Ecuador decreta toque de queda por el crimen organizado: ¿Cuándo fue la última vez que se aplicó la medida en Perú?

Ecuador decretó un estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, con toque de queda nocturno entre el 17 y el 30 de septiembre. (Andina)

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El Gobierno de Ecuador dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, junto con un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras que estará vigente entre el 17 y el 30 de septiembre. La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa, vuelve a poner el foco en las restricciones de circulación aplicadas en la región ante escenarios de violencia e inseguridad.

En el caso del Perú, el último toque de queda en sentido estricto, bajo la figura de inmovilización social obligatoria, se dictó en enero de 2023 para la región de Puno. La disposición se extendió durante varios días en medio de los enfrentamientos y las protestas sociales que siguieron a la crisis política de finales de 2022.

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Aquella medida no respondió a un plan contra la delincuencia común o el crimen organizado. El Poder Ejecutivo la aplicó en el marco de los conflictos sociales que se registraron en el sur del país.

Soldados custodian una zona de la capital tras declararse estado de emergencia debido al repunte de la violencia en Lima, Perú. Marzo de 2025. (REUTERS/Anthony Marina)

La última inmovilización social obligatoria

La última restricción obligatoria de libre tránsito en el Perú se estableció en enero de 2023, cuando el Gobierno decretó un toque de queda para Puno. La medida buscó responder a los enfrentamientos que se desarrollaban en esa región durante las protestas.

Antes de esa disposición, en diciembre de 2022, el Gobierno ya había impuesto restricciones nocturnas a la circulación en 15 provincias de regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Ica y La Libertad. Esas decisiones formaron parte de las medidas adoptadas tras el inicio de la crisis política y social de ese período.

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El antecedente inmediato de una restricción de mayor alcance se remonta al 5 de abril de 2022. Ese día, el entonces presidente Pedro Castillo decretó un toque de queda de 22 horas para Lima Metropolitana y el Callao por los paros de transportistas.

La disposición de abril de 2022 impuso una inmovilización social obligatoria en Lima y el Callao. La medida fue uno de los últimos casos en que se restringió de forma directa la posibilidad de que las personas transitaran por las calles en esas jurisdicciones.

Perú dictó su último toque de queda en sentido estricto en enero de 2023 para Puno, en medio de protestas y enfrentamientos por la crisis política.

Los estados de emergencia

Desde 2023, el Gobierno peruano declaró diversos estados de emergencia para enfrentar hechos de inseguridad ciudadana y criminalidad en distintos puntos del país. Entre las zonas alcanzadas por esas medidas figuraron los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.

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Las posteriores ampliaciones de los estados de emergencia también incluyeron a Lima y el Callao. Sin embargo, estas disposiciones no establecieron un toque de queda tradicional ni una inmovilización social obligatoria para impedir la circulación de la población.

Actualmente, la capital se encuentra en estado de emergencia, pero las críticas de la población y expertos en seguridad se centran en que “no se ven resultados contundentes contra la criminalidad organizada”.

En los casos vinculados con la inseguridad ciudadana, durante los últimos tiempos, el Poder Ejecutivo descartó aplicar restricciones generales al tránsito de personas para evitar un impacto sobre la economía local. En su lugar, aplicó limitaciones sobre determinadas actividades nocturnas.

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La restricción consistió en la prohibición de realizar eventos sociales y espectáculos públicos entre las 00:00 y las 04:00 horas. Bajo ese esquema, las personas podían circular, aunque los locales de entretenimiento debían cerrar durante ese intervalo.

Restricción nocturna

El decreto firmado por Noboa abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. También comprende los municipios de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.

El mandatario justificó la medida por una “grave conmoción interna” asociada a las actividades de estructuras de crimen organizado. El estado de excepción suspende la inviolabilidad de domicilio y habilita a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

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Los estados de emergencia por inseguridad en Perú no incluyeron toque de queda tradicional y solo prohibieron eventos y espectáculos entre las 00:00 y las 04:00.

Según el decreto, los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concluyeron que los grupos criminales presentes en esas zonas “diversifican sus fuentes de financiamiento” mediante distintas economías ilícitas. El documento señala que esa situación les permite “mantener una alta capacidad de adaptación” frente a las acciones policiales ordinarias.

El toque de queda regirá desde las 00:00 hasta las 05:00 en El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos. Será el tercer toque de queda decretado en Ecuador en lo que va de año.