Debates municipales inician mañana: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

El Palacio Municipal de Lima ilustra la convocatoria del debate electoral entre los candidatos a la alcaldía de la capital de Perú para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los 13 candidatos de la primera jornada del debate por la alcaldía de Lima Metropolitana participarán el 21 de septiembre en cuatro bloques diseñados para presentar propuestas, confrontarlas y responder preguntas vecinales, antes de emitir un mensaje final.

Según información del JNE, el evento estará dividido en 4 bloques:

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Presentación y visión de Lima. Debate directo y confrontación. Pregunta ciudadana (3A y 3B). Segmento 3A: Responden en duplas y ternas. Segmento 3B Sin rodeos: Responden Sí o No y el porqué de la respuesta Palabras de cierre.

¿Cómo se realizará el debate?

Cada candidato dispondrá de un minuto y medio para exponer su visión de la capital y del mismo tiempo para su intervención de cierre. El Jurado Nacional de Elecciones organizó el encuentro con un sorteo previo para definir el orden de participación, las duplas y las ternas.

Las preguntas ciudadanas ocuparán el tercer bloque y serán seleccionadas entre las 4.921 consultas recibidas mediante la campaña “Pregúntale a tu candidato/candidata”.

Los postulantes responderán en los segmentos 3A y 3B, este último denominado “Sin rodeos”, con una respuesta inicial de sí o no y su respectiva explicación.

Los 13 candidatos y el orden de la primera jornada

La apertura estará a cargo de los siguientes candidatos, en el orden establecido por sorteo:

Samir Frank Quispe Caballero — Batalla Perú

Ricardo Belmont Cassinelli — Partido Cívico Obras

Carlos Bruce Montes de Oca — Partido Democrático Somos Perú

Victoria Betzabé La Cruz Garcés — Partido Morado

Segundo Valdez Zavala — Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Elio Fernando Riera Garro — Alianza para el Progreso

Sandro Caller Gutiérrez — Partido Patriótico del Perú

Flor de María Hurtado Valdez — Partido Demócrata Verde

Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar — Juntos por el Perú

Luis Alberto Huette Tolentino — Partido Político Pueblo Consciente

Susel Ana María Paredes Piqué — Ahora Nación

Daniel Belizario Urresti Elera — Podemos Perú

Yehude Simon Munaro — Coalición Transformadora Tierra Verde

El segundo bloque concentrará el contraste directo entre los aspirantes, con 3 minutos asignados a cada dupla o terna para formular preguntas, responderlas y replicar.

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Duplas de candidatos durante el debate

El sorteo realizado por el JNE también estableció los cruces entre los participantes. Estos serán:

Partido Patriótico del Perú (Sandro Caller Gutiérrez) y Podemos Perú (Daniel Belizario Urresti Elera)

Alianza para el Progreso (Elio Fernando Riera Garro) y Partido Político Pueblo Consciente (Luis Alberto Huette Tolentino)

Tierra Verde (Yehude Simon Munaro) y Somos Perú (Carlos Bruce Montes de Oca)

Partido Morado (Victoria Betzabé La Cruz Garcés) y Obras (Ricardo Belmont Cassinelli)

Frepap (Segundo Valdez Zavala) y Ahora Nación (Susel Ana María Paredes Piqué).

La única terna de ese segmento estará integrada por Juntos por el Perú (Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar), Partido Demócrata Verde (Flor de María Hurtado Valdez) y Batalla Perú (Samir Frank Quispe Caballero). Allí los candidatos deberán confrontar las propuestas incluidas en sus planes de gobierno para Lima Metropolitana.

Los debates entre candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana se realizarán el lunes 21 de septiembre y martes 22 de septiembre. (Foto: ANDINA/Archivo)

Preguntas vecinales y el mensaje de cierre

En el segmento 3A de la pregunta ciudadana, las agrupaciones quedarán organizadas en seis grupos:

Frepap (Segundo Valdez Zavala) frente a Podemos Perú (Daniel Belizario Urresti Elera).

Alianza para el Progreso (Elio Fernando Riera Garro) ante Partido Patriótico del Perú (Sandro Caller Gutiérrez).

Somos Perú (Carlos Bruce Montes de Oca) contra Ahora Nación (Susel Ana María Paredes Piqué).

Obras (Ricardo Belmont Cassinelli) frente a Juntos por el Perú (Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar).

Partido Político Pueblo Consciente (Luis Alberto Huette Tolentino) ante Tierra Verde (Yehude Simon Munaro).

Terna: Partido Demócrata Verde (Flor de María Hurtado Valdez), Batalla Perú (Samir Frank Quispe Caballero) y Partido Morado (Victoria Betzabé La Cruz Garcés).

El bloque 3B reunirá a:

Alianza para el Progreso (Elio Fernando Riera Garro) con Partido Morado (Victoria Betzabé La Cruz Garcés).

Frepap (Segundo Valdez Zavala) con Ahora Nación (Susel Ana María Paredes Piqué) .

Obras (Ricardo Belmont Cassinelli) con Somos Perú (Carlos Bruce Montes de Oca)

Partido Demócrata Verde (Flor de María Hurtado Valdez) con Podemos Perú

Partido Patriótico del Perú (Sandro Caller Gutiérrez) con Tierra Verde (Yehude Simon Munaro).

Terna: Partido Político Pueblo Consciente (Luis Alberto Huette Tolentino), Batalla Perú (Samir Frank Quispe Caballero) y Juntos por el Perú (Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar).

Mensaje final de candidatos

La última ronda con el mensaje de cierre de todos los candidatos comenzará con:

Partido Patriótico del Perú.

Podemos Perú.

Frepap.

Obras.

Alianza para el Progreso.

Batalla Perú.

Partido Morado.

Partido Demócrata Verde.

Juntos por el Perú.

Tierra Verde.

Ahora Nación.

Somos Perú.

Partido Político Pueblo Consciente.