‘China’ Polo: Exigen a Keiko Fujimori declarar en emergencia la región Áncash luego de asesinato de periodista y candidata

Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gore Áncash, fue asesinada en un mercado de Caráz. (Foto: China Polo)

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Koki Noriega, gobernador regional de Áncash, exigió a la presidenta Keiko Fujimori que declare en emergencia la región tras el asesinato de Susy Aponte Polo, candidata a la gobernación regional y periodista conocida como ‘China’ Polo, quien sufrió un atentado mortal la tarde del 19 de septiembre mientras realizaba una actividad de campaña en el Mercado de Caraz.

El crimen ocurrió mientras Aponte realizaba actividades proselitistas cerca del mercado La Explanada de Caraz, en la provincia de Huaylas. La candidata recibió disparos por la espalda y fue llevada a un hospital, donde murió.

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La PNP intervino a Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano señalado como presunto autor material de los disparos, luego de que pobladores lo retuvieran. Según RPP, al detenido le hallaron una pistola Glock y una licencia para portar armas emitida a nombre de otra persona; fue trasladado bajo custodia al hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz por las lesiones que sufrió durante la retención.

Días antes del ataque que terminó con su vida, Aponte había denunciado amenazas contra su vida. Horas antes de ser asesinada, anunció que difundiría denuncias sobre postulantes de Alianza para el Progreso en Áncash y presuntas irregularidades policiales vinculadas con obras en Chiclayo.

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Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo

La delincuencia migra desde regiones vecinas, según el gobernador

Koki Noriega sostuvo que Áncash recibe el impacto de medidas de seguridad adoptadas en territorios vecinos. Al explicar su pedido de emergencia, afirmó: “Áncash está entre dos departamentos de mayor incidencia, como La Libertad. Cuando pasa cualquier cosa, como estamos en la frontera, la delincuencia migra a Chimbote y estamos con la frontera en Lima, que cuando la declaran en emergencia, migran a Huarmey, Casma”.

El gobernador cuestionó que varios ministros no hayan atendido las solicitudes de reunión formuladas por su administración. También pidió a la presidenta Keiko Fujimori que convoque a los gobernadores regionales para definir una política frente a la inseguridad ciudadana.

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Noriega dijo que la región Áncash adquirió 100 patrulleros y remitió documentos a la nueva presidenta para solicitar una reunión del Consejo de Estado y Seguridad Regional. “Pido a la presidenta que nos convoque a todos los gobernadores y que nos diga cuál va a ser su política de trabajo contra la inseguridad ciudadana, porque no podemos seguir así”, declaró.

Un testigo que entrevistaba a la candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, relata los escalofriantes momentos de su asesinato. Describe cómo la vio caer y cómo el sonido del disparo fue confundido con pirotecnia de cumpleaños.| Video: Exitosa Noticias

Cero asesinatos en el Callejón de Huaylas hasta el crimen de Aponte

El gobernador regional señaló que el homicidio de Aponte alteró la situación de seguridad que, según afirmó, se mantenía en la zona andina de Áncash. “Durante el año 2026 tenemos cero asesinatos” en el Callejón de Huaylas y la sierra de la región, sostuvo durante la entrevista radial.

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Noriega indicó que mantuvo comunicación con el general de la Policía de Áncash Edwin Díaz y que el Ministerio Público abrió una investigación. Sobre el detenido, precisó que fue retenido por una multitud antes de la intervención policial y expresó que esperaba información oficial de las autoridades durante el día.

Aponte combinaba su candidatura con el periodismo a través de su página de Facebook China Polo Dominical. Desde ese espacio difundía reportajes y denuncias sobre presuntos actos de corrupción en municipalidades, el Ministerio Público y la Policía Nacional.