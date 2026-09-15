Perú

JEE abre procedimiento sancionador contra López Aliaga y su partido por propaganda que lo presenta como “alcalde de Lima”

La medida se sustenta en un informe de fiscalización sobre propaganda colocada en un predio privado y un panel publicitario en el distrito de Breña

El JEE de Lima Centro abrió un procedimiento sancionador contra Renovación Popular y Rafael López Aliaga por una posible vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral
El JEE de Lima Centro abrió un procedimiento sancionador contra Renovación Popular y Rafael López Aliaga por una posible vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro abrió un procedimiento sancionador contra Renovación Popular y su líder político, Rafael López Aliaga, por una posible vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral, según una resolución a la que tuvo acceso este martes RPP.

El proceso se inició tras detectar en el distrito de Breña piezas publicitarias que presentan a López Aliaga como “alcalde de Lima”, pese a que figura inscrito como candidato a primer regidor del municipio capitalino.

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De acuerdo con la resolución, emitida el viernes pasado, el caso parte de un informe de fiscalización electoral elaborado tras una inspección realizada el 8 de septiembre, cuando se halló una pinta en la fachada de un predio privado ubicado con mensajes como “¡Porky vuelve!” y “Porky ¡vuelve! alcalde de Lima”.

También se identificó un panel publicitario en el que aparecían Luis Rubio, entonces candidato a alcalde de Lima por Renovación Popular, y López Aliaga. Debajo de la imagen de este último figuraba la expresión “alcalde de Lima”.

Rafael López Aliaga
La fiscalización detectó en Breña una pinta y un panel publicitario que presentan a López Aliaga como “alcalde de Lima”, pese a que está inscrito como candidato a primer regidor

Rubio encabezaba la fórmula municipal de Renovación Popular, pero renunció un día antes de que venciera el plazo para la admisión de las listas de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios municipales y regionales del 4 de octubre.

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El órgano electoral señala que López Aliaga está inscrito como primer regidor de Lima, mientras que Rubio figuraba como candidato a la Municipalidad Metropolitana (MML), por lo que el JEE advierte, “prima facie”, una discordancia entre el cargo registrado y la forma en que el líder de Renovación Popular es presentado en la propaganda.

Según el informe de fiscalización, la publicidad podría inducir a los electores a creer que López Aliaga postula a la Alcaldía de Lima, en contravención del principio de veracidad que rige la propaganda electoral y prohíbe presentar información falsa o engañosa que pueda influir en la decisión de los ciudadanos.

Por ello, el JEE consideró que los hechos descritos podrían configurar una infracción y resolvió iniciar el procedimiento sancionador. La resolución, sin embargo, precisa que la apertura del proceso no significa que el órgano electoral haya determinado que exista una infracción ni que haya establecido responsabilidad de los involucrados.

Rafael López Aliaga
El órgano electoral advirtió una posible discordancia entre el cargo al que está inscrito López Aliaga y cómo aparece presentado en la propaganda, por lo que esta podría inducir a los electores a creer que postula a la Alcaldía de Lima

“Sin que ello implique adelanto de opinión respecto de la existencia de la infracción o de la responsabilidad de los presuntos infractores”, se lee en el documento.

El procedimiento permitirá que Renovación Popular y López Aliaga presenten sus descargos y las pruebas que consideren pertinentes. Posteriormente, el órgano electoral deberá determinar si la propaganda cuestionada vulneró las normas electorales.

El líder de Renovación Popular mantiene su candidatura luego de que el JNE habilitara su postulación al revocar la decisión inicial del JEE de Lima Centro, que la había declarado improcedente por su condición de senador electo.

López Aliaga fue escogido alcalde de Lima para el período 2023-2026, pero en 2025 dejó el cargo para optar a la Presidencia, donde quedó en tercer lugar de la votación y con un escaño en el Senado, al que renunció para volver a tratar de tener el control sobre la MML.

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