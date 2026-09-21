Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue asesinada este sábado durante una actividad de campaña en Caraz. La Policía investiga el crimen y reportó la detención preliminar de un presunto implicado. Fuente: TV Perú

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La muerte de Susy Isabel Aponte Polo, conocida públicamente como ‘La China’ Polo, dejó consternados a sus familiares, colegas y personas que trabajaron con ella. Una de las más afectadas fue Lourdes Sacín, quien reveló que había conversado con la periodista apenas unas horas antes de que fuera asesinada durante una actividad proselitista en Caraz, Áncash.

Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

La comunicadora utilizó sus redes sociales para contar cómo fue esa última conversación y recordó que ambas habían hablado de asuntos personales y también de los temas periodísticos que tenían previsto abordar. Entre ellos había fuentes que Aponte Polo le estaba proporcionando para la edición del programa dominical del 20 de septiembre.

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Lo que más impactó a Sacín fue que, durante aquella conversación, ‘La China’ Polo incluso le había adelantado que quería entregarle un regalo por su cumpleaños. Poco después, la periodista recibió la noticia de su asesinato.

Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

Lourdes Sacín recuerda la última conversación que tuvo con ‘La China’ Polo

Lourdes Sacín contó que mantenía un vínculo cercano con Susy Aponte después de haber trabajado juntas durante aproximadamente dos años y medio. En las últimas semanas, además, había asumido la conducción del programa dominical de la periodista, debido a que ‘La China’ Polo se encontraba enfocada en su candidatura al Gobierno Regional de Áncash.

Por ello, la conversación que mantuvieron antes del crimen no fue algo extraordinario. Ambas hablaron sobre asuntos vinculados al programa y también sobre el cumpleaños de Sacín. Sin embargo, nadie podía imaginar que sería la última vez que conversarían.

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Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

“Me agarró desprevenida, no esperé que me llamaran a decirme que había fallecido, porque yo había hablado un rato antes, porque justamente ella me estaba hablando de mi cumpleaños”, contó Sacín al recordar aquel momento. La periodista explicó que Aponte Polo le había comentado que quería volver a comunicarse con ella más tarde.

“Y ella me estaba diciendo que en la noche hablábamos porque quería darme un regalo por mi cumpleaños”, relató. La conversación no se limitó al aspecto personal. Según Sacín, también intercambiaron información relacionada con el trabajo periodístico que ambas realizaban.

“Hablábamos de otras cosas, incluso de los temas que iban a salir este domingo 20 de septiembre. Me estaba hablando de algunas fuentes, pero todo se acabó. Todo se apagó un segundo”, manifestó visiblemente afectada.

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Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

‘La China’ Polo fue asesinada durante una actividad en Caraz

Susy Aponte Polo, de 43 años, era periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. El sábado 19 de septiembre participaba en una actividad proselitista en un mercado de Caraz, cuando fue atacada a balazos.

El crimen ocurrió en medio de la presencia de simpatizantes y otras personas. El ataque también dejó varios heridos. La Policía inició la búsqueda de los responsables y se realizaron diligencias para reconstruir la ruta seguida por los involucrados.

La investigación fiscal tuvo un cambio durante las últimas horas. Inicialmente, el caso había sido abordado bajo la figura de feminicidio, pero la Fiscalía de Huaylas decidió investigarlo como presunto sicariato. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, a través de su Tercer Despacho, asumió las diligencias y dispuso diversas acciones para determinar las circunstancias del crimen y establecer responsabilidades.

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La modificación de la hipótesis fiscal resulta especialmente relevante debido a que la investigación busca establecer si el asesinato habría sido cometido por encargo y quiénes podrían estar detrás de la muerte de la comunicadora.

Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

Lourdes Sacín recuerda las amenazas que había recibido la periodista

En su pronunciamiento, Lourdes Sacín también hizo referencia a las amenazas que, según afirmó, había recibido ‘La China’ Polo antes de ser asesinada. La periodista señaló que conocía de esas advertencias y que, de acuerdo con lo que le había contado su compañera, no se trataba de una preocupación reciente.

La periodista explicó que prefería no revelar públicamente todos los detalles que conoce sobre el caso debido a que también considera necesario preservar su propia seguridad. “No voy a entrar en detalles de sospechas, de qué pasó o qué sé, porque uno también tiene que pensar en su propia seguridad”, manifestó.

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A continuación, aseguró que ‘La China’ Polo conocía los riesgos que enfrentaba. “Y creo que ‘La China’ se confió, porque sabía que la querían matar. Todos lo sabíamos”, sostuvo. Sacín también afirmó que las amenazas no se habrían limitado a Aponte Polo. “Sabíamos que había amenazas a ella, al programa, al equipo, a mí”, señaló.

De acuerdo con su relato, la periodista asesinada había recurrido a las autoridades para denunciar estas situaciones y había solicitado garantías. “Ella puso denuncias, ella pidió garantías, pero no pasó nada”, afirmó.

Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

Sacín cuestiona que inicialmente se investigara como feminicidio

La periodista también manifestó su desacuerdo con la primera hipótesis fiscal difundida tras el asesinato de Aponte Polo. “No puedo creer que la Fiscalía de Áncash quiera abrir una investigación por feminicidio. Esto no es un feminicidio, es una completa mentira. Investiguen”, sentenció.

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Lourdes fue más allá y cuestionó duramente el funcionamiento de la justicia en la región. “Ya veo que la justicia en Áncash, como ella decía, es corrupta”, afirmó. Posteriormente, explicó por qué considera que el crimen estaría relacionado con la labor periodística que realizaba ‘La China’ Polo.

“A mí me consta que esto no es un tema de feminicidio. Es por un tema de información que ella manejaba, información que le ha costado la vida”, denunció. Según Sacín, Aponte Polo era consciente de los riesgos derivados de las denuncias que realizaba, pero habría continuado con su trabajo. “Y que ella, si bien sabía y denunció, de repente no midió y se confió”, agregó.

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Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

‘La China’ Polo dejó temas pendientes para su programa

Uno de los detalles que más ha marcado a Lourdes Sacín después del asesinato es que durante su última conversación ambas hablaban precisamente de periodismo. Aponte Polo le habría comentado sobre algunas fuentes y sobre los temas que tenían previsto abordar el domingo 20 de septiembre.

Es decir, continuaba trabajando en contenidos y denuncias incluso mientras se encontraba en plena campaña electoral. Para Sacín, recordar esa conversación vuelve todavía más difícil asimilar lo ocurrido. “Me estaba hablando de algunas fuentes, pero todo se acabó. Todo se apagó un segundo”, expresó.

Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.

Lourdes Sacín pide justicia para quien fue su compañera de trabajo

Además de revelar su última conversación, Sacín aprovechó su pronunciamiento para recordar la relación laboral que mantuvo con Aponte Polo y el apoyo que recibió de ella. “Me dio trabajo a mí cuando nadie me lo daba. Fue buena conmigo, me apoyó mucho”, recordó.

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Por eso, más allá de las hipótesis sobre el móvil del asesinato, sostuvo que su principal deseo es que la investigación permita esclarecer el crimen. “Y lo que sí quisiera para ella es que tenga justicia”, manifestó.

La investigación del Ministerio Público busca establecer quién ejecutó el ataque y quiénes estarían detrás del crimen. Según los reportes publicados durante el domingo, las autoridades también vienen realizando diligencias para determinar la participación de otras personas y reconstruir los momentos previos y posteriores al asesinato.

Lourdes Sacín cuenta qué habló con ‘La China’ Polo horas antes de su muerte: “Todo se apagó un segundo”. Captura: Facebook lourdes Sacín.