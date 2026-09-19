Perú

Corredor Azul ahorra hasta 12 minutos por recorrido tras piloto del Carril Bus Bidireccional

La velocidad promedio de los buses aumentó de 9 a 16 kilómetros por hora, de acuerdo con los resultados iniciales presentados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao

La cantidad de pasajeros atendidos diariamente también registró un incremento, al pasar de aproximadamente 70 000 a 78 000 usuarios tras la implementación de la intervención - Créditos: ATU.
La cantidad de pasajeros atendidos diariamente también registró un incremento, al pasar de aproximadamente 70 000 a 78 000 usuarios tras la implementación de la intervención - Créditos: ATU.
Guardar

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó los resultados iniciales del plan piloto del Carril Bus Bidireccional implementado en un tramo de la avenida Arequipa, donde se identificaron mejoras en los tiempos de desplazamiento y la velocidad de los buses del Corredor Azul. La evaluación también permitió detectar aspectos que deberán ser reforzados antes de considerar una eventual ampliación de la medida hacia otras zonas de esta importante vía de Lima.

Durante la hora punta, las unidades que circulan por el corredor registraron una reducción de entre 5 y 12 minutos en el tiempo requerido para completar su recorrido. A ello se sumó un incremento de la velocidad promedio, que pasó de 9 a 16 kilómetros por hora. Según los datos expuestos durante la mesa técnica, la demanda diaria también experimentó una variación, al subir de aproximadamente 70 000 a 78 000 pasajeros.

PUBLICIDAD

El plan piloto comprende un segmento de 1,5 kilómetros situado entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y la calle Emilio Fernández, en el Cercado de Lima. Los primeros resultados fueron puestos en conocimiento de especialistas vinculados con el transporte, la movilidad urbana, la ingeniería y el urbanismo, con el propósito de recoger observaciones sobre el funcionamiento de la intervención y sus posibles ajustes.

El plan piloto del Carril Bus Bidireccional implementado en un tramo de la avenida Arequipa permitió identificar mejoras en la circulación de los buses del Corredor Azul durante las horas de mayor demanda - Créditos: ATU.
El plan piloto del Carril Bus Bidireccional implementado en un tramo de la avenida Arequipa permitió identificar mejoras en la circulación de los buses del Corredor Azul durante las horas de mayor demanda - Créditos: ATU.

Evaluación del piloto y puntos por reforzar

La evaluación no se limitó al desempeño de los buses. Durante el encuentro se revisaron las condiciones de seguridad vial, el comportamiento del tránsito en las calles alternas y los efectos que la modificación de la circulación puede generar en los alrededores. Esta revisión permitió identificar puntos que requieren seguimiento durante las siguientes etapas del proyecto.

PUBLICIDAD

Uno de los sectores considerados críticos corresponde al cruce de la avenida Arequipa con el jirón Madre de Dios. En este punto se planteó la necesidad de disponer de semáforos permanentes para ordenar los desplazamientos y reducir posibles riesgos. Asimismo, se propuso continuar con la observación de las vías próximas para detectar eventuales focos de congestión y fortalecer las acciones de fiscalización frente al transporte informal que podría trasladar sus recorridos hacia otras calles.

El piloto se desarrolla en un tramo de 1,5 kilómetros de la avenida Arequipa, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y la calle Emilio Fernández - Créditos: ATU.
El piloto se desarrolla en un tramo de 1,5 kilómetros de la avenida Arequipa, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y la calle Emilio Fernández - Créditos: ATU.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, sostuvo que antes de extender la iniciativa hacia nuevos segmentos de la avenida Arequipa deben cumplirse determinadas condiciones. En ese sentido, destacó la importancia de revisar los resultados obtenidos durante esta primera experiencia junto con especialistas del sector, además de incorporar sus recomendaciones para introducir las modificaciones que sean necesarias.

La mesa técnica reunió a representantes de distintas instituciones y organizaciones vinculadas con la movilidad urbana. Entre los asistentes estuvieron Roberto Vélez, gerente general de A Movernos; Alfonso Flores, gerente general de Transitemos; Patricia Alata, directora de conocimiento de Lima Cómo Vamos; Carmen Quispe, representante de Luz Ámbar; César Ramos, subgerente de asuntos regulatorios de la Asociación Automotriz del Perú; Carlos Morales Dávila, urbanista de la Sociedad de Urbanistas del Perú; y Ángel Choque Elías, presidente del Comité Especializado de Sistemas Inteligentes de Transporte del Colegio de Ingenieros del