Erick Delgado halagó a 4 jugadores de Sporting Cristal tras triunfo ante Atlético Grau: “Se ve la solidaridad del equipo”

El 'Loco' habló del cuadro 'celeste' luego de la reciente victoria contra los 'albos' y de la mejora en el Torneo Clausura. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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Sporting Cristal volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura tras vencer a Atlético Grau como local en la fecha 10 de la Liga 1 2026. El resultado permitió que los ‘celestes’ recuperaran terreno luego de un inicio irregular y encadenaran una racha que modificó el panorama en la parte alta del certamen.

Bajo esa premisa, Erick Delgado valoró la reacción del conjunto ‘rimense’ y sostuvo que los tres triunfos consecutivos lo llevaron a la cima del campeonato. “Lo que vi de Cristal me gustó. Me sigue gustando la rebeldía que ha tenido el equipo para levantarse del mal momento que ha tenido por varios pasajes del campeonato”, declaró en el programa Al Límite.

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El exarquero remarcó que el desafío será sostener esa producción cuando el equipo retome la competencia, con una visita a UTC en Cajamarca y luego un duelo ante Comerciantes Unidos en casa. “No hay que mentir tampoco, estos tres triunfos han hecho que Cristal hoy se ponga en la cima del campeonato, pero tiene que llevar estos partidos a la regularidad. Y si no gana el partido con UTC en Cajamarca cuando retorne, y después le toca Comerciantes Unidos... Se pone bonito si es que lo gana”, indicó.

El cuadro 'celeste' logró su tercera victoria al hilo en el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Asimismo, el ‘Loco’ Delgado resaltó el trabajo sin pelota y el apoyo constante entre los jugadores. “Claramente se ve la solidaridad del equipo, sobre todo a la hora de ir a marcar, a apretar las pelotas, tratar de ir a cortar las jugadas”, sostuvo.

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Erick Delgado destacó a cuatro jugadores por la mejora de Sporting Cristal

La valoración individual de Erick Delgado comenzó con Agustín Álvarez Wallace, a quien ubicó como una de las apariciones que modificaron la estructura del mediocampo en los últimos compromisos. El exarquero señaló que el futbolista uruguayo dejó una buena impresión en sus tres presentaciones y se ganó un lugar en el once titular. “Ya se ganó el puesto claramente por lejos”, aseguró.

“Y aparte siempre se le da un celeste, nunca falla con eso. Él no hace nada que no sea como el ‘5’ antiguo: ‘toco la pelota y se la doy al que sabe’”, agregó sobre el ‘charrúa’.

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El nombre de Yoshimar Yotún apareció ligado a ese nuevo equilibrio. El ‘Loco’ consideró que el capitán luce “mucho más vistoso” cuando tiene a Álvarez Wallace cerca, porque esa sociedad le reduce exigencias en la marca y le permite participar con mayor libertad en la elaboración.

Agustín Álvarez Wallace y Yoshimar Yotún se han complementado en la volante de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

El exarquero también destacó la evolución de Maxloren Castro y Santiago González. Sobre el extremo argentino, sostuvo que volvió a acercarse al rendimiento que mostró durante sus primeros partidos desde su llegada a Sporting Cristal. “Es el ‘Santi’ González que vimos desde un principio, hoy está volviendo a ese nivel”, expresó.

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En el caso del canterano, Erick Delgado remarcó que le ganó la pulseada al colombiano Juan Manuel Cuesta. “Le ha ganado la pulseada a Cuesta, a pesar de que Cuesta llegó y cuando entra te cambia la cara del partido también. Pero creo que el recorrido de Maxloren le gusta mucho más a Mosquera”, dijo.

El exfutbolista concluyó que el equipo se ve “más sólido” y “más solidario”. También relacionó ese cambio con la reacción posterior al partido ante Sport Boys, que, según su interpretación, llevó al plantel a revisar aspectos de su rendimiento.

Santiago González y Maxloren Castro son los titulares indiscutibles por los extremos de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

Próximo partido de Sporting Cristal

El próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura será ante UTC, en condición de visitante. El encuentro corresponde a la fecha 11 y se disputará el domingo 11 de octubre desde las 13:00 horas de Perú en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

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La Liga 1 tendrá una pausa tras la décima jornada por la fecha FIFA, de ahí que el certamen se reanudará el jueves 8 de octubre y el conjunto ‘cervecero’ volverá a jugar tres días después. El compromiso será transmitido por L1 Max y también podrá seguirse mediante la plataforma Liga 1 Play.