Perú

Migraciones y PNP intervienen a cerca de 500 extranjeros durante operativo en Lima Centro

La intervención se realizó en la comisaría de Cotabambas para verificar la situación migratoria de los ciudadanos. Migraciones anunció que reforzará los controles y las labores de fiscalización en distintos puntos del país

La Policía señaló que los operativos forman parte de la estrategia gubernamental para reducir los niveles de inseguridad ciudadana - Créditos: Migraciones.
La Policía señaló que los operativos forman parte de la estrategia gubernamental para reducir los niveles de inseguridad ciudadana - Créditos: Migraciones.
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Una intervención conjunta entre la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió intervenir a cerca de 500 ciudadanos extranjeros durante la noche del viernes 18 de septiembre en Lima Centro. La diligencia tuvo como objetivo comprobar la situación migratoria de las personas y detectar posibles infracciones a las disposiciones establecidas por el Estado peruano.

Las acciones se desarrollaron en la sede de la comisaría de Cotabambas, donde los agentes realizaron consultas y verificaciones sobre la condición de los ciudadanos trasladados al establecimiento. El procedimiento forma parte de los controles que las autoridades vienen ejecutando para fortalecer la presencia estatal en zonas con alta concentración y tránsito de población extranjera.

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Migraciones anuncia continuidad de los controles

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, explicó que este tipo de despliegues responde a una estrategia destinada a reforzar la fiscalización en diferentes puntos del país. Según señaló, la coordinación con la PNP permite realizar las comprobaciones correspondientes y determinar las medidas que correspondan en cada situación.

“Estamos fortaleciendo el control migratorio en las calles. La población tiene que saber que Migraciones y la PNP están presentes, realizando verificaciones y actuando dentro del marco de la ley”, afirmó. El funcionario agregó que la jornada, que alcanzó a alrededor de 500 personas, forma parte de un trabajo que continuará de manera sostenida.

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Cerca de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo conjunto de Migraciones y la PNP en Lima Centro - Créditos: Migraciones.
Cerca de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo conjunto de Migraciones y la PNP en Lima Centro - Créditos: Migraciones.

El titular de Migraciones también sostuvo que la entidad está intensificando sus labores de supervisión y articulación con las autoridades competentes. La finalidad, explicó, es comprobar que los extranjeros que permanecen en territorio nacional cumplan las normas vigentes y proporcionar información migratoria que permita adoptar decisiones según las circunstancias de cada caso.

“El mensaje es claro: quien se encuentre en el Perú debe respetar nuestras normas migratorias. Vamos a continuar fortaleciendo las intervenciones, utilizando nuestras herramientas de identificación y poniendo la información migratoria al servicio de las autoridades para adoptar las medidas que correspondan en cada caso”, manifestó.

Carnés pendientes de recojo en Breña

Durante sus declaraciones, Yunis Herrera recordó que el carné de extranjería es el documento de identificación de los ciudadanos extranjeros en el Perú. En ese contexto, informó que en la sede de Migraciones ubicada en Breña existen cerca de 7 mil documentos pendientes de recojo por parte de sus titulares.

La Policía señaló que los operativos forman parte de la estrategia gubernamental para reducir los niveles de inseguridad ciudadana - Créditos: Migraciones.
La Policía señaló que los operativos forman parte de la estrategia gubernamental para reducir los niveles de inseguridad ciudadana - Créditos: Migraciones.

Ante esta situación, la institución anunció que este sábado 19 de septiembre se realizará una jornada de entrega dirigida a los usuarios cuyos trámites ya fueron aprobados. La actividad busca facilitar el acceso a las identificaciones que se encuentran disponibles en dicha dependencia.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno orientada a reducir los niveles de inseguridad ciudadana. La participación de los agentes policiales permite complementar las verificaciones efectuadas por el personal especializado en materia migratoria.

En los casos donde se detecte un ingreso irregular al territorio nacional, Migraciones puede poner a los ciudadanos involucrados a disposición de la PNP para las diligencias correspondientes. Según la información proporcionada por la entidad, estos procedimientos podrían culminar, de acuerdo con las circunstancias y las disposiciones aplicables, con una orden de expulsión y la inhabilitación para ingresar nuevamente al país por un periodo de 10 años.

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