Franco Velazco calificó como “punto de inflexión” la derrota de Universitario ante Deportivo Garcilaso: “No afronamos el partido como debíamos”

El administrador 'crema' habló de la caída en Cusco, del trabajo de Héctor Cúper y de las declaraciones de Bryan Reyna. (Video: Jax Latin Media)

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Universitario de Deportes perdió ante Deportivo Garcilaso en Cusco por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo reunió a dos equipos de los primeros puestos y dejó a la ‘U’ en el segundo lugar, luego de desaprovechar la posibilidad de consolidarse como líder del segundo certamen doméstico del año.

El administrador Franco Velazco consideró que la caída expuso una falta de regularidad que el plantel debe corregir. “Más que golpear al grupo, es un resultado que no esperábamos. Yo lo dije en la semana del clásico, que más que la algarabía de ganar un clásico, eran tres puntos que nos servían para ponernos en el primer lugar del Clausura. Ahora no ocurrió lo mismo, perdimos tres puntos y tenemos que trabajar muy duro porque no alcanzamos todavía la regularidad que queremos. Tenemos un partido bueno, un partido malo, un partido bueno, un partido malo. Entonces, somos conscientes de que tenemos que trabajar para mejorar”, dijo ante la prensa.

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El directivo también fue consultado por la aparente falta de rebeldía de los futbolistas ‘cremas’ durante el compromiso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. “Eso lo tiene que manejar el comando técnico y el plantel. La semana pasada hicimos un partidazo en Matute, nos llevamos el triunfo y ahora no se afrontó el partido como debería afrontarse. Yo lo dije y el comando técnico y los jugadores lo tienen claro, de que teníamos que afrontar todos los partidos, no solamente del clásico sino todos los que vienen, como una final, y este, desafortunadamente, no se afrontó como debía”, indicó.

Deportivo Garcilaso le sacó dos puntos a Universitario tras el duelo por la punta del Torneo Clausura 2026. - créditos: Deportivo Garcilaso

La situación se agravó por el inicio del encuentro. Universitario quedó tres goles abajo cuando apenas se había disputado 19 minutos, algo que Velazco considera que el técnico Héctor Cúper tendrá trabajo en las siguientes semanas.

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“Esos son aspectos tácticos y técnicos que tiene que manejar todo el plantel con el comando técnico (...). Ahora tenemos tres semanas por la para de fecha FIFA para lograr el propósito, que es un poco esa regularidad que hasta ahora no podemos conseguir”, comentó.

La presión, según Franco Velazco, no es nueva para los ‘merengues’. A falta de ocho fechas para el final del Torneo Clausura, sostuvo que todos los aspirantes necesitan sumar la mayor cantidad de puntos posible para definir su posición final en la tabla.

“La ‘U’ no tiene margen de error hace tres semanas, así que vivimos siempre con esa presión de salir los partidos y buscarlos, ganarlos. Hoy (ayer) nos vamos fastidiados y molestos porque no hemos logrado el objetivo que se había planeado para esta semana”, acotó.

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El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Franco Velazco sobre las explosivas declaraciones de Bryan Reyna

Franco Velazco también respondió por las explosivas declaraciones de Bryan Reyna, quien manifestó incomodidad por su situación en Universitario. Velazco indicó que no había escuchado los dichos del futbolista, aunque ratificó que el extremo es valorado por el club.

“Para nosotros es un jugador muy valioso y muy importante como todos”, manifestó, para luego señalar que en Universitario no establecen una división entre titulares y suplentes, ya que considera que todos los integrantes del plantel están preparados para alternar.

“Hoy (ayer) se dio la oportunidad a algunos jugadores que no habían alternado de tener minutos. Yo creo que este partido debería ser un punto de inflexión para que el profesor con tranquilidad, en estas tres semanas, pueda analizar bien cuáles son las decisiones que tiene que tomar de cara al reinicio del campeonato con Melgar en el estadio Monumental”, añadió.

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Bryan Reyna lleva 10 partidos jugados en Universitario este año entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Universitario

El mensaje de Franco Velazco a la hinchada de Universitario

Por último, Franco Velazco reconoció que una parte de los hinchas cuestiona el rendimiento de Universitario y considera que el equipo no juega de acuerdo con el lugar que ocupa. Frente a esa mirada, recordó que la primera parte del año no se desarrolló como la directiva había proyectado.

Eso sí, Velazco dejó en claro que el panorama en el Torneo Clausura es alentador. “Estamos a dos puntos del puntero, que es Garcilaso, y quedan ocho fechas, de las cuales salvo la última con Huancayo, vamos a jugarlas en el llano, así que deberíamos sacar provecho de esa ventaja en los próximos partidos que nos vienen”, expresó.

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