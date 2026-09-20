Perú

‘China’ Polo: Exigen a Keiko Fujimori declarar en emergencia la región Áncash luego de asesinato de periodista y candidata

El gobernador regional, Koki Noriega, pidió a la mandataria que organice un encuentro con otras autoridades para “definir una política frente a la inseguridad ciudadana”

Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gore Áncash, fue asesinada en un mercado de Caráz. (Foto: China Polo)
Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gore Áncash, fue asesinada en un mercado de Caráz. (Foto: China Polo)
Guardar

Koki Noriega, gobernador regional de Áncash, exigió a la presidenta Keiko Fujimori que declare en emergencia la región tras el asesinato de Susy Aponte Polo, candidata a la gobernación regional y periodista conocida como ‘China’ Polo, quien sufrió un atentado mortal la tarde del 19 de septiembre mientras realizaba una actividad de campaña en el Mercado de Caraz.

El crimen ocurrió mientras Aponte realizaba actividades proselitistas cerca del mercado La Explanada de Caraz, en la provincia de Huaylas. La candidata recibió disparos por la espalda y fue llevada a un hospital, donde murió.

PUBLICIDAD

La PNP intervino a Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano señalado como presunto autor material de los disparos, luego de que pobladores lo retuvieran. Según RPP, al detenido le hallaron una pistola Glock y una licencia para portar armas emitida a nombre de otra persona; fue trasladado bajo custodia al hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz por las lesiones que sufrió durante la retención.

Días antes del ataque que terminó con su vida, Aponte había denunciado amenazas contra su vida. Horas antes de ser asesinada, anunció que difundiría denuncias sobre postulantes de Alianza para el Progreso en Áncash y presuntas irregularidades policiales vinculadas con obras en Chiclayo.

PUBLICIDAD

Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo
Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo

La delincuencia migra desde regiones vecinas, según el gobernador

Koki Noriega sostuvo que Áncash recibe el impacto de medidas de seguridad adoptadas en territorios vecinos. Al explicar su pedido de emergencia, afirmó: “Áncash está entre dos departamentos de mayor incidencia, como La Libertad. Cuando pasa cualquier cosa, como estamos en la frontera, la delincuencia migra a Chimbote y estamos con la frontera en Lima, que cuando la declaran en emergencia, migran a Huarmey, Casma”.

El gobernador cuestionó que varios ministros no hayan atendido las solicitudes de reunión formuladas por su administración. También pidió a la presidenta Keiko Fujimori que convoque a los gobernadores regionales para definir una política frente a la inseguridad ciudadana.

Noriega dijo que la región Áncash adquirió 100 patrulleros y remitió documentos a la nueva presidenta para solicitar una reunión del Consejo de Estado y Seguridad Regional. “Pido a la presidenta que nos convoque a todos los gobernadores y que nos diga cuál va a ser su política de trabajo contra la inseguridad ciudadana, porque no podemos seguir así”, declaró.

Un testigo que entrevistaba a la candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, relata los escalofriantes momentos de su asesinato. Describe cómo la vio caer y cómo el sonido del disparo fue confundido con pirotecnia de cumpleaños.| Video: Exitosa Noticias

Cero asesinatos en el Callejón de Huaylas hasta el crimen de Aponte

El gobernador regional señaló que el homicidio de Aponte alteró la situación de seguridad que, según afirmó, se mantenía en la zona andina de Áncash. “Durante el año 2026 tenemos cero asesinatos” en el Callejón de Huaylas y la sierra de la región, sostuvo durante la entrevista radial.

Noriega indicó que mantuvo comunicación con el general de la Policía de Áncash Edwin Díaz y que el Ministerio Público abrió una investigación. Sobre el detenido, precisó que fue retenido por una multitud antes de la intervención policial y expresó que esperaba información oficial de las autoridades durante el día.

Aponte combinaba su candidatura con el periodismo a través de su página de Facebook China Polo Dominical. Desde ese espacio difundía reportajes y denuncias sobre presuntos actos de corrupción en municipalidades, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Temas Relacionados

China PoloÁncashKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la candidata en plena campaña electoral en Caraz

El fiscal de la Nación informó que, además del presunto autor material, fueron detenidos un supuesto financista y un hombre que habría trasladado al atacante antes del homicidio de Susy Aponte Polo

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la candidata en plena campaña electoral en Caraz

Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: el reemplazo que viene de Europa para los amistosos en Norteamérica

El zaguero nacional padece de un problema físico tras el último duelo con Mainz 05 de la Bundesliga, por lo que desde la FPF llamaron a otro nombre que milita en el Viejo Continente

Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: el reemplazo que viene de Europa para los amistosos en Norteamérica

Debates municipales inician mañana: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Debido a la cantidad de postulantes, los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima fueron distribuidos en dos fechas

Debates municipales inician mañana: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Ataque contra Engerberth Tapia: las hipótesis detrás de la balacera que dejó a su hijo en UCI en el Callao

El salsero denunció amenazas extorsivas previas al ataque armado en El Callao, mientras la Policía analiza posibles vínculos con disputas entre organizaciones delictivas

Ataque contra Engerberth Tapia: las hipótesis detrás de la balacera que dejó a su hijo en UCI en el Callao

‘León XIV vuelve a casa’: la serie del Arzobispado de Lima ante la próxima visita del Papa al Perú

La producción mostrará los preparativos de la Iglesia peruana para recibir al santo padre desde el 11 al 16 de noviembre por Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima

‘León XIV vuelve a casa’: la serie del Arzobispado de Lima ante la próxima visita del Papa al Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la candidata en plena campaña electoral en Caraz

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la candidata en plena campaña electoral en Caraz

Debates municipales inician mañana: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

¿Podría recibir una condena de prisión quien revele la identidad de una víctima de violación sexual?

ENTRETENIMIENTO

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual de Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

DEPORTES

Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: el reemplazo que viene de Europa para los amistosos en Norteamérica

Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: el reemplazo que viene de Europa para los amistosos en Norteamérica

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del derbi madrileño por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

Ángelo Caro se cuelga la medalla de oro en skateboarding y así va el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Sport Boys vs Melgar 1-1: goles y resumen del empate en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026