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A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rosados’ visitarán a los ‘rojinegros’ en el estadio Monumental UNSA en un duelo para mantenerse en las primeras ubicaciones de la tabla. Conoce los horarios del encuentro

Melgar y Sport Boys se enfrentarán en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Melgar y Sport Boys se enfrentarán en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Sport Boys y Melgar se enfrentarán hoy, sábado 19 de septiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Arequipa. Conoce los horarios del partido.

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026

Este partido se disputará a las 20:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:15 horas de México; a las 20:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:15 horas de Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos; y a las 22:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Sport Boys vs Melgar: canal TV del duelo por fecha 10

La transmisión del partido entre Sport Boys y Melgar, por la fecha 10 del Torneo Clausura, estará a cargo de L1 MAX. La señal se encuentra disponible en los operadores de televisión que la incluyen en su programación.

Los hinchas podrán seguir el encuentro por televisión, sin necesidad de contratar servicios adicionales ni contar con conexión a internet.

La opción digital será L1 Play, plataforma que transmitirá el duelo en vivo para suscriptores. El servicio permitirá acceder al partido desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa hasta el pitazo final, con el minuto a minuto, las principales incidencias y los goles del encuentro.

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Melgar registra cuatro victorias, mientras que Sport Boys apenas una en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.
Melgar registra cuatro victorias, mientras que Sport Boys apenas una en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

¿Cómo llegan?

Sport Boys llegará motivado al duelo con Melgar tras vencer 1-0 al líder Deportivo Garcilaso en el estadio Miguel Grau del Callao. Christian Cueva marcó el único gol del partido desde el punto de penal.

Con el resultado ante los cusqueños, Boys alcanzó los 17 puntos y se ubicó entre los cinco primeros puestos del Clausura. La campaña del equipo de Carlos Desio ilusiona a sus hinchas, que aspiran a pelear por el torneo corto y, luego, por la clasificación a un torneo internacional.

Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso. Christian Cueva fue el autor del único gol del partido desde los doce pasos, asegurando un triunfo vital para los locales.

Por su parte, Melgar también llega tras una victoria en la fecha 9. Los ‘rojinegros’ sorprendieron a Cusco FC en condición de visitante y se impusieron por 1-0 con un gol de su capitán, Bernardo Cuesta, a los 50 minutos.

El ‘león del sur’, al igual que Boys, suma 17 puntos y se ubica en los primeros puestos del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Miguel Rondelli busca recuperar protagonismo en el campeonato local tras una primera etapa irregular.

El buen momento de Sport Boys y Melgar convierte este partido en un duelo directo por mantenerse en los primeros puestos de esta segunda etapa. Una derrota podría frenar el avance de cualquiera de los dos, mientras que un empate favorecería a sus rivales.

Melgar se impuso 1-0 a Cusco FC en condición de vistante.
Melgar se impuso 1-0 a Cusco FC en condición de vistante.

Jugadores de Boys y Melgar convocados a la selección peruana

Varios jugadores llegarán con una motivación extra tras su reciente convocatoria a la selección peruana. Oslimg Mora, volante de Sport Boys, fue la principal sorpresa de Mano Menezes en la nómina para los amistosos de fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Colombia y Canadá, previstos entre septiembre y octubre.

Melgar, por su parte, aportó dos futbolistas a la lista de la ‘bicolor’. Menezes mantuvo su apuesta por Matías Zegarra como lateral izquierdo y ratificó su confianza en Jhonny Vidales para la delantera, por encima de Beto da Silva, quien atraviesa un buen momento en Deportivo Garcilaso.

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