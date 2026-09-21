Perú

Alianza Lima vs Palestino: el amistoso internacional que los ‘blanquiazules’ alistan para el parón FIFA

El elenco blanquiazul tiene prácticamente encaminado el encuentro ante el conjunto chileno, que serviría como preparación para la recta final de la temporada. Revisa todos los detalles

Alianza Lima alista minipretemporada durante el parón FIFA: concentración en Cieneguilla y dos amistosos.
Alianza Lima alista minipretemporada durante el parón FIFA: concentración en Cieneguilla y dos amistosos. Crédito: Prensa AL
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Alianza Lima ya tendría encaminado un amistoso internacional para aprovechar el próximo parón por fecha FIFA. El conjunto ‘blanquiazul’ se mediría ante Palestino de Chile el miércoles 30 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, como parte de la preparación que realizará durante las semanas sin competencia oficial en la Liga 1.

El compromiso todavía debe ser formalizado, pero las conversaciones se encuentran bastante avanzadas. De concretarse, el cuadro de La Victoria tendrá la oportunidad de medirse ante un rival extranjero y mantener el ritmo futbolístico antes de afrontar la parte decisiva de la temporada 2026.

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La información fue revelada por el periodista Kevin Pacheco en el programa ‘AL L1MITE’, donde detalló los planes que maneja el comando técnico de Pablo Guede para esta pausa en el calendario.

“Alianza hará una pequeña pretemporada en Cieneguilla. El comando técnico tiene planificado jugar dos amistosos. Uno está bastante avanzado para el miércoles 30 de septiembre, solamente falta firmar, pero será en Matute con Palestino de Chile”, informó.

De esta manera, el elenco victoriano tendría programada una prueba internacional en condición de local. El encuentro serviría para que Guede pueda evaluar el funcionamiento de sus dirigidos y observar a los futbolistas que necesiten sumar minutos durante el receso.

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El partido ante el elenco chileno está bastante avanzado y sería una de las dos pruebas que afrontará el plantel durante el receso. (Video: L1MAX)

El duelo ante la escuadra chilena también representaría una oportunidad para que el plantel mantenga la competencia después de su último compromiso oficial antes de la paralización. La intención del cuerpo técnico es que el equipo no pierda ritmo y pueda aprovechar estas semanas para realizar ajustes.

Alianza Lima también tendría un segundo amistoso

El enfrentamiento frente a Palestino no sería el único partido de preparación previsto para este periodo. La planificación contempla un segundo amistoso para el domingo 4 de octubre, aunque todavía no existe confirmación sobre el adversario.

Según explicó Pacheco, el rival podría ser internacional o local. La intención es que ambos encuentros se desarrollen en Matute y permitan cerrar la etapa de preparación que tendrá el plantel durante el parón FIFA.

“El otro todavía no lo confirman si es un rival internacional o local, pero la idea es jugarlo el domingo 4 de octubre. Entonces, con esos dos amistosos en Matute, cerrar la minipretemporada”, añadió.

Mientras se terminan de definir los detalles de ambos compromisos, los futbolistas trabajarán bajo las órdenes del técnico argentino en una concentración que se extenderá desde el 24 de septiembre hasta el 4 de octubre en Cieneguilla.

Alianza Lima se reencontró con el triunfo tras vencer 2-0 a ADT en Matute.
Alianza Lima se reencontró con el triunfo tras vencer 2-0 a ADT en Matute. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Pablo Guede busca llegar con todo a la recta final

El plan de trabajo llega después de que el conjunto íntimo recuperara sensaciones positivas con el triunfo por 2-0 sobre ADT. La victoria permitió dejar atrás una serie de resultados irregulares y alcanzar los 16 puntos.

Ahora, Pablo Guede tendrá varios días para intensificar los trabajos y corregir aspectos del funcionamiento colectivo. La concentración en Cieneguilla y los amistosos proyectados forman parte de una planificación que apunta a que el plantel llegue en mejores condiciones al reinicio de la competencia.

El objetivo está puesto en la recta final de la temporada 2026. Con el campeonato nacional todavía en disputa, el estratega argentino buscará aprovechar cada jornada del receso para fortalecer a su equipo.

Si finalmente se concreta, el duelo contra Palestino será la primera prueba internacional del conjunto blanquiazul durante esta pausa. El partido en Matute, previsto para el miércoles 30 de septiembre, servirá como uno de los principales ensayos de cara a los desafíos que tendrá el elenco victoriano en las siguientes semanas.

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