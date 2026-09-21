Perú

Carlos Bruce confirma haber presentado hasta cuatro denuncias contra Rafael López Aliaga por difamación: “Iremos a juicio”

El candidato de Somos Perú cuestionó las declaraciones del líder de Renovación Popular y afirmó que decidió recurrir a los tribunales tras considerar que sus expresiones afectaron su honor y a su entorno familiar

Carlos Bruce
Carlos Bruce confirmó que ha presentado hasta cuatro denuncias por difamación contra Rafael López Aliaga, aunque precisó que no recuerda si fueron tres o cuatro
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El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, confirmó este domingo que ha presentado hasta cuatro denuncias por difamación contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien acusó de haber “cruzado un límite” con sus declaraciones.

“Son varias. No sé si son tres o cuatro por varias cosas”, declaró Bruce en diálogo con RPP, al explicar que es la primera vez en su trayectoria política que recurre a la vía judicial por este tipo de hechos. “Nunca lo he hecho”, afirmó.

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El exministro señaló que, en anteriores ocasiones, cuando consideraba que una información publicada sobre él era incorrecta, optaba por comunicarse directamente con los periodistas antes que iniciar acciones legales.

“Cuando ha sido algo que no era verdad, generalmente hablo con el periodista y le digo: ‘Oye, por si acaso acá te has equivocado’, y generalmente el periodista rectifica”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que decidió acudir a los tribunales debido a las afirmaciones que atribuyó a López Aliaga, las cuales, según dijo, sobrepasaron un límite que considera inaceptable.

Carlos Bruce
El candidato de Somos Perú afirmó que es la primera vez que recurre a la vía judicial por declaraciones que considera falsas y ofensivas, después de que anteriormente optara por pedir rectificaciones a periodistas

“Se ha pasado una raya. Uno es político, es verdad, pero uno también tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos, y cuando a uno lo difaman de una manera con cosas terribles como las que han venido por parte del señor, no solamente es la incomodidad que uno tiene, sino es la zozobra que le causas a tu familia, a tu círculo íntimo, y para mí eso es inaceptable”, señaló.

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Entre las afirmaciones que cuestionó, Bruce mencionó acusaciones que atribuyó a López Aliaga en las que, según dijo, fue presentado como narcotraficante, además de otras expresiones que calificó de homofóbicas.

“Yo dije: ‘Hasta aquí no más’. Hemos presentado estas demandas e iremos a un juicio. Por supuesto, estos juicios no son rápidos, va a demorar, pero yo no voy a tolerar que se cruce esa raya”, afirmó.

“Lamento que un candidato que pretende ser alcalde de Lima recurra a la mentira, a la difamación de una manera tan alegre, sin importarle manchar honras y sobrepasar lo que significa el respeto de la dignidad de otras personas”, agregó.

El líder de Renovación Popular afirmó que pretende ingresar “de todas maneras” a la jornada de este martes, aunque no haya recibido una respuesta oficial

El último sábado, López Aliaga volvió a lanzar expresiones homofóbicas contra Bruce, a quien acusó de tener “caprichos” en torno a su participación en la cita.

“Las bebitas son caprichosas. Quiero, no quiero. Quiero, no quiero. (...) Son bebitas mal educadas. Vamos a educar a las bebitas de una buena vez”, señaló en un acto partidario de Independencia, en el que señaló que acudirá “de todas maneras” al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con o sin “permiso”.

“Este martes voy a ir a debatir de todas maneras. Voy a entrar de todas maneras. Con permiso o sin permiso, yo entro ahí... que me saquen, pues, que me saquen”, desafió.

El exalcalde quedó virtualmente a la cabeza de la lista de su partido para la alcaldía de la capital tras la renuncia de su candidato Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

López Aliaga fue escogido burgomaestre de Lima para el período 2023-2026, pero en octubre del año pasado dejó el cargo para optar a la Presidencia, donde quedó en tercer lugar de la votación y con un escaño en el Senado, al que renunció para volver a tratar de tener el control sobre la MML.

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