Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

Panamericana Televisión ofreció disculpas públicas por la difusión del nombre de un menor en el programa Esta Noche de Milagros Leiva sobre el caso del Liceo Naval Almirante Guise.

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Panamericana Televisión emitió un comunicado oficial en el que ofreció disculpas públicas tras la difusión del nombre de un menor de edad, presunta víctima de agresión sexual en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, durante la edición del viernes 18 de septiembre del programa ‘Esta Noche’, conducido por Milagros Leiva. El pronunciamiento se dio en medio de una ola de críticas de usuarios en redes sociales, que exigen la salida de la periodista del canal.

El canal reconoció que sus disculpas iniciales no fueron suficientes

En el documento dirigido “a la opinión pública”, Panamericana señaló que, durante la presentación del caso, “se difundió información sensible que no debió ser divulgada”. La empresa admitió que la reacción inmediata de disculpas ofrecida en el propio programa no bastó frente a la magnitud del hecho. “Aunque se ofrecieron disculpas de manera inmediata, reconocemos que estas no resultan suficientes frente al impacto causado”, indica el comunicado.

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El canal dirigió sus disculpas a la víctima, a sus familiares, a “todas las personas involucradas en este hecho” y a su audiencia en general. Además, rechazó de manera explícita cualquier conducta que afecte los derechos de los menores de edad. “Como medio de comunicación, rechazamos cualquier práctica que vulnere la privacidad, la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, sostiene el texto. Panamericana también informó que, desde que tomó conocimiento de lo sucedido, adoptó ajustes en sus procesos internos.

“Desde que tomamos conocimiento de lo ocurrido, hemos adoptado las medidas correctivas y reforzado nuestros procedimientos internos para el tratamiento de información sensible, con especial énfasis en aquella relacionada con menores de edad y víctimas de abuso”, precisó el canal en su pronunciamiento, difundido también en sus redes sociales bajo el mensaje: “Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable”.

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El comunicado de Panamericana no informó sanciones contra Milagros Leiva ni su salida de Esta Noche tras la controversia por el caso del Liceo Naval Almirante Guise.

El comunicado no menciona sanciones específicas contra Leiva ni anuncia su separación del programa. La empresa se limitó a señalar que “asume conscientemente la responsabilidad” que corresponde a un medio de comunicación en el manejo de hechos de especial sensibilidad y reiteró su compromiso “irrestricto” con la protección de la dignidad y la intimidad de los menores de edad.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la conductora

El pronunciamiento del canal se produjo después de que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María iniciara una investigación preliminar contra Leiva por el presunto delito de revelación indebida de identidad en agravio de un menor. La diligencia surgió tras la difusión pública del nombre del adolescente de 16 años que denunció haber sido víctima de una agresión sexual dentro de un bus escolar que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise tras un campeonato interliceos de futsal.

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El Ministerio Público comunicó la apertura de la investigación a través de su cuenta en la red social X y recordó que el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley N.° 30364 y su reglamento obligan a los medios de comunicación a preservar la reserva de identidad de los menores víctimas de violencia. Durante la emisión cuestionada, Leiva reconoció el error y se disculpó ante la familia del adolescente. “Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia”, expresó la conductora en ese momento.

Ante la magnitud de las críticas, el equipo de producción del programa modificó primero la versión publicada en YouTube para retirar el segmento con el nombre del menor, y finalmente eliminó por completo la edición del 18 de septiembre de la plataforma. En el canal solo permanecen disponibles la emisión del jueves anterior y la entrevista que Leiva realizó ese mismo viernes al abogado César Nakazaki sobre los aspectos legales del caso.

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La Tercera Fiscalía Penal Corporativa abrió una investigación preliminar contra Milagros Leiva por presunta revelación indebida de identidad en agravio de un menor.

Los usuarios rechazaron el comunicado y pidieron la salida de Leiva del canal

La publicación del comunicado de Panamericana en redes sociales generó una nueva oleada de comentarios críticos de los usuarios, quienes consideraron insuficiente la respuesta del canal. “Milagros Leiva debe de ser sancionada y despedida”, escribió un usuario. Otro señaló: “Es separar a la periodista, esas son las acciones que deberían tomar, siempre comete miles de errores, y esto es imperdonable”.

Otros comentarios cuestionaron directamente el contenido del documento y lo calificaron como una respuesta vacía. “Tibieza total, qué comunicado tan ‘pedo***’, lo justo es que la saquen del aire, lamentable”, escribió un usuario. Otro añadió: “Este comunicado es equivalente al típico ‘pido disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por lo que dije’”.

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Una parte de los usuarios extendió las críticas al propio canal por no anunciar la salida de la conductora. “Ustedes son cómplices por no botarla”, escribió un seguidor. Otro comentario fue más directo: “En otras palabras, no haremos nada”. Un usuario adicional planteó una pregunta sobre el alcance real de las medidas anunciadas: “¿Y cuáles son las medidas correctivas?”.

Hasta el momento, Panamericana Televisión no ha precisado en qué consisten de manera concreta las medidas correctivas mencionadas en su comunicado, mientras la investigación fiscal contra Milagros Leiva continúa en etapa preliminar.