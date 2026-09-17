La Molina: hombre destrozó a pedradas una camioneta porque estaba mal estacionada

Un hombre, enfurecido porque una camioneta mal estacionada le impedía el paso por la vereda en La Molina, tomó la justicia por su propia mano. Armado con un bloque de cemento, atacó el vehículo hasta destrozar el parabrisas y el espejo. Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia de su violenta reacción. | ATV

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Un hombre fue detenido luego de atacar con un bloque de cemento una camioneta que se encontraba mal estacionada sobre parte de una vereda en la cuadra 13 de la avenida Los Constructores, en el distrito limeño de La Molina. El hecho ocurrió después de que el sujeto intentara ubicar al propietario del vehículo y, al no recibir una respuesta que considerara satisfactoria, regresara al lugar visiblemente ofuscado.

De acuerdo con el reporte periodístico de ATV, el hombre había llegado desde un mercado con un carrito de compras y se encontró con que la camioneta blanca obstaculizaba su paso por la vereda. La situación generó su molestia y terminó en un violento ataque contra el vehículo.

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Hombre destrozó la camioneta

Según el testimonio de un vecino de la zona, el hombre ingresó a un establecimiento de comida rápida para comunicarse con los propietarios de la camioneta y reclamar por la obstrucción de la vereda.

“Vino totalmente ofuscado”, relató el vecino al describir la reacción del hombre.

Al no obtener una respuesta que considerara satisfactoria, el sujeto regresó hasta donde estaba estacionado el vehículo. Luego tomó un bloque de cemento que se encontraba en la calle y comenzó a golpear la camioneta.

Una cámara de vigilancia registra a varias personas junto a un automóvil estacionado en una vía pública. (ATV)

Las imágenes difundidas muestran los momentos en que el hombre impacta el bloque contra el parabrisas y otras partes del vehículo. Como consecuencia de la agresión, el parabrisas y uno de los espejos quedaron destrozados.

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Propietaria de la camioneta recibió una papeleta

El incidente ocurrió a la altura de la cuadra 13 de la avenida Los Constructores, en La Molina. El vehículo blanco pertenece a Miriam Serradita Córdoba, quien recibió una papeleta por la infracción relacionada con el estacionamiento.

Aunque la camioneta se encontraba mal estacionada, la reacción del vecino terminó generando una denuncia por los daños ocasionados al vehículo.

José Villafranca fue detenido por los daños ocasionados a la camioneta. Tanto él como la propietaria del vehículo fueron trasladados a la comisaría de Santa Felicia, donde se realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El caso quedó bajo investigación policial, luego de que una infracción de tránsito terminara en un enfrentamiento y con importantes daños materiales en el vehículo.

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Vehículo de Serenazgo choca contra muro

En otro sector de La Molina, un vehículo de Serenazgo chocó contra el muro de un condominio ubicado en la calle Fontanar y provocó un forado en la pared. El impacto también derribó un letrero de señalización vial cercano al inmueble, donde actualmente residen cinco familias.

El conductor de la unidad municipal resultó herido tras la colisión y tuvo que ser auxiliado y trasladado de emergencia a la clínica Montefiori para recibir atención médica.

De acuerdo con un testigo citado por RPP, el accidente habría ocurrido luego de que el conductor perdiera el control del vehículo debido a un presunto problema mecánico. “El freno se le ha puesto duro”, señaló el vecino al describir lo ocurrido.

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Tras el choque, los residentes del condominio expresaron su preocupación por los daños ocasionados en la estructura y solicitaron que se determine quién asumirá los costos de reparación tanto del inmueble privado como de la señalización vial afectada.