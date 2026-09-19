Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026 Las ‘blanquiazules’ buscarán subirse al podio del torneo amistoso luego de caer 3-1 ante Gerdau Minas en su debut. Sigue todas las incidencias

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los ‘rosados’ visitarán a los ‘rojinegros’ en el estadio Monumental UNSA en un duelo para mantenerse en las primeras ubicaciones de la tabla. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los de Roberto Mosquera y Gerardo Ameli se verán las caras en un duelo crucial para ratificar sus aspiraciones en el segundo torneo de la temporada. Revisa la programación del determinante cotejo

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026 El equipo de Héctor Cúper asume el desafío en la ‘Ciudad Imperial’ con el impulso anímico de haberse impuesto ante Alianza Lima en la fecha pasada. El ‘garci’, por su lado, busca retomar el liderato. Conoce los horarios del crucial cotejo