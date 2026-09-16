Perú

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

El elector tendrá que colocar una cruz o aspa dentro del recuadro del emblema partidario, con un número de bloques que cambiará de acuerdo con su jurisdicción

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya presentó las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Esta vez, los electores deberán reconocer a sus alternativas mediante el nombre y el símbolo de cada agrupación, ya que no incluirán fotografías de los candidatos.

El formato variará según el lugar de votación y podrá tener entre una y cuatro columnas. La vocera de la ONPE, Carla Cueva, explicó que las cédulas no mostrarán las imágenes de quienes postulan a los distintos cargos.

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“No se cuenta con ninguna fotografía en las cédulas que tenemos para las elecciones regionales y municipales. Lo que se cuenta es el nombre de la organización política”, precisó a Canal N.

El elector tendrá que colocar una cruz o aspa dentro del recuadro del emblema partidario, con un número de bloques que cambiará de acuerdo con su jurisdicción
El elector tendrá que colocar una cruz o aspa dentro del recuadro del emblema partidario, con un número de bloques que cambiará de acuerdo con su jurisdicción| Foto: ONPE

La entidad electoral informó que habrá cuatro modelos de cédula. Cada uno responderá al ámbito territorial y a las autoridades que correspondan elegir en cada jurisdicción.

Los votantes deberán revisar con atención las columnas del documento antes de marcar su opción. Para que el sufragio sea válido, la cruz o aspa debe colocarse dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política elegida.

Lima Metropolitana tendrá una cédula de dos columnas en 43 distritos

A diferencia de otras regiones, en Lima Metropolitana, los ciudadanos de 43 distritos recibirán una cédula dividida en dos columnas. Una de ellas corresponderá a la elección de alcalde distrital y la otra permitirá escoger al alcalde provincial.

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El formato será distinto para los electores del Cercado de Lima. En este caso, la cédula contará con una sola columna, destinada a la elección del alcalde metropolitano.

La ONPE distribuirá formatos distintos en Lima Metropolitana, el Cercado de Lima, capitales de provincia y distritos del interior del país
La ONPE distribuirá formatos distintos en Lima Metropolitana, el Cercado de Lima, capitales de provincia y distritos del interior del país| Foto: ONPE

La diferencia responde a las autoridades municipales que los ciudadanos deben elegir de acuerdo con su lugar de residencia. Por ello, la ONPE recomendó que los votantes identifiquen primero la columna correspondiente al cargo antes de emitir su voto.

Distritos en otras provincias

En las capitales de provincia del resto del país, la cédula contará con tres columnas. Los electores deberán votar por gobernador regional, consejeros regionales y alcalde provincial.

Cueva indicó que esos ciudadanos recibirán tres bloques diferenciados por colores. “Ellos van a recibir la columna rosada, verde y amarilla. Tres columnas, porque ellos también votan a nivel de su región”, señaló.

Los distritos del interior usarán la cédula más amplia

El cuarto modelo estará dirigido a los votantes de los distritos del interior del país. En esos casos, la cédula tendrá cuatro columnas porque incluirá, además de los cargos regionales y provinciales, la elección de alcalde distrital.

En este formato, los ciudadanos encontrarán las opciones para gobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y alcalde distrital. La cuarta columna estará destinada a la elección municipal del distrito.

La ONPE recordó que el voto será válido si el elector marca una sola cruz o aspa dentro del recuadro del símbolo que haya escogido. La vocera aclaró que no habrá inconvenientes si alguno de los trazos se extiende ligeramente fuera del espacio, siempre que el cruce de las líneas permanezca dentro del símbolo.

“Si uno marca de esta manera y la línea sale un poquito, no hay ningún problema. El tema es que la intersección esté dentro del símbolo”, explicó Cueva.

La jornada de elecciones regionales y municipales está prevista para el domingo 4 de octubre. Más de 25 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales, provinciales y distritales, según corresponda a cada circunscripción.

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