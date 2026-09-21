Perú

Cajamarca entra en la agenda del papa León XIV: ¿Cuándo será la misa en Santa Cruz de Succhabamba?

El programa fue oficializado por El Vaticano este lunes 21 de septiembre, a menos de dos meses de su llegada al Perú. Conoce todos los detalles

El Vaticano confirma la llegada del papa León XIV a Cajamarca en noviembre
El Vaticano confirma la llegada del papa León XIV a Cajamarca en noviembre| Foto: Vatican News
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El papa León XIV viajará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, el sábado 14 de noviembre de 2026 tras oficiliazarse la agenda en su visita al Perú. El pontífice encabezará una misa en la explanada de la provincia y cumplirá otras actividades en Chiclayo durante esa jornada.

El Gobierno Regional de Cajamarca ya había anticipado esta posibilidad, pero El Vaticano no había confirmado hasta hoy.

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El programa oficial prevé una misa el 14 de noviembre de 2026 en la provincia cajamarquina, a la que el pontífice llegará desde Chiclayo en helicóptero
El programa oficial prevé una misa el 14 de noviembre de 2026 en la provincia cajamarquina, a la que el pontífice llegará desde Chiclayo en helicóptero| Foto: Gobierno Regional de Cajamarca

Agenda oficial en Cajamarca

El sumo pontífice estará recorriendo las ciudad de Chiclayo, pero ha realizado un pequeño espacio para lograr aterrizar en Cajamarca, otra de las regiones que ya ha visitado.

  • A las 9:10, León XIV partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Santa Cruz de Succhabamba, provincia de la región Cajamarca. Su llegada al helipuerto local está programada para las 9:50.
  • El acto central será la santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, prevista para las 11:00. El papa pronunciará la homilía ante los fieles que asistan a la celebración.
  • Tras la misa, el pontífice saldrá a las 13:15 desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo. El programa fija su llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo a las 14:00.
  • Por la tarde, a las 17:30, el papa participará de un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

La visita a Santa Cruz forma parte de la agenda que León XIV cumplirá en Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, con actividades además en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Papa Leon XIV
Papa Leon XIV

¿Qué significa Santa Cruz de Succhabamba para el papa León XIV?

La inclusión de Cajamarca en la visita de papa León XIV responde a un motivo pastoral y personal. Aunque Santa Cruz pertenece políticamente a Cajamarca, su jurisdicción eclesiástica forma parte de la diócesis de Chiclayo, donde el pontífice ejerció como obispo antes de su elección.

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El padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima, explicó que el entonces monseñor Robert Prevost conoció de cerca a Santa Cruz durante su etapa al frente de la diócesis. Ese vínculo con la comunidad influyó en el interés del papa por regresar a la localidad.

La agenda oficial fija para el 14 de noviembre de 2026 una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. La actividad confirma la presencia del pontífice en la provincia cajamarquina.

Asimismo, El Vaticano presentó “Abramos el corazón” como lema de la visita que el papa León XIV realizará a Perú en noviembre. La frase propone renovar la relación con Dios, fortalecer los lazos con los demás y asumir la misión evangelizadora como un camino hacia la unidad y la paz.

El emblema incorpora un corazón que rodea el mapa peruano y una paloma alusiva al Espíritu Santo. También incluye a santa Rosa de Lima, santo Toribio de Mogrovejo, san Martín de Porres, San Francisco Solano y San Juan Macías, referentes de la tradición católica nacional.

Además, no se descarta que el papa tenga un encuentro con la imagen del Señor de Los Milagros.

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