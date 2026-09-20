Mininter envía equipo especializado de la División de Homicidios  a Ácash tras el asesina de ‘La China’ Polo

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

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El Ministerio del Interior, liderado por el ministro César Astudillo, anunció que enviará un equipo especial de la PNP al lugar del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, quien fue atacada a balazos durante una actividad de campaña en el Mercado de Caraz.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el Mininter indicó que un “equipo especializado de la División de Homicidios ya se encuentra en el lugar”. El Ministerio del Interior también afirmó que hasta el momento no se harán hipótesis sobre el motivo del asesinato de la candidata y periodista.

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“Las investigaciones continúan, por lo que no se formularán hipótesis sobre el móvil del hecho. Corresponde a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial determinar las responsabilidades conforme a ley”, indicó el Mininter.

La División de Homicidios está liderada por el coronel PNP Carlos Morales, quien tiene como superior al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), el general PNP Víctor Revoredo.

Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)

‘China’ Polo señaló a Víctor Revoredo antes de atentado

Una semana antes de su asesinato, la periodista afirmó que venía siendo “hostigada” y “amedrentada”. Polo afirmó que había recibido tres llamadas desde el interior de diferentes establecimientos penitenciarios y que estas comunicaciones contenían advertencias sobre un supuesto ataque en su contra.

Polo vinculó estas comunicaciones con una supuesta orden atribuida al general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán. La periodista presentó esta acusación como parte de una denuncia que, según afirmó, ya había comunicado a las instancias correspondientes.

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“He recibido tres llamadas de diferentes penales. Así, señores, para que escuche todo el mundo, las organizaciones internacionales, que sepan que esta Policía Nacional del Perú, más aún estos dizque intocables, el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo. ¿A qué ha tenido tanto miedo? ¿A que le pidan un examen toxicológico, psicológico, examen de alcoholemia? Pues sí, señores, de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor, Víctor Revoredo Farfán, ha ordenado un atentado contra mi persona. Qué casualidad que de tres penales diferentes me hayan llamado. Ya puse las denuncias en las entidades correspondientes (...)“, indicó la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista.

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

Un ciudadano venezolano identificado con las iniciales L. I. O. D. fue detenido de manera preliminar como presunto autor del crimen. Durante la intervención, los agentes le incautaron una pistola que será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el atentado y si guarda relación con otros delitos.

La Policía busca establecer si el detenido actuó solo o contó con otros involucrados. El Ministerio del Interior informó que el sospechoso quedó a disposición de las autoridades competentes luego de su captura.

Cinco heridos y apertura de investigación por feminicidio

Las otras personas heridas fueron identificadas con las iniciales R. A. M., de 55 años; O. P. P., de 72 años; A. A. J., de 33 años; C. A. Ch. L., de 18 años; y E. Ch. G. Los policías trasladaron a las víctimas al Hospital San Juan de Dios de Caraz.

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La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió una investigación preliminar por presunto feminicidio contra quienes resulten responsables. La fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui y cuatro fiscales adjuntos participan en las diligencias con agentes de la Policía Nacional del Perú.

Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego

Entre las primeras medidas ordenadas figuran el levantamiento del cadáver, la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas en el área del ataque y la recopilación de pruebas para reconstruir lo ocurrido. La Fiscalía deberá determinar tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales.

El coronel PNP Percy Chacón, jefe de la División de Investigación Criminal de Huaraz, señaló que un equipo policial se trasladó a Caraz junto con el general PNP Eduan Díaz Díaz, jefe de la Región Policial Áncash. Agentes de Homicidios e Inteligencia se incorporarán a las pesquisas.

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El Ministerio del Interior indicó que no formulará hipótesis sobre el móvil mientras continúen las diligencias. La cartera sostuvo que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán establecer las responsabilidades conforme a ley.