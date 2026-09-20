Lista de los 13 candidatos a la alcaldía de Cusco en las Elecciones regionales 2026: perfiles y planes de gobierno

Los adultos mayores de 70 años pueden votar de forma facultativa en las elecciones; si deciden acudir a las urnas, tienen derecho a atención preferencial en su mesa de sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por la información en el portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se permite identificar a 13 candidaturas a la Alcaldía Provincial de Cusco, con planes de gobierno que incluyen propuestas sobre salud, agua potable, seguridad ciudadana, inclusión social, educación, nutrición y participación juvenil.

Los aspirantes aparecen vinculados a Acción Popular, Ahora Nación - AN, Alianza Electoral Venceremos, Avanza País - Partido de Integración Social, Frente Regional Túpac, Libertad Popular, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Partido Patriótico del Perú y Partido Político Perú Primero.

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Jorge Luis Segura Tito

El candidato de Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito, figura como postulante a la alcaldía provincial por Cusco. Su plan de gobierno plantea impulsar hábitos saludables y facilitar la identificación oportuna de enfermedades en sus fases iniciales.

La propuesta incluye acciones para mejorar el acceso a servicios de salud. También plantea consolidar la intervención territorial en este ámbito y articular medidas para mejorar la administración y provisión de servicios sanitarios. El documento menciona acuerdos de cooperación y el funcionamiento de los acuerdos establecidos como parte de este objetivo.

Los documentos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la Alcaldía Provincial de Cusco identifican 13 candidaturas con distintos planes de gobierno.(Municipalidad Provincial de Azángaro)

Gabriela Paliza Romero

La candidata de Ahora Nación - AN, Gabriela Paliza Romero, plantea implementar una política social municipal integral orientada a mejorar la calidad de vida de la población cusqueña. El eje central de la propuesta es el Sistema Local de Cuidados denominado “Cusco Te Cuida”.

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El documento también incorpora la modernización de mercados, el fortalecimiento educativo y digital, la protección del patrimonio cultural y la promoción permanente de actividades culturales. La propuesta menciona, además, seguridad ciudadana comunitaria, acceso a vivienda digna, titulación de predios y promoción del deporte.

Sergio Sullca Condori

El candidato de Alianza Electoral Venceremos, Sergio Sullca Condori, incluye una propuesta vinculada con la desnutrición crónica infantil y la anemia en la provincia de Cusco. El plan identifica como problema la presencia de indicadores elevados en ambas condiciones.

La agrupación plantea reducir esos indicadores de manera progresiva y sostenible. Como parte de ese objetivo, el documento considera la disminución de la prevalencia de anemia infantil y de la desnutrición crónica infantil. La meta consignada propone reducir la desnutrición crónica y la anemia en niños de seis a 36 meses.

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Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

Iván Hurtado Villafuerte

El candidato de Avanza País - Partido de Integración Social, Iván Hurtado Villafuerte, plantea ampliar el acceso a agua segura y mejorar la cobertura intradomiciliaria. Su plan identifica que algunos hogares tienen un acceso limitado a agua potable segura.

El indicador propuesto es el porcentaje de viviendas que cuentan con agua potable dentro de la vivienda. La meta establece incrementar la cobertura a un 88%.

Víctor Vidal Pino Zambrano

El documento del Frente Regional Túpac consigna a Víctor Vidal Pino Zambrano como candidato. En el eje social, la agrupación plantea reducir la brecha de acceso a agua potable en la provincia.

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El plan describe un déficit de agua potable en zonas rurales, con un abastecimiento insuficiente que genera brechas de cobertura y limita el acceso a servicios de calidad. Ante esa situación, propone fortalecer la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

Jorge Rogelio Vargas Febres

El candidato de Libertad Popular, Jorge Rogelio Vargas Febres, plantea unificar los servicios de serenazgo mediante una Ordenanza Metropolitana denominada “Serenazgo Sin Fronteras”. El documento señala que existe un índice de percepción de inseguridad ciudadana del 72% y que los sistemas de serenazgo distrital se encuentran fragmentados e incomunicados.

La propuesta incluye la construcción de una central tecnológica inteligente C4. El indicador considera el porcentaje de interconexión de bases de serenazgo distrital y el tiempo promedio de respuesta ante emergencias urbanas vecinales.

