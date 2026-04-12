Perú

Álvaro Paz de la Barra sorprendió con curioso outfit al votar y se vuelve tendencia en redes sociales

El candidato presidencial se volvió viral por el llamativo look con el que acudió a votar en La Molina. Su estilo generó memes, comparaciones y una oleada de reacciones en redes.

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Álvaro Paz de la Barra sorprendió con curioso outfit al votar y se vuelve tendencia en redes sociales. Fotos: Andina.
Álvaro Paz de la Barra sorprendió con curioso outfit al votar y se vuelve tendencia en redes sociales. Fotos: Andina.

Las Elecciones 2026 en Perú no solo dejaron definiciones políticas, sino también imágenes virales y tendencias inesperadas. Entre los protagonistas del día destacó Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, quien acaparó la atención en redes sociales por el curioso look con el que acudió a votar en el distrito de La Molina.

Desde tempranas horas, imágenes del postulante circularon en plataformas como X, donde usuarios comentaron y compartieron fotos de su llegada a la Escuela Superior de Guerra Aérea.

Paz de la Barra apareció luciendo un conjunto elegante en tono azul, lentes de sol oscuros y una camisa negra con el cuello abierto. El detalle informal y desenfadado de su vestimenta no pasó inadvertido para los presentes ni para la audiencia digital.

“Cuando tienes que votar, pero tienes un after”: redes explotan con memes y comparaciones

El outfit de Paz de la Barra fue rápidamente bautizado como poco convencional para una jornada electoral. Usuarios de X y otras redes sociales no tardaron en ironizar sobre el estilo del candidato. Una de las publicaciones más replicadas fue: “Cuando tienes que votar, pero tienes un after”, en alusión a la mezcla de elegancia y aire fiestero que transmitía su presencia.

Otras comparaciones hicieron referencia a portadas de discos musicales y estilos urbanos. “Se alucina portada de un disco de perreo”, se leía en un meme que sumó miles de interacciones. El fenómeno digital posicionó al candidato entre los temas más comentados del día, desplazando el foco momentáneamente de los resultados electorales hacia el universo de la moda y el humor.

Hombre con traje celeste y gafas de sol en una mesa de votación, primero ajusta sus lentes y luego sonríe al depositar su voto en la urna
Un hombre en un traje celeste y gafas de sol, retratado en un meme viral, participa en la jornada de votación durante las Elecciones Perú 2026.
El candidato presidencial fue tendencia por su estilo desenfadado durante las Elecciones 2026 en Perú.
El candidato presidencial fue tendencia por su estilo desenfadado durante las Elecciones 2026 en Perú.
El outfit de Paz de la Barra fue comparado con portadas de discos musicales y estilos urbanos. X
El outfit de Paz de la Barra fue comparado con portadas de discos musicales y estilos urbanos. X
Álvaro Paz de la Barra acude a votar en La Molina luciendo un conjunto azul y lentes de sol, el look que desató memes en redes sociales. X
Álvaro Paz de la Barra acude a votar en La Molina luciendo un conjunto azul y lentes de sol, el look que desató memes en redes sociales. X

El candidato cumple con la jornada electoral

Más allá de la viralidad de su imagen, Álvaro Paz de la Barra mantuvo su agenda electoral y participó en un desayuno político en la urbanización Los Molinos, también en La Molina, antes de dirigirse a ejercer su voto. El candidato fue acompañado por simpatizantes y miembros de su equipo, en medio de la atención mediática que generó su singular apariencia.

Paz de la Barra acudió a votar como parte del proceso nacional que convocó a millones de peruanos para definir a las nuevas autoridades del país. Su presencia fue captada por cámaras y seguidores, quienes no dudaron en compartir cada detalle de su paso por el local de sufragio.

¿Hasta qué hora se podrá votar?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que los locales de votación abrieran desde las 7:00 a.m. hasta las 18:00, una hora más de lo habitual, para evitar aglomeraciones y facilitar el flujo de electores, especialmente en Lima.

La recomendación fue organizar la asistencia de acuerdo al último dígito del DNI, aunque la medida no afecta el horario oficial: cada ciudadano puede acudir cuando lo desee dentro del rango estipulado.

No acudir a votar conlleva una multa, la cual varía según la zona de residencia: en distritos de pobreza extrema, la sanción es de S/ 27,50; en distritos pobres, S/ 55; y en áreas no pobres, S/ 110, conforme a la Ley 28859.

Además, los miembros de mesa sorteados, que superan los 834 mil ciudadanos, tienen la obligación de asistir o deberán pagar una multa de S/ 275 en caso de incumplimiento. La consulta y el pago de sanciones pueden realizarse en línea con el número de DNI a través de la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Memes, filas y humor: la otra cara de las Elecciones 2026

La jornada electoral no solo estuvo marcada por la responsabilidad cívica, sino también por el ingenio de los usuarios en redes sociales. Las filas en los locales de votación, los memes sobre looks llamativos y las bromas sobre el ambiente democrático inundaron X, Facebook e Instagram, mostrando la creatividad con la que los peruanos viven cada proceso electoral.

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú
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