Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

Tomás Suárez-Vértiz presentó "Dejarlo Todo", segundo adelanto de su primer álbum.

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Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”, su nuevo sencillo y segundo adelanto de su primer álbum. La canción pop rock aborda la decisión de soltar aquello que resulta conocido para apostar por un camino propio y ya está disponible en plataformas digitales.

El cantautor peruano explicó que el tema parte de una pregunta que atraviesa distintas etapas de la vida: qué se está dispuesto a dejar atrás para perseguir un objetivo personal. Una relación, una ciudad, un trabajo o una vida cómoda aparecen como posibilidades dentro de esa reflexión.

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“Dejarlo Todo” sucede a Lirios de Papel y será parte de Tomás Suárez-Vértiz, su primer álbum, compuesto por siete canciones que irá presentando progresivamente. El sencillo fue grabado en Lima, mezclado en Argentina y llega acompañado por un videoclip oficial disponible en el canal de YouTube del artista.

Tomás Suárez-Vértiz busca construir su propio camino

Llevar el apellido Suárez-Vértiz y dedicarse a la música implica una comparación constante con Pedro Suárez-Vértiz. Tomás reconoce ese vínculo, asegura que se siente orgulloso de su padre y deja claro que no pretende apartarse de ese legado.

Sin embargo, el cantante considera necesario desarrollar sus propias composiciones y descubrir hasta dónde puede avanzar con una propuesta personal. Para él, esa búsqueda no significa negar la historia que lo antecede, sino abrir una nueva etapa dentro de su carrera.

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“Estoy orgulloso de ser hijo de Pedro y jamás voy a renegar de eso. Pero también necesito hacer mi propio camino para saber hasta dónde puedo llegar con mis propias canciones”, dice Tomás.

La idea de abrirse paso como autor e intérprete está presente en Dejarlo Todo. Según explicó, el tema se relaciona con ese momento en el que una persona debe decidir si permanece en un espacio seguro o asume el riesgo de construir algo distinto.

“A veces lo más difícil de perseguir un sueño es soltar algo bueno para descubrir si eres capaz de construir algo tuyo”, explica.

El cantautor peruano apuesta por una propuesta pop rock con una reflexión sobre tomar riesgos y construir un camino propio.

Una canción sobre soltar lo conocido

La nueva canción plantea una reflexión sobre las decisiones que pueden transformar una vida. El tema no se limita a una situación sentimental, sino que se abre a experiencias como dejar una ciudad, un trabajo o una dinámica que funciona, pero que ya no responde a los deseos de quien la vive.

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Para Tomás Suárez-Vértiz, esa lectura tiene una conexión directa con su presente artístico. En sus conciertos conviven las canciones de Pedro Suárez-Vértiz, que el público conoce y continúa pidiendo, con las primeras composiciones propias que el joven músico presenta ante sus seguidores.

El cantautor no plantea una separación entre ambos repertorios. Por el contrario, reconoce el valor de las canciones de su padre dentro de su historia personal y en el vínculo que mantiene con el público. A la vez, considera que debe asumir el desafío de mostrar su propia música.

“Podría pasarme años cantando las canciones de mi papá y probablemente habría gente feliz con eso. Pero si quiero construir mi propia historia, en algún momento tengo que arriesgarme a que me escuchen por mí”.

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Tomás Suárez-Vértiz aseguró que se siente orgulloso del legado de Pedro Suárez-Vértiz, aunque busca desarrollar sus propias canciones.

“Dejarlo Todo” anticipa su primer álbum

Con “Dejarlo Todo”, Tomás Suárez-Vértiz continúa el camino iniciado con Lirios de Papel. Ambos sencillos formarán parte de un álbum de siete canciones que el artista irá revelando de manera progresiva.

El lanzamiento cuenta con una producción realizada entre Lima y Argentina. La canción fue grabada en la capital peruana y mezclada en el país vecino, mientras que el videoclip oficial ya puede verse en su canal de YouTube.

La propuesta conserva una mirada personal sobre el proceso de crecer, tomar decisiones y buscar una identidad propia. En ese sentido, el título del tema no plantea necesariamente una ruptura con el pasado, sino una invitación a asumir nuevos retos.

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Porque quizás “dejarlo todo” no significa abandonar de dónde vienes. A veces significa atreverte a descubrir hacia dónde puedes ir. Puedes escucher la nueva canción de Tomás en su canla de YouTube: Tomás Suárez-Vértiz.

Dejarlo Todo sucede a Lirios de Papel dentro del proyecto musical del artista.