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El procedimiento incluye abrir el ánfora, revisar cada papeleta, completar las actas y publicar los resultados que se obtuvieron en la mesa de votación| Foto: ONPE

Delfín Kennedy Quispe Ccalla

El candidato del Partido Cívico Obras, Delfín Kennedy Quispe Ccalla, plantea garantizar el acceso universal y sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento. El documento refiere que sectores urbanos y periurbanos tienen acceso limitado a agua potable y alcantarillado.

El plan también identifica contaminación de fuentes hídricas y un tratamiento deficiente de aguas residuales. Los indicadores señalados son el porcentaje de viviendas con acceso a agua potable y el porcentaje de viviendas que cuentan con servicios de alcantarillado. La meta está fijada para 2030. Según el documento, el 98% de las viviendas contará con acceso a agua potable y el 95% tendrá servicios de alcantarillado.

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Eulogio Tapia Deza

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Eulogio Tapia Deza, plantea fortalecer los servicios de inclusión y protección social. Su plan identifica brechas de atención para adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables.

La propuesta considera programas de atención integral y accesibilidad universal. El indicador consignado es el número de beneficiarios atendidos mediante estas iniciativas. La meta establece beneficiar a más de 15.000 personas con programas de inclusión, accesibilidad, atención integral y fortalecimiento de redes de protección social.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Elizabeth Monica Nieto Alvarez

La candidata del Partido Patriótico del Perú, Elizabeth Monica Nieto Alvarez, presenta una propuesta dirigida a los jóvenes. El plan señala que este sector enfrenta pocas oportunidades de liderazgo, capacitación y empleo.

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El objetivo planteado es impulsar las capacidades juveniles y la participación de los jóvenes. Como indicador, el documento menciona la implementación de indicadores de desempeño y evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de metas institucionales.

William Peña Farfan

El candidato del Partido Político Perú Primero, William Peña Farfan, propone mejorar los servicios educativos en la provincia de Cusco. El documento identifica servicios inadecuados de educación que contribuyen a bajos niveles de logro en comprensión lectora y capacidades matemáticas.

El objetivo se concentra en elevar los niveles de comprensión lectora y matemática de estudiantes de cuarto y sexto grado de primaria. El plan incorpora como indicador el porcentaje de alumnos de cuarto grado que alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora.

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Dos votantes depositan sus boletas en urnas transparentes dentro de un aula convertida en centro de votación en Perú, simbolizando la tensión y fragmentación inherentes al actual proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Albert Anibal Arenas Yabar

Albert Anibal Arenas Yabar figura como candidato a alcalde provincial por el Partido Político PRIN, con una lista de 16 regidores. Entre los primeros nombres visibles están Renan Fernando Portugal…, Melina Farfan Huaman y Leandro Huanca Jancco.

El resumen del plan de gobierno de PRIN consigna como objetivo “Fortalecer el desarrollo social, la seguridad ciudadana y la inclusión social”. Esa misma formulación aparece repetida diez veces en la imagen revisada. El contenido mostrado no detalla problemas, indicadores, metas ni propuestas específicas vinculadas a ese objetivo.

Federico Huaman Tapara

Federico Huaman Tapara postula a la alcaldía provincial por Podemos Perú. La organización registra 15 candidatos a regidores; en los primeros lugares de la lista visible aparecen Cesar Joe Valenzuela Hua…, Nancy Berduzco Torres y Franklin Noe Mendoza G….

En la dimensión social de su plan, Podemos Perú identifica como problema las “limitadas oportunidades para jóvenes en educación técnica, capacitación e inserción laboral”. Su objetivo plantea promover el desarrollo integral y la empleabilidad juvenil mediante programas de formación técnica y emprendimiento, en coordinación con universidades, institutos y el sector privado.

La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eduardo Zans Loayza

Eduardo Zans Loayza figura como candidato provincial de Progresemos, agrupación que cuenta con 14 postulantes a regidores. Entre los primeros tres nombres visibles están Roberto Erick Callañaupa…, Carol Maguissa Candia Lo… y Juan Ramon Rodriguez d….

El plan de Progresemos señala que existe una baja calidad y eficiencia en la atención sanitaria por infraestructura obsoleta, déficit de especialistas, procesos administrativos lentos y escasa innovación tecnológica. Frente a ese diagnóstico, el candidato plantea como objetivo “Mejorar los servicios de salud”.

La propuesta incluye como indicadores el porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel con capacidad instalada inadecuada y la tasa de médicos por 10.000 habitantes. La meta expuesta es mejorar la red de Centros de Salud Inteligentes y la Plataforma Digital de Gestión Sanitaria Provincial.