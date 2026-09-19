Perú

Lista de candidatos a la alcaldía del Callao en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y los partidos por los cuales postulan

Representantes de seis organizaciones políticas disputarán los votos de los vecinos para ocupar la alcaldía de la provincia constitucional

De momento, la Municipalidad del Callao no se ha pronunciado sobre la edificación.
Representantes de seis organizaciones políticas disputarán los votos de los vecinos para ocupar la alcaldía de la provincia constitucional. Foto: Lex Soluciones
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A menos de un mes para que los vecinos del Callao participen de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo domingo 4 de octubre, las candidaturas para el cargo de alcalde provincial se limitan a representantes de seis organizaciones políticas registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Según la plataforma Conoce a tu Candidato, creada por el JNE, para esta circunscripción se han inscrito a la contienda los siguientes postulantes:

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Oswaldo Anibal Acevedo Portocarrero (Alianza Regional por el Perú)

Abogado por la Universidad Alas Peruanas, donde obtuvo el bachillerato y el título profesional en 2013. Además, declaró una maestría en Gerencia Pública por la Universidad Business School, obtenida en 2015, y una maestría en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres, culminada en 2024.

Su experiencia laboral incluye 22 años como militar en la Marina de Guerra del Perú, entre 1989 y 2011. Luego realizó prácticas preprofesionales en el Ministerio de Defensa y ejerció como abogado en la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas y en la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, entre 2012 y 2018. Más adelante fue procurador de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial del Callao, cargo que ocupó entre 2020 y 2024.

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Fiestas Patrias en el Callao
Plaza de la Independencia (Rarrunat)

Josseline Magaly Garrido Vera (Fuerza Popular)

Declaró estudios técnicos de Administración Bancaria en Cepaban y formación en inglés intermedio en el Instituto Peruano Norteamericano (ICPNA). Además, figura como bachiller por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Gestión Pública por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de esa casa de estudios, obtenida en 2022.

En su experiencia profesional, consignó actividad como empresaria en Gamo General Services S.R.L. entre 2022 y 2026. Antes fue asesora de la Gerencia Municipal de Bellavista en 2018, gerente de Protección y Familia y gerente de Educación, Cultura y Deporte en la Municipalidad Distrital de Ventanilla, gerente general de Asentamientos Humanos en la Municipalidad Provincial del Callao y jefa de Proyectos Especiales en el Gobierno Regional del Callao.

Jorge Nery Paredes Flores (Partido del Buen Gobierno)

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, título obtenido en 2024. También declaró estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional de Tumbes.

Plaza Miguel Grau Del Callao
Plaza Miguel Grau Del Callao

Su experiencia laboral incluye puestos administrativos en la Autoridad Nacional del Agua, entre 2024 y 2026; como gerente general de la Municipalidad Distrital de Ihuarí, entre 2023 y 2024; y cargos en el Gobierno Regional del Callao. En esta última institución fue responsable de sepelios y traslados y técnico especialista en el Hospital de Ventanilla entre 2020 y 2022, además de desempeñarse como administrativo en la Gerencia Regional de Desarrollo Social entre 2003 y 2007.

Guillermo Augusto Aguilar Velasquez (Partido Democrático Somos Perú)

Es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, grados obtenidos en 1998 y 1999, respectivamente. Además, cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial, obtenida en 2011, y un doctorado en Derecho, alcanzado en 2017, ambos en la misma universidad.

En su hoja de vida declaró que ejerce como abogado en Abogados Asociados y Guillermo Aguilar E.I.R.L., labor que consignó desde 2021 hasta 2026. No registró otros empleos previos en el apartado de experiencia laboral de los últimos diez años.

Conoce un poco más acerca de la hermosa provincia constitucional del Callao
Representantes de seis organizaciones políticas disputarán los votos de los vecinos para ocupar la alcaldía de la provincia constitucional. Foto: Andina

Gloria Quispe Príncipe (Partido Popular Cristiano - PPC)

Abogada y bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, grados obtenidos en 2022. Además, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad César Vallejo, obtenida en 2025, y declaró estudios técnicos de laboratorio en el Instituto Federico Villareal.

Según su hoja de vida, ejerce como abogada independiente en Ventanilla desde 2022. No consignó otros empleos en el apartado de experiencia laboral correspondiente a los últimos diez años. También declaró que es presidenta fundadora de una asociación de porcicultores de la región Callao y que integra otras organizaciones vinculadas con derechos humanos, comerciantes y productores porcinos.

Cesar Gaston Perez Barriga (Renovación Popular)

Bachiller en Derecho y Ciencia Política y abogado por la Universidad de San Martín de Porres, ambos grados obtenidos en 2001. También declaró estudios de maestría en Derecho Constitucional en la misma universidad.

Puerto Callao Perú
Representantes de seis organizaciones políticas disputarán los votos de los vecinos para ocupar la alcaldía de la provincia constitucional. (Foto: Shutterstock)

En su experiencia profesional figura como presidente del directorio de Glamour & Style Salon Spa S.A.C., desde 2024, y gerente general de Policlínico Ventanilla E.I.R.L., desde 2021. Antes trabajó como asesor legal de V Capital S.A. entre 2023 y 2024. Además, consignó cargos en la Municipalidad Provincial del Callao: regidor entre 2023 y 2026 y alcalde provincial en 2026.

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