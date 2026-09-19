Corredor Azul ahorra hasta 12 minutos por recorrido tras piloto del Carril Bus Bidireccional

La cantidad de pasajeros atendidos diariamente también registró un incremento, al pasar de aproximadamente 70 000 a 78 000 usuarios tras la implementación de la intervención - Créditos: ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó los resultados iniciales del plan piloto del Carril Bus Bidireccional implementado en un tramo de la avenida Arequipa, donde se identificaron mejoras en los tiempos de desplazamiento y la velocidad de los buses del Corredor Azul. La evaluación también permitió detectar aspectos que deberán ser reforzados antes de considerar una eventual ampliación de la medida hacia otras zonas de esta importante vía de Lima.

Durante la hora punta, las unidades que circulan por el corredor registraron una reducción de entre 5 y 12 minutos en el tiempo requerido para completar su recorrido. A ello se sumó un incremento de la velocidad promedio, que pasó de 9 a 16 kilómetros por hora. Según los datos expuestos durante la mesa técnica, la demanda diaria también experimentó una variación, al subir de aproximadamente 70 000 a 78 000 pasajeros.

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El plan piloto comprende un segmento de 1,5 kilómetros situado entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y la calle Emilio Fernández, en el Cercado de Lima. Los primeros resultados fueron puestos en conocimiento de especialistas vinculados con el transporte, la movilidad urbana, la ingeniería y el urbanismo, con el propósito de recoger observaciones sobre el funcionamiento de la intervención y sus posibles ajustes.

El plan piloto del Carril Bus Bidireccional implementado en un tramo de la avenida Arequipa permitió identificar mejoras en la circulación de los buses del Corredor Azul durante las horas de mayor demanda - Créditos: ATU.

Evaluación del piloto y puntos por reforzar

La evaluación no se limitó al desempeño de los buses. Durante el encuentro se revisaron las condiciones de seguridad vial, el comportamiento del tránsito en las calles alternas y los efectos que la modificación de la circulación puede generar en los alrededores. Esta revisión permitió identificar puntos que requieren seguimiento durante las siguientes etapas del proyecto.

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Uno de los sectores considerados críticos corresponde al cruce de la avenida Arequipa con el jirón Madre de Dios. En este punto se planteó la necesidad de disponer de semáforos permanentes para ordenar los desplazamientos y reducir posibles riesgos. Asimismo, se propuso continuar con la observación de las vías próximas para detectar eventuales focos de congestión y fortalecer las acciones de fiscalización frente al transporte informal que podría trasladar sus recorridos hacia otras calles.

El piloto se desarrolla en un tramo de 1,5 kilómetros de la avenida Arequipa, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y la calle Emilio Fernández - Créditos: ATU.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, sostuvo que antes de extender la iniciativa hacia nuevos segmentos de la avenida Arequipa deben cumplirse determinadas condiciones. En ese sentido, destacó la importancia de revisar los resultados obtenidos durante esta primera experiencia junto con especialistas del sector, además de incorporar sus recomendaciones para introducir las modificaciones que sean necesarias.

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La mesa técnica reunió a representantes de distintas instituciones y organizaciones vinculadas con la movilidad urbana. Entre los asistentes estuvieron Roberto Vélez, gerente general de A Movernos; Alfonso Flores, gerente general de Transitemos; Patricia Alata, directora de conocimiento de Lima Cómo Vamos; Carmen Quispe, representante de Luz Ámbar; César Ramos, subgerente de asuntos regulatorios de la Asociación Automotriz del Perú; Carlos Morales Dávila, urbanista de la Sociedad de Urbanistas del Perú; y Ángel Choque Elías, presidente del Comité Especializado de Sistemas Inteligentes de Transporte del Colegio de Ingenieros del Perú. También participaron representantes de la Policía de Tránsito.