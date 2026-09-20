Juliana Oxenford estalla contra Milagros Leiva: “Nunca es un descuido, jugar a la tonta es todo un arte que ha desarrollado muy bien”

Juliana Oxenford cuestionó a Milagros Leiva por difundir el nombre del menor del caso Liceo Naval y aseguró que el gremio periodístico la blinda.

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Milagros Leiva enfrenta una investigación fiscal después de revelar en vivo el nombre del adolescente de 16 años que denunció una agresión sexual dentro de un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise. La conductora ofreció disculpas públicas por lo ocurrido, pero Juliana Oxenford rechazó la versión del descuido y cuestionó el trato que recibe su colega dentro de la prensa peruana.

Oxenford acusó a sus colegas de blindar a Leiva pese a la gravedad del hecho

Oxenford publicó una serie de mensajes en su cuenta de X en los que rechazó cualquier justificación sobre lo sucedido. “Repitan una y otra vez. Nunca, jamás, que no se nos ocurra, no nos atrevamos, en la vida… publicar el nombre de una víctima menor de edad”, escribió la conductora. Agregó que la falta de una sanción ejemplar expondría un problema mayor: “Si aquí no hay una verdadera sanción por tremendo daño a una criatura, estamos peor de lo que creemos como periodistas, como sociedad”.

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El intercambio se intensificó cuando el periodista Aníbal Vera Tudela planteó una posición radical sobre el futuro profesional de Leiva. “Milagros Leiva debe ser suspendida de toda actividad periodística, su licencia debe ser revocada y debe ser enjuiciada por exponer la identidad de una víctima menor de edad. No debe ejercer nunca más el periodismo, ya bastante se le ha permitido”, escribió Vera Tudela.

Oxenford respondió con una crítica directa al gremio: “No va a pasar nada. Le pagó a un prófugo de la justicia y se la llevó barata. El gremio no la toca. Es la favorita de los medios, la que se compra líneas editoriales, la que se acomoda. Como periodista, yo si lo digo y desde siempre. Que vengan todos los haters. Aquí estoy”.

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La conductora también intercambió mensajes con el abogado Julio Arbizu, quien descartó que la exposición del nombre del menor fuera accidental. “No se le escapó. No fue un descuido. Fue intencional y no empezó hoy. ¿Ordenes? Ya se va a saber de quién o quiénes”, planteó Arbizu. Oxenford coincidió con esa lectura: “Nunca es un descuido. Jugar a la tonta es todo un arte que ha desarrollado muy bien”.

Oxenford sostuvo en X que publicar el nombre de una víctima menor de edad nunca puede justificarse y reclamó una sanción por el daño causado.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar y el canal de Leiva reconoció el error

El caso ocurrió durante la emisión del programa ‘Esta noche con Milagros Leiva’, del viernes 18 de septiembre, cuando la conductora mencionó el nombre completo del estudiante de cuarto de secundaria que denunció haber sido agredido sexualmente por compañeros de quinto año dentro de un bus escolar.

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La denuncia señala que el hecho ocurrió el 15 de septiembre, durante el regreso de un campeonato interliceos de futsal entre los distritos de Surco y San Borja. Tras la emisión, Leiva pidió disculpas en su propio programa. “Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre, y por eso le pido perdón de rodillas a la familia y a este muchacho que yo solo quiero abrazar”, expresó la conductora.

La disculpa no evitó que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, a cargo de la fiscal provincial Katharine Borrero Soto, abriera una investigación preliminar contra la periodista por el presunto delito de revelación indebida de identidad en agravio de un menor.

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El Ministerio Público difundió un comunicado el 19 de septiembre en el que recordó que el Código de los Niños y Adolescentes y la Ley N.° 30364 obligan a los medios a preservar la reserva de identidad de menores víctimas de violencia. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también rechazó la difusión del nombre y citó el artículo 154 del Código Penal, referido a la violación de la intimidad, sin atribuir de forma directa responsabilidad penal a Leiva en su pronunciamiento.

Panamericana Televisión, canal donde se emite el programa de Leiva, publicó un comunicado en el que ofreció disculpas a la víctima, su familia y la audiencia. “Durante la presentación del caso se difundió información sensible que no debió ser divulgada. Aunque se ofrecieron disculpas de manera inmediata, reconocemos que estas no resultan suficientes frente al impacto causado”, indicó el canal. La televisora señaló que adoptó medidas correctivas internas para el tratamiento de información sensible, aunque no anunció el despido ni la separación de la conductora.

