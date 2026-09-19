Lista de candidatos a alcaldía de La Molina en las Elecciones municipales 2026: conoce sus perfiles y propuestas

Un montaje visual ilustra el proceso electoral en el distrito de La Molina sobre el mapa de Lima Metropolitana y la silueta de un candidato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Doce candidatos buscan llegar a la Alcaldía de La Molina en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. La seguridad ciudadana, el tránsito, la atención de salud, la protección de áreas verdes y la digitalización de trámites municipales concentran buena parte de las propuestas.

La jornada electoral se desarrollará de 7:00 a 17:00. En La Molina podrán votar 171.035 electores habilitados, distribuidos en 574 mesas de sufragio y 39 locales de votación, de acuerdo con la información electoral disponible.

PUBLICIDAD

Cada mesa contará con tres miembros titulares y seis suplentes. Los titulares deberán instalar la mesa, conducir la votación, realizar el escrutinio y completar las actas electorales. Esta guía reúne el perfil y las principales propuestas de quienes postulan al distrito, con información del portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Edmundo del Águila busca la Alcaldía de La Molina con Acción Popular

Edmundo del Águila Herrera, candidato de Acción Popular, fue congresista entre 2016 y 2021. En su hoja de vida declara estudios de Economía y Educación, además de una maestría en Negocios y Administración.

Su plan plantea articular a vecinos, Serenazgo y Policía Nacional del Perú (PNP) mediante una red distrital de prevención, con mejoras en el monitoreo de cámaras y en los tiempos de respuesta. También propone acciones de gestión vial ante los accesos limitados y los puntos críticos de congestión.

PUBLICIDAD

El excongresista Edmundo del Águila Herrera postula como candidato por la agrupación política Acción Popular. (Composición: Infobae Perú)

En educación y desarrollo económico, plantea convertir al distrito en una “ciudad del conocimiento”, con un Centro de Innovación y Emprendimiento y un consejo consultivo universitario. Incluye propuestas para adultos mayores, espacios públicos, bienestar animal, reciclaje y trámites digitales.

Flor de María Tadeo postula por Ahora Nación en La Molina

Flor de María Tadeo Romero, de Ahora Nación, declara estudios de Administración de Empresas y experiencia como emprendedora en el rubro de alquiler de mobiliario y menaje para eventos. También consigna su participación en instancias vecinales y de vigilancia del presupuesto participativo en La Molina.

Su propuesta de seguridad incluye reforzar la logística del Serenazgo, mejorar la coordinación con las comisarías e incorporar cámaras con inteligencia artificial en zonas limítrofes. Además, propone capacitaciones y rutas de evacuación ante desastres.

PUBLICIDAD

Flor de María Tadeo Romero, integrante de Ahora Nación, cuenta con experiencia en administración de empresas y participación vecinal en La Molina. (Composición: Infobae Perú)

En materia ambiental, plantea el programa “Laderas Vivas” para reforestar zonas altas y una planta municipal de compostaje que procese los residuos de poda. Su plan suma medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, ferias de emprendedores, actualización del catastro y simplificación de licencias.

María Perla Espinoza compite por Alianza para el Progreso

María Perla Espinoza Aquino, candidata de Alianza para el Progreso, es economista y fue regidora de La Molina entre 2022 y 2026. Su hoja de vida registra cargos gerenciales en el Gobierno Regional del Callao y en municipios como Pachacámac, Bellavista y Cieneguilla.

En salud, propone destrabar y equipar la posta de Musa, además de repotenciar establecimientos de primer nivel y descentralizar los servicios municipales. En seguridad, plantea renovar cámaras, drones y vehículos, con una meta de 35 camionetas operativas y una red de fibra óptica con analítica facial al 2030.

PUBLICIDAD

María Perla Espinoza Aquino, exregidora del distrito de La Molina, integra la representación política del partido Alianza para el Progreso. (Composición: Infobae Perú)

Su plan busca reducir en 30% el tiempo de viaje al 2029, construir 15 kilómetros de ciclovías, estabilizar los taludes del cerro Centinela y recuperar el sendero verde de la avenida Separadora Industrial. También promete entregar 1.000 títulos de propiedad y digitalizar los trámites del TUPA.

Sergio Castromonte representa a Avanza País en La Molina

Sergio Joan Castromonte Chaparro, de Avanza País, declara estudios técnicos en Administración de Empresas y experiencia como coordinador de proyectos en la Municipalidad de Jesús María, además de cargos gerenciales en empresas privadas.

Su plan plantea reducir las denuncias por delitos contra el patrimonio de 13,22 a 10,8 por cada mil habitantes al 2030. La propuesta considera patrullaje focalizado, videovigilancia operativa, control territorial y coordinación con la PNP.

