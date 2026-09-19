Mario Irivarren generó críticas por sus comentarios sobre los desayunos en carretilla: “Esa huev* se ve totalmente insalubre”

Mario Irivarren mostró rechazo a los desayunos en carretilla.

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Mario Irivarren quedó en el centro de las críticas luego de afirmar que jamás compraría desayuno en una carretilla y describir esos puestos como “totalmente insalubres”. Sus declaraciones en el pódcast La manada provocaron una discusión en TikTok, donde varios usuarios cuestionaron el tono que utilizó al hablar de una práctica presente en la rutina de muchos peruanos.

El modelo relató que días atrás encontró dos carretillas que vendían desayunos en la calle. Aunque tenía hambre, decidió no comprar alimentos porque considera que la exposición al polvo, el humo y los vehículos representa un riesgo sanitario.

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“Esa huev* se ve totalmente insalubre”, comentó Irivarren ante Laura Spoya y Gerardo Pe’. La frase sorprendió a sus compañeros de mesa, quienes reaccionaron al escuchar su postura sobre los puestos ambulantes.

La conversación se centró en las condiciones bajo las cuales se venden panes, emolientes, jugos y otros alimentos durante las primeras horas de la mañana. Los desayunos en carretilla son una alternativa frecuente para personas que se trasladan a sus centros de trabajo, estudio o realizan actividades desde temprano. Laura Spoya y Gerardo Pe’ no dudaron en defender estos desayunos al paso.

Mario Irivarren cuestionó la exposición de los alimentos

Durante el pódcast, Mario Irivarren explicó que su rechazo no se dirigía a quienes consumen este tipo de desayunos, sino a la forma en que observó la preparación y exhibición de los productos.

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“El señor de la carretilla tiene los panes ya preparados en la calle, por donde pasan todos los carros que botan el humo, el smog, que levantan polvo”, sostuvo el también exintegrante de Esto es guerra.

Irivarren consideró que los alimentos pueden quedar expuestos a contaminantes ambientales mientras son ofrecidos a los transeúntes. Sus compañeros no compartieron por completo la forma en que planteó su preocupación y le recordaron que este tipo de comercio forma parte de la dinámica diaria en diversos puntos de Lima y otras ciudades del país.

Lejos de moderar su posición, el conductor insistió en que no se sentiría seguro al consumir productos vendidos en esas condiciones. Incluso recurrió a una lista de enfermedades para justificar su negativa.

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Mario Irivarren recibe fuertes críticas por mostrar rechazo a los desayunos en carretilla. La Manada/ YouTube

“¿Y luego eso te lo metes a la boca? ¿Y me estás diciendo que no me van a dar 45 salmonelas, 10 tifoideas y 75 tipos diferentes de hepatitis? Por favor”, manifestó durante el programa.

Sus expresiones provocaron reacciones dentro del estudio. El equipo de producción también intervino con gestos y comentarios frente a la contundencia de sus palabras, según se aprecia en el video que luego circuló en redes sociales.

Las críticas se enfocaron en el tono usado

El fragmento se difundió en TikTok y otras plataformas, donde varios usuarios cuestionaron que Mario Irivarren calificara de esa manera a los desayunos que se venden en carretillas. Los comentarios no solo se centraron en si existen riesgos sanitarios en la venta ambulatoria, sino en el lenguaje que empleó para expresar su punto de vista.

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“Antes tomaba su desayuno allí y ahora se cree divo”, escribió un usuario. Otro comentó: “Estoy casi seguro de que la mayoría de su familia y hasta él, cuando no tenía dinero, ha consumido en esos carritos”.

Algunas personas señalaron que el modelo podía manifestar sus reparos sin descalificar a quienes compran o trabajan en estos puestos. “Yo tampoco he tomado desayuno en esos carritos, pero hay maneras de expresarse”, se lee en una de las respuestas que acumuló reacciones.

Otros usuarios recordaron los primeros años de Irivarren en la televisión y mencionaron su etapa en Combate. “Ah, pero antes de entrar a Combate”, escribió un seguidor, en referencia a la percepción de que sus declaraciones se alejaban de experiencias comunes para buena parte de la población.

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La discusión también abrió comentarios sobre la higiene de los alimentos que se comercializan en espacios públicos. Algunos usuarios coincidieron con que la venta en la vía pública puede requerir controles para proteger a consumidores y comerciantes, aunque objetaron las afirmaciones de Irivarren sobre enfermedades específicas.

Mario Irivarren indignó a seguidores por criticar los desayunos en carretilla. YouTube: 'La Manada'.