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Juliana Oxenford expuso una reflexión sobre la importancia de la objetividad y la ética en el periodismo. Señaló su postura sobre por qué nunca ha tenido 'espíritu de cuerpo' y criticó las acciones de colegas, como Milagros Leiva, que, en su opinión, han excedido todos los límites. Video: Instagram Juliana Oxenford

Oxenford defendió que los agresores no sean identificados y respondió a las críticas por su postura

Durante el intercambio en redes, la gestora pública Lourdes Ruiz Chunga planteó que la reserva de identidad debería aplicarse también a los estudiantes señalados como agresores, pese a que son menores de edad. “De acuerdo. Pero los agresores delincuentes, también son menores. En qué nos convierte como sociedad una aplicación selectiva de la ley? Nos iguala a los agresores. Lo que debemos hacer es exponer a sus padres, por los monstruos que han creado”, escribió Ruiz Chunga.

Oxenford respondió que coincide en no exponer a los estudiantes investigados: “De acuerdo con no exponer a los agresores. No se puede, son menores. No se me ocurriría siquiera compartir una foto y/o nombre”.

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La conductora también enfrentó críticas de usuarios que la acusaron de aplicar un doble estándar frente a otros casos periodísticos. Uno de ellos comparó la situación con la investigación de la Sunafil contra el periodista César Hildebrant: “La Sunafil investiga a Hildebrandt… ‘lo quieren callar’, vamos todos a apoyarlo… Leiva hace un comentario estúpido… hay que atacarla y hundirla… Doble rasero al mango”. Oxenford respondió con una pregunta directa: “¿Comentario estúpido o delito? Leer antes de escribir no mata. Digo”.

Otro usuario acusó a la conductora de aprovechar el error de Leiva para una disputa personal. “Utilizando un grave error de Milagros Leiva para sus vendettas personales”, escribió. Oxenford respondió con una nueva crítica sobre el respaldo que recibe su colega en redes sociales: “Eso sí, aliados no le faltan. No se cayó, se desplomó. No fue delito, fue un error. Me pregunto ¿quiénes ayudan tanto a esta señora? Pagar tanto troll cuesta un hue**”.

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En Instagram, Oxenford amplió sus críticas y anunció que abordará el tema en su programa

Oxenford difundió además una serie de videos en sus historias de Instagram en los que profundizó su postura frente al caso. La conductora aclaró que su distancia con Leiva no responde a una rivalidad circunstancial, sino a una posición que sostiene desde hace tiempo dentro del gremio periodístico. “Si algo nunca he hecho es espíritu de cuerpo. Cuando me ha tocado criticar incluso a gente allegada a mí, a gente que quiero, lo he hecho sin ningún problema”, afirmó.

La periodista Juliana Oxenford expuso su punto de vista, claro y directo, sobre Milagros Leiva. Señaló que no se trata de si le cae bien o mal, sino de una crítica al tipo de periodismo que ha practicado durante toda su carrera, el cual consideró paupérrimo. Video: Instagram Juliana Oxenford

La conductora explicó que, al conocer la identidad de los estudiantes detenidos por el caso, optó por no difundir sus nombres ni sus rostros pese a tener acceso a esa información. “Cuando a mí me llegó la información sobre los chicos que fueron detenidos y llevados a la comisaría por presuntamente haber violado a este menor de edad, jamás di los nombres y jamás mostré sus rostros, a pesar de que dentro de ese grupo estaban los responsables, porque son menores de edad y porque hay una ley que me lo impide y yo no estoy por encima del bien y del mal”, sostuvo.

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Oxenford cuestionó además si las disculpas públicas y los comunicados institucionales resultan suficientes frente al daño causado: “Das los detalles de una persona que es víctima para revictimizarla y un par de comunicados, ¿es suficiente?”. La periodista insistió en que su crítica no depende de una relación personal con Leiva. “No se trata de si Milagros Leiva me cae bien o me cae mal. Me cae recontramal, dicho sea de paso, y me parece que el periodismo que hace, si a eso se le puede llamar periodismo, es paupérrimo y no de ahora, sino de toda la vida”, afirmó.

Oxenford añadió que la trayectoria de su colega en medios abiertos no depende de su criterio: “La suerte que ha tenido la señora de salir siempre muy bien parada y caer perfectamente ubicada en medios abiertos con muy buenos sueldos, es algo que tiene que disfrutar si es ella la que puede dormir con la conciencia tranquila de acuerdo a la manera como opera”.

Oxenford confirmó que retomará el tema en su propio espacio televisivo. “Mañana lo voy a tocar en mi programa, obviamente. He estado muy activa en Twitter, pero no en Instagram y sé que hay un montón de gente que me sigue más por aquí que por la otra red”, explicó. La conductora cerró sus mensajes con un pedido dirigido a las autoridades: “Así que, que caiga el peso de la ley sobre esta mujer”.