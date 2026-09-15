Callao acelera la limpieza del río Rímac ante el riesgo de desbordes por lluvias

Trabajos de prevención en el Callao por Fenómeno El Niño. (Foto: Gob.pe)

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El Gobierno Regional del Callao mantiene en marcha trabajos de limpieza y descolmatación del río Rímac en un tramo de 4,1 kilómetros, entre los puentes Belaunde Terry y Rímac, en Gambeta. La intervención busca retirar materiales acumulados del cauce antes del aumento de caudal previsto para los próximos meses y reducir el riesgo de desbordes e inundaciones en zonas cercanas a la ribera.

Las labores comenzaron el 29 de agosto y, según el gobierno regional, registran un avance de 20%. El plan contempla movilizar 192.038 metros cúbicos de tierra con una inversión de S/6,7 millones. La entidad prevé concluir las acciones a fines de noviembre de 2026 y calcula que más de 10 mil pobladores de los sectores aledaños recibirán el beneficio de esta operación preventiva.

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La intervención comprende seis zonas consideradas críticas

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, supervisó las tareas desde el puente Elmer Faucett. Durante la visita, señaló que la meta consiste en recuperar la capacidad hidráulica del río, es decir, el espacio que necesita el agua para desplazarse sin encontrar acumulaciones de residuos, rocas, desmonte u otros elementos depositados en el lecho y las orillas.

La intervención abarca seis puntos considerados críticos. Dos se ubican en Carmen de La Legua: los puentes Belaunde Terry y Elmer Faucett. Los otros cuatro están en el distrito del Callao: el asentamiento humano El Progreso, los puentes Bailey de ingreso y salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y el puente Rímac, situado en Gambeta. Allí operan tres excavadoras hidráulicas, dos tractores, 15 camiones volquete y un cargador frontal.

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Vásquez indicó que los trabajos forman parte de las medidas de prevención frente a las lluvias que podrían elevar el nivel de los ríos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido que las precipitaciones podrían extenderse desde fines de septiembre hasta enero, dentro de un escenario asociado al fenómeno El Niño. El funcionario señaló que el Gobierno Central interviene cientos de puntos críticos en distintas regiones.

Residuos y viviendas cercanas aumentan la exposición ante una inundación

En las inmediaciones del cauce, las autoridades identificaron bolsas de basura, material de construcción y piedras. Estos elementos pueden ocupar parte de la caja hidráulica y ser arrastrados cuando aumente el caudal. Durante la supervisión también se observaron viviendas cerca del río Rímac, una condición que expone a sus ocupantes ante una posible inundación. La limpieza incluye el retiro de esos residuos para despejar el recorrido del agua.

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El Gobierno Regional del Callao informó que prepara intervenciones en cinco puntos críticos adicionales del río Chillón. La intención es iniciar allí labores similares antes de la temporada de lluvias.

Esas acciones se suman a la intervención en la cuenca baja del río Rímac, donde la maquinaria continúa con el movimiento de tierra y la remoción de materiales acumulados.

Niño extraordinario

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado “extraordinario” del Niño Costero y prevé que las condiciones asociadas al fenómeno persistan hasta mediados del otoño de 2027.

El Comunicado Oficial ENFEN N.° 16-2026, emitido el 14 de setiembre, establece que El Niño Costero, correspondiente a la región Niño 1+2, presenta la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo, el escenario más probable se ubica entre una magnitud fuerte y extraordinaria.

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En Lima y otros sectores del litoral, el escenario anunciado por el subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Yuri Escajadillo, apunta a temperaturas entre tres y cinco grados por encima de los registros habituales durante los próximos meses.

El escenario climático no se limita al incremento térmico. El ENFEN prevé cambios diferenciados en las lluvias, caudales de los ríos y disponibilidad de determinados recursos pesqueros.