PUBLICIDAD

Sergio Joan Castromonte Chaparro postula a la alcaldía de La Molina con el partido Avanza País tras desempeñarse en la gestión pública y el sector privado. (Composición: Infobae Perú)

En movilidad, proyecta elevar la velocidad promedio de viaje en los corredores priorizados de 11,7 km/h a 30 km/h. También propone crear un Centro de Desarrollo Empresarial, ordenar las zonas comerciales, mejorar el mantenimiento de parques, atender puntos críticos en laderas y llegar a una ejecución presupuestal de inversiones de al menos 95%.

María Pía Paz de la Barra postula con Fe en el Perú

María Pía Paz de la Barra Freigeiro, postulante de Fe en el Perú, es abogada y declara experiencia como administradora de estudios jurídicos. Su plan concentra varias de sus medidas en seguridad ciudadana y atención municipal.

Propone instalar 200 cámaras con inteligencia artificial, renovar equipos de la central de seguridad, usar drones y activar el canal “Alerta La Molina” para unificar la atención de emergencias. La iniciativa también contempla software predictivo y coordinación con la PNP.

PUBLICIDAD

La abogada María Pía Paz de la Barra postula por el partido Fe en el Perú con propuestas enfocadas en la seguridad ciudadana y la atención municipal. (Composición: Infobae Perú)

En su hoja de vida consignó una sentencia por resistencia y desobediencia a la autoridad, bajo la modalidad de reserva de fallo condenatorio. El documento señala que, mediante una resolución del 8 de enero de 2026, se ordenó la cancelación de sus antecedentes policiales y penales.

Su propuesta incluye formalizar emprendimientos, ampliar plantas de tratamiento de aguas residuales, reforestar laderas y crear una plataforma integrada para atender trámites y consultas vecinales.

Juan Carlos Zurek busca volver a la Alcaldía con Somos Perú

Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa, candidato de Somos Perú, fue alcalde de La Molina entre 2011 y 2018. Declara estudios en Administración de Empresas y actividad empresarial posterior a su gestión municipal.

PUBLICIDAD

Su plan contempla ampliar la videovigilancia con inteligencia artificial, instalar pórticos de seguridad bajo el nombre “Escudo Digital La Molina” y poner en marcha una central de emergencias unificada las 24 horas. También plantea reforzar el patrullaje integrado con la PNP, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Fiscalía y Migraciones.

El exalcalde del distrito de La Molina, Juan Carlos Zurek, aparece con una chaqueta oficial junto al logotipo del partido Somos Perú. (Composición: Infobae Perú)

Entre sus propuestas figuran la reapertura del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), el fortalecimiento de centros médicos municipales, un polideportivo, el programa “Madres Guardería” y la expansión de gas natural. En movilidad, propone 35 kilómetros de ciclovías interconectadas, semáforos inteligentes y un servicio de transporte eléctrico denominado Molibus.

PUBLICIDAD

Julio Tovar representa al Partido Político ADP

Julio Adolfo Tovar Uribe, del Partido Político ADP, declara estudios en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Administración de Negocios. También figura como fundador y director nacional de su organización política.

Julio Adolfo Tovar Uribe lidera el partido político Adelante Perú como fundador y director nacional de la organización. (Composición: Infobae Perú )

Su propuesta central en salud consiste en implementar cinco centros de atención primaria bajo el modelo MoliSalud. El plan señala que los establecimientos deberían estar operativos antes del fin del segundo año de gestión.

Tovar propone construir el Club La Molina, un polideportivo, y un Centro Municipal de Arte, Ciencia y Cultura. En seguridad, plantea una central única de coordinación y 200 cámaras con analítica inteligente. También incluye un Centro Tecnológico para jóvenes, una Escuela Municipal del Emprendedor, la digitalización total de trámites y la recuperación de pistas, veredas y señalización.

Meisy Núñez compite por el Partido Popular Cristiano

Meisy Blanca Rosa Núñez Ruiz, candidata del Partido Popular Cristiano (PPC), declara estudios de Administración de Empresas y Turismo, así como experiencia en el sector privado.

Su plan plantea reducir a menos de 5% la anemia en niños de seis a 35 meses en zonas vulnerables. También propone alcanzar una cobertura total de agua potable y alcantarillado en sectores viables de expansión y asentamientos humanos.

La candidata del Partido Popular Cristiano, Meisy Núñez Ruiz, registra formación en administración y experiencia en el sector privado. (Composición: Infobae Perú )

En seguridad, plantea reducir en 40% el índice de victimización delictiva. Su propuesta de movilidad busca disminuir en 35% los tiempos de viaje en ejes como Javier Prado, Raúl Ferrero, la avenida La Molina y Cerro Centinela. Incluye metas de uso de agua tratada para riego, protección de laderas y quebradas, apoyo al emprendimiento y digitalización de procedimientos municipales.

