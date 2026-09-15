Seguridad y resguardo del proceso electoral de la ERM 2026: FF.AA. y Policía Nacional

Reniec entregó DNI electrónico a más de 30 mil miembros de las FF.AA. para que puedan votar en las próximas elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

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El domingo 4 de octubre, más de 26 millones de ciudadanos peruanos acudirán a las urnas en todo el país para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con las cifras oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la jornada permitirá elegir 13.148 autoridades subnacionales para el período gubernamental 2027-2030.

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La elección incluye 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores de 196 provincias y más de 1.800 distritos. El operativo de seguridad requerirá la coordinación entre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para resguardar a electores, personeros y miembros de mesa.

Roles de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el resguardo de los locales de votación

Las Fuerzas Armadas asumen el control del perímetro operativo y de las instalaciones de los centros de sufragio habilitados en todo el país.

Desde los días previos a la jornada electoral, el personal militar toma posesión de escuelas, estadios e instituciones designadas como locales de votación. Allí realiza inspecciones de seguridad y verifica el acondicionamiento de las mesas de sufragio.

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Durante la votación, los efectivos de las FF.AA. custodian los accesos a los edificios, garantizan el tránsito de los votantes por los pasillos y protegen el material electoral almacenado en cada aula.

También resguardan a los miembros de mesa durante la instalación, el escrutinio y el llenado de las actas oficiales.

Funciones de la Policía Nacional (PNP) en la seguridad de las calles y vías de acceso

Mientras las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad dentro de los locales de votación, la Policía Nacional del Perú concentra su despliegue en la vía pública, las avenidas periféricas y las zonas circundantes.

Los agentes policiales ejecutan planes de desvío vehicular y buscan mantener la fluidez del tránsito ante el desplazamiento de los electores.

PNP informa acciones para resguardar la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional del Perú mantiene patrullajes preventivos en el perímetro externo de los centros de sufragio para disuadir actos delictivos y preservar el orden público en cada distrito.

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El operativo también contempla el control de vendedores ambulantes y la prevención de manifestaciones políticas fuera de los plazos permitidos.

Custodia del traslado del material electoral desde la ONPE hacia las ODPE

El traslado de cédulas de votación, ánforas, actas y equipos informáticos es uno de los momentos más sensibles de la cadena logística electoral.

Unidades especializadas de la PNP y las Fuerzas Armadas escoltan las flotas encargadas de llevar el material desde los almacenes centrales de la ONPE hasta las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

La custodia incluye patrullajes terrestres por las carreteras nacionales y resguardo en embarcaciones o aeronaves para llegar a las zonas de difícil acceso geográfico.

El objetivo es asegurar la trazabilidad y la inviolabilidad de cada caja electoral hasta su entrega a los jefes de mesa.

Arresto de ciudadanos por la comisión de delitos electorales o violaciones a la Ley Seca

Las fuerzas de seguridad coordinan con los fiscalizadores del JNE y los representantes del Ministerio Público para vigilar el cumplimiento de la normativa penal y administrativa durante el fin de semana electoral.

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Los agentes de la PNP pueden intervenir y detener en flagrancia a ciudadanos que incurran en delitos electorales, como la suplantación de votantes, la destrucción de cédulas, la coacción al elector o la difusión de propaganda dentro de los plazos prohibidos.

Las autoridades también realizan operativos para fiscalizar la Ley Seca. En ese marco, pueden intervenir establecimientos comerciales o personas que expendan o consuman bebidas alcohólicas en contravención a la ley.

Estas acciones se desarrollan durante las horas establecidas por la normativa electoral para restringir la venta y el consumo de alcohol.

Protocolos de intervención ante incidentes o disturbios durante el conteo de votos

Tras el cierre de las mesas y el inicio del conteo, las FF.AA. y la PNP activan protocolos de respuesta rápida ante posibles incidentes en distintas localidades.

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Las fuerzas de seguridad refuerzan los perímetros de las sedes de las ODPE y de los centros de acopio donde se procesan los resultados.

El operativo busca prevenir tomas de locales, quema de actas o agresiones contra las autoridades electorales.

Ante situaciones de violencia o aglomeraciones hostiles, el personal capacitado actúa bajo criterios de uso proporcional de la fuerza y coordinación interinstitucional para evacuar el material electoral y restablecer el orden.