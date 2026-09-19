Candidatos a la alcaldía de Puente Piedra en las Elecciones municipales 2026: Lista completa y partidos por el que postulan

Doce organizaciones políticas buscan la alcaldía del distrito de Puente Piedra en el marco del proceso electoral del año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 definirán el próximo domingo 4 de octubre a las nuevas autoridades locales. En Puente Piedra, doce organizaciones políticas presentan candidaturas para dirigir uno de los distritos con mayor población de Lima norte. El proceso concentra propuestas relacionadas con seguridad ciudadana, infraestructura, servicios básicos, ambiente y prevención ante desastres.

Los planes de gobierno registrados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestran diferencias en las medidas planteadas para enfrentar los principales problemas del distrito. La seguridad ocupa un espacio central en las propuestas, con iniciativas que incluyen cámaras de videovigilancia, patrullaje integrado, modernización del Serenazgo y sistemas de respuesta ante emergencias.

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La infraestructura urbana constituye otro de los principales ejes de las candidaturas. Pistas, veredas, escaleras, muros de contención, agua potable, alcantarillado y titulación de predios aparecen entre las medidas planteadas para sectores con mayores necesidades de servicios y conectividad.

Las propuestas registradas ante el JNE incorporan, además, iniciativas vinculadas con educación, deporte, limpieza pública, áreas verdes, gestión de riesgos y desarrollo económico. La siguiente revisión recoge las principales medidas consignadas en los planes de gobierno de cada postulante.

Acción Popular: Juan Carlos Merino Huaman

Acción Popular

Juan Carlos Merino Huaman postula por Acción Popular. Entre sus antecedentes recientes figura su vínculo con la administración pública: en junio de 2026, el Ministerio de Vivienda publicó una resolución relacionada con su renuncia como inspector técnico de seguridad en edificaciones del Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones.

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Su plan para Puente Piedra propone crear un Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Control Local, con una central de monitoreo conectada mediante fibra óptica a la Policía Nacional, puestos de auxilio rápido y patrullas móviles. También plantea gestionar mayor presencia policial y crear una Escuela de Serenazgo con capacitación permanente.

En infraestructura, plantea coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima el mejoramiento de avenidas y ejecutar muros de contención, enripiado de calles y escaleras en sectores vulnerables como Laderas y La Ensenada.

Ahora Nación: Luis Andrés Eustaquio Sánchez

Luis Andrés Eustaquio Sánchez es el candidato de Ahora Nación. Su postulación forma parte de las nuevas candidaturas que participan en las ERM 2026 para la alcaldía distrital de Puente Piedra. La información electoral disponible lo identifica como postulante de esta organización política.

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Su propuesta de seguridad plantea patrullaje motorizado permanente del Serenazgo en los 17 sectores, además de una central de videovigilancia con reconocimiento facial y lectura de placas. También propone la estrategia “Escuela Segura” para reforzar la protección en los alrededores de los colegios.

En infraestructura, plantea pistas, veredas, escaleras y muros de contención en Laderas de Chillón, Lomas de Zapallal y La Ensenada. También propone convenios con la UNI y la UNMSM y un programa de titulación gratuita mediante Cofopri.

Alianza para el Progreso: Judith Marisol Ramirez Rodriguez

Judith Marisol Ramirez Rodriguez postula por Alianza para el Progreso. Su trayectoria electoral no es nueva: un registro público de declaraciones juradas la identifica como candidata en procesos anteriores y consigna estudios concluidos de Contabilidad. También registra una organización política anterior, Siempre Unidos.

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Para Puente Piedra propone adquirir 30 camionetas y 50 motocicletas con GPS, además de instalar 1,000 cámaras interconectadas mediante fibra óptica. Su plan incorpora reconocimiento facial, lectura de placas y el programa de iluminación LED “Puente Piedra Iluminado”.

En educación, plantea crear una Beca 18 local, un instituto tecnológico y una academia preuniversitaria. También contempla gestiones para una universidad nacional, modernización de escuelas públicas y nuevos espacios deportivos.

Avanza País: Milton Fernando Jimenez Salazar

Milton Fernando Jimenez Salazar presenta uno de los antecedentes municipales más amplios entre los postulantes. Su trayectoria está vinculada directamente con Puente Piedra y registra participación en diferentes procesos electorales. Además, su perfil público consigna tres periodos como alcalde del distrito: 1996-1998, 1999-2002 y 2015-2018.

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En 2022 volvió a postular a la alcaldía de Puente Piedra. Una resolución del JNE de ese proceso registra su candidatura y una tacha presentada contra su inscripción. El expediente electoral también recoge antecedentes judiciales que fueron materia de discusión durante ese proceso.

Para 2026, Jimenez propone adquirir 50 patrullas, instalar bases descentralizadas y fortalecer el patrullaje integrado con la Policía. Su plan también plantea incorporar a las juntas vecinales y organizaciones sociales en las acciones del CODISEC.

En infraestructura, plantea 60,000 metros cuadrados de vías de acceso, 460 escaleras de concreto y muros de contención. También propone obras de agua y alcantarillado para 20,000 familias de 50 asentamientos humanos.

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Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Zusan Lizzet Sánchez Ponce

Zusan Lizzet Sánchez Ponce representa al Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP). Su candidatura figura entre las 12 postulaciones registradas para Puente Piedra en las ERM 2026.

Su propuesta de seguridad plantea reducir la victimización mediante la interconexión de los 18 sectores del distrito, modernizar el Serenazgo y fortalecer las juntas vecinales. También propone videovigilancia de alta definición en zonas con mayor incidencia delictiva.

En materia ambiental, plantea “Puente Piedra Limpio y Verde”, con acciones para mejorar la recolección de residuos, clausurar chancherías clandestinas y promover el reciclaje. El plan también incluye medidas para proteger el río Chillón y ampliar las áreas verdes.

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Juntos por el Perú: Paulo Aníbal Casas Pinedo

Paulo Aníbal Casas Pinedo cuenta con participación electoral previa en Puente Piedra. En las elecciones municipales de 2022 postuló a la alcaldía distrital por Juntos por el Perú. El Diario Oficial El Peruano, con información de la Plataforma Electoral del JNE, lo identificó entonces como candidato de esa organización y consignó “Educación” como ocupación.

Para las ERM 2026, su plan propone 100 cámaras inteligentes Full HD, 14 camionetas y 21 motocicletas para el Serenazgo. También plantea reactivar los Puestos de Auxilio Rápido y desarrollar patrullaje a pie y en bicicleta mediante el mapa del delito.

En deporte y cultura, propone transformar el complejo deportivo actual en un Polideportivo Municipal con estadio, coliseo, piscina olímpica y canchas de tenis.

Partido Aprista Peruano: Leonidas Cordero Villarreal

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Leonidas Cordero Villarreal postula por el Partido Aprista Peruano. Su actividad pública y profesional también aparece vinculada con el sector educativo: un convenio institucional de 2024 lo identifica como gerente general de la Corporación Educativa André Vesalio, institución con sede en Puente Piedra.

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Su propuesta de seguridad plantea dos centros de monitoreo, cámaras en puntos críticos, vehículos para Serenazgo y capacitación del personal. También incorpora el fortalecimiento del CODISEC y la participación de juntas vecinales.

En infraestructura, propone muros de contención y escaleras de concreto en zonas de ladera, además de módulos de vivienda para familias vulnerables y convenios con Cofopri y Sunarp para acelerar la titulación.

Partido Cívico Obras: Virginia Sandy Meza Pucho

Virginia Sandy Meza Pucho es la candidata del Partido Cívico Obras. Una resolución del Tribunal Electoral Descentralizado de Lima de esa organización, emitida en marzo de 2026, registra su candidatura a la alcaldía de Puente Piedra y su condición de afiliada.

Su propuesta plantea reducir la victimización mediante la geolocalización de las zonas con mayor frecuencia de asaltos y extorsiones. También contempla cámaras de videovigilancia y herramientas de comunicación para los agentes municipales.

Para infraestructura y gestión de riesgos, plantea mejorar las pistas, construir muros de contención e instalar sistemas de alerta temprana en áreas expuestas a riesgos geológicos.

Somos Perú: Rennan Santiago Espinoza Venegas

Somos Perú

Rennan Santiago Espinoza Venegas llega a la elección con experiencia directa en la administración municipal de Puente Piedra. Documentos municipales lo identifican como alcalde y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana durante su gestión. Su trayectoria electoral también registra postulaciones anteriores en Puente Piedra.

En las elecciones municipales de 2022 volvió a postular a la alcaldía por Somos Perú. El expediente electoral de ese proceso registra cuestionamientos contra su candidatura que fueron revisados por los órganos electorales.

Para 2026 propone 30 camionetas, 30 motocicletas, 1,000 cámaras con inteligencia artificial, 52 kilómetros de fibra óptica y 200 cámaras corporales para los agentes. También plantea crear un Instituto de Formación del Sereno.

En infraestructura, propone 30 proyectos de pistas y veredas, 20 muros de contención y un catastro distrital al 100 %. También fija como meta elevar el porcentaje de predios titulados y plantea rutas alternas para el transporte de carga pesada relacionado con el Megapuerto de Chancay.

Partido Popular Cristiano: Antonio Germán Rodríguez Jaureguiza

Logo de PPC

Antonio Germán Rodríguez Jaureguiza representa al Partido Popular Cristiano (PPC). Su relación con la Municipalidad de Puente Piedra también figura en documentación oficial: una resolución municipal de 2021 registra una pensión de cesantía vinculada con el cargo de jefe de Registros Civiles que ejerció hasta noviembre de 2004.

Otra resolución municipal de 2019 registra un recurso administrativo presentado por Rodríguez Jaureguiza ante la Municipalidad de Puente Piedra.

Su plan para 2026 propone integrar 100 cámaras al sistema municipal de videovigilancia, incrementar el patrullaje integrado y conformar 50 juntas vecinales comunitarias. También plantea ampliar agua potable y saneamiento para 5,000 hogares y construir o rehabilitar 50 parques.

En desarrollo económico, plantea alianzas público-privadas, modernización de mercados, capacitación para vecinos y asistencia técnica para emprendedores.

Podemos Perú: Fernando Guillermo Agurto Montesinos

Logo Podemos Perú

Fernando Guillermo Agurto Montesinos es el candidato de Podemos Perú. Su postulación figura en los registros de las ERM 2026 junto con las demás candidaturas distritales de Puente Piedra.

Su propuesta plantea incrementar la cobertura del patrullaje municipal en sectores como Zapallal, Ensenada, Copacabana, Tambo Inga y Shangrilá. También contempla una Central Integrada de Videovigilancia y Respuesta Municipal, un Observatorio Distrital de Seguridad Ciudadana y la aplicación “Vecino Alerta”.

En materia ambiental, propone optimizar las rutas de recolección de basura, eliminar microbasurales y promover la arborización. Para la prevención ante desastres, plantea actualizar los mapas de riesgo y señalizar zonas de evacuación.

Renovación Popular: Esteban Felizardo Monzon Fernandez

Logo del Partido Renovación Popular, elección Perú 2026

Esteban Felizardo Monzon Fernandez cuenta con experiencia previa como alcalde de Puente Piedra. El JNE registra dos suspensiones de 30 días durante su gestión municipal. En 2011 recibió una suspensión por aprobar un reglamento interno sin el quórum requerido y en 2012 por delegar sus funciones al cuarto regidor, cuando correspondía al segundo regidor.

También postuló nuevamente a la alcaldía en 2018. En ese proceso, el JNE revisó cuestionamientos relacionados con información consignada en su declaración jurada de hoja de vida.

Para 2026 propone software especializado para la gestión del Serenazgo y los programas “Condominio Seguro” y “Ciudad Segura”. Su plan ambiental contempla mejorar la limpieza urbana, instalar contenedores soterrados y promover empresas de reciclaje.

También plantea construir 10 pozos tubulares y 10 reservorios para un sistema de riego tecnificado, con una meta de sembrar 1,000 árboles por año.