Cristopher Clemente es el candidato de Podemos Perú

Cristopher Eldin Clemente Pérez, candidato de Podemos Perú, es el menor de los postulantes a la Alcaldía de La Molina: tiene 23 años. En su hoja de vida declara que cursa el último ciclo de Derecho en la Universidad San Juan Bautista, por lo que aún no concluye la carrera universitaria.

Cristopher Eldin Clemente Pérez, candidato de 23 años por Podemos Perú, compite por la Alcaldía de La Molina mientras cursa el último ciclo de Derecho. (Composición: Infobae Perú )

Su plan plantea capacitar al 100% del Serenazgo y crear un centro de formación especializado. Además, propone un sistema integrado de seguridad con participación de la PNP y de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Entre sus metas figura reducir en 90% los delitos y faltas que afectan al distrito.

También plantea fortalecer la Casa de la Mujer, impulsar un hospital de categoría II mediante coordinación con el sector Salud, desarrollar un plan integral de movilidad, ampliar áreas verdes y mejorar la segregación de residuos. En el plano institucional, propone actualizar el TUPA, elevar la satisfacción de usuarios y aumentar la recaudación del impuesto predial.

José Miguel Rodríguez postula por Progresemos

José Miguel Rodríguez Tasayco, postulante de Progresemos, es abogado y declara experiencia laboral en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En seguridad, propone modernizar cámaras, reforzar el Serenazgo, recuperar los Puestos de Auxilio Rápido (PAR) y fortalecer las juntas vecinales. El objetivo planteado es reducir en 50% la criminalidad distrital al 2030, con base en las denuncias registradas en 2026.

El abogado José Miguel Rodríguez Tasayco postula por el partido Progresemos tras registrar trayectoria en tres ministerios. (Composición: Infobae Perú )

Su plan suma la descentralización de MoliSalud, ambulancias municipales, infraestructura deportiva, becas, un centro de idiomas y programas de bienestar animal. También propone el Centro Emprendedor Molinense, semaforización inteligente, ciclovías, el servicio Molibus, una aplicación municipal y atención itinerante para vecinos de sectores vulnerables.

Lizzi Sueldo representa a Renovación Popular

Lizzi del Rocío Sueldo Matos, candidata de Renovación Popular, es abogada y declara experiencia en la Municipalidad de La Molina, la Municipalidad de Villa El Salvador y empresas privadas. Registra estudios de posgrado en Derecho Civil y Comercial, además de Derecho Registral y Notarial.

Lizzi del Rocío Sueldo Matos postula a la alcaldía de La Molina por el partido político Renovación Popular. (Composición: Infobae Perú )

Su propuesta de seguridad incluye renovar toda la red de cámaras, instalar 200 postes con videovigilancia e inteligencia artificial y aplicar fiscalización electrónica desde un centro de control. En salud, plantea el programa MoliSalud Preventivo, con brigadas médicas y atención en salud mental comunitaria.

En educación, cultura y deporte, propone construir un Gran Teatro Municipal, crear una academia preuniversitaria gratuita, abrir bibliotecas digitales y ampliar los cursos técnicos. El plan incorpora pavimentación, acceso a agua y desagüe, una planta de tratamiento de aguas residuales, protección de laderas, vehículos eléctricos y digitalización de servicios.

Edwin Mendoza compite con Visión Perú

Edwin Aníbal Mendoza Ramírez, de Visión Perú, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y declara estudios de doctorado en Derecho. Su hoja de vida consigna trabajo como funcionario en la Municipalidad de La Victoria.

Su plan plantea realizar 50.000 atenciones preventivas de salud durante el período de gobierno y reducir en 30% la percepción de inseguridad al 2030. La propuesta de seguridad contempla un sistema integral con herramientas tecnológicas.

El abogado Edwin Aníbal Mendoza Ramírez postula con la agrupación Visión Perú tras trabajar como funcionario municipal. (Composición: Infobae Perú )

En movilidad, busca reducir en 20% los tiempos de viaje con un sistema de tránsito inteligente. También propone capacitar a 5.000 emprendedores, recuperar 100.000 m² de áreas verdes, proteger predios municipales frente a invasiones, digitalizar 80% de los trámites y realizar cuatro rendiciones de cuentas públicas cada año.

Los electores de La Molina pueden revisar las hojas de vida, los planes de gobierno y la información de las listas inscritas en el portal Voto Informado del JNE antes de acudir a las urnas el 4 de octubre.