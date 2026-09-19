Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Garcilaso hoy, sábado 19 de septiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará a las 18:00 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
¿Cómo llega Universitario?
Universitario llega con impulso anímico tras imponerse por 2-1 a Alianza Lima en el clásico disputado en Matute. Los ‘cremas’ anotaron por intermedio de Alex Valera y Lisandro Alzugaray, mientras que Federico Girotti marcó el descuento de los ‘blanquiazules’.
Con ese resultado, la ‘U’ alcanzó el primer lugar del Torneo Clausura con 20 puntos y redujo la distancia con Alianza en la tabla acumulada. El cuadro dirigido por Jorge Fossati se consolida entre los candidatos a pelear por el título nacional.
Una de las novedades en Universitario para este encuentro es la inclusión de Bryan Reyna en la lista de convocados, luego de cuatro meses. El ‘Picante’ podría debutar en el Clausura ante el ‘pedacito de cielo’, en la altura de Cusco.
¿Cómo llega Deportivo Garcilaso?
Por su parte, Deportivo Garcilaso llega tras caer ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao. El cuadro cusqueño no pudo ante la ‘misilera’, que se impuso con un gol de Christian Cueva desde el punto de penal.
El resultado frenó al ‘rico garci’, que se quedó con 19 puntos y descendió al segundo lugar del Torneo Clausura. Por ello, el cuadro imperial buscará recuperarse ante la ‘U’, con el respaldo de su hinchada y el factor de la altura de Cusco, a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar.
Horarios del Universitario vs Deportivo Garcilaso
El partido se iniciará a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; y a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso
L1 MAX transmitirá el partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura. El canal está disponible en los servicios de televisión que lo tienen incluido en su oferta.
Los aficionados podrán ver el encuentro por televisión sin requerir una suscripción adicional ni acceso a internet.
También estará disponible L1 Play, la plataforma digital que ofrecerá la transmisión en vivo para suscriptores. Los usuarios podrán seguir el duelo desde celulares, tabletas o computadoras con conexión a internet.
Infobae Perú cubrirá el partido desde la previa hasta el final, con el minuto a minuto, las jugadas más relevantes y los goles.
Los últimos cinco enfrentamientos
Los últimos cinco enfrentamientos muestran una ventaja de Universitario de Deportes, que se impuso en tres oportunidades, incluida una victoria ante Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco. El ‘pedacito de cielo’ no logró ganar en ese periodo, mientras que los otros dos partidos terminaron igualados.
Posibles alineaciones
- Universitario: Diego Romero; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Caín Fara; Andy Polo, César Inga; Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Piero Quispe; Alex Vlaera y Gianluca Lapadula.
- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Aldair Salazar, Erick Canales, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González; Kevin Sandoval, Beto da Silva, Francisco Arancibia; Facundo Castelli.