Perú

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 21 de septiembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,37 soles peruanos, lo que representa una disminución del -0,1% respecto al precio de cierre anterior de 3,38 soles según la fuente de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance de 0,35%, aunque su variación interanual se sitúa en una baja del -2,6%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa continua durante los últimos dos días. La volatilidad actual de 3,67% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,46%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario peruano.

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