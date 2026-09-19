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Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima: día, hora y canal TV del cuadrangular internacional

El equipo de Alejandro Schneider tendrá su presentación oficial tras su participación en Brasil Cup 2026. Conoce todos los detalles del evento más esperado de los hinchas

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?
¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?
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Tras su participación en la Brasil Cup 2026, Alianza Lima se alista para tener el evento más esperado: Noche Blanquiazul 2026. Tres jornadas increíbles donde se reencontrará con su hinchada en su presentación oficial de cara al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026.

Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil participarán de la competencia. El conjunto íntimo buscará comenzar con fuerza una campaña en la que apunta a sostener su dominio en el torneo nacional y a dejar una marca en los próximos desafíos internacionales.

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Noche Blanquiazul 2026: día y hora de la presentación de Alianza Lima

Alianza Lima presentará a su plantel para la temporada 2026/27 durante una nueva edición de la Noche Blanquiazul Vóley, que por primera vez se desarrollará a lo largo de tres jornadas y reunirá a equipos internacionales.

Las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley vivirán su evento el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil se unirán a la presentación oficial del nuevo proyecto deportivo de las ‘íntimas’. El plantel buscará iniciar la campaña con resultados positivos, con el objetivo de sostener su dominio en el torneo nacional y afrontar sus próximos retos internacionales.

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La programación todavía no se ha confirmado, pero en los próximos días el club victoriano brindará todos los detalles.

Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026.
Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima

Canal TV para ver la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

La Noche Blanquiazul 2026 podrá verse en todo el Perú a través de América Televisión, que emitirá el evento por las señales 4 y 704 HD. La transmisión también estará disponible mediante América TVGO, la aplicación gratuita de la casa televisiva.

El canal repetirá la cobertura que realizó durante la presentación anterior de Alianza Lima, cuando transmitió el cuadrangular disputado en el Coliseo Eduardo Dibós.

Cierre de la participación de Alianza Lima en Brasil Cup 2026

Alianza Lima cerrará su pretemporada en Brasil hoy, sábado 19 de septiembre, cuando enfrente a Fluminense de Facundo Morando por el tercer lugar del Brasil Cup 2026.

El encuentro será la última prueba del conjunto blanquiazul antes de volver al Perú. El equipo trabaja bajo la conducción de Alejandro Schneider, quien asumió el mando técnico en esta etapa de la temporada.

Las íntimas tuvieron su primera presentación con Gerdau Minas por las semifinales del campeonato amistosos. En ese compromiso, el plantel perdió por 3-1, con parciales de 25-16, 21-25, 25-23 y 25-14.

El cuadro peruano perdió el set clave y quedó sin chance de alargar el partido - Crédito: América.

El cuerpo técnico aprovecha estos partidos para afianzar el funcionamiento colectivo y aplicar su propuesta de juego. El duelo ante el ‘Flu’ ofrecerá una nueva oportunidad para evaluar el acoplamiento del grupo.

Después del compromiso en territorio brasileño, Alianza Lima retornará al país para continuar su preparación. Uno de sus próximos desafíos será la Noche Blanquiazul de Vóley, programada para los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Coliseo de Villa El Salvador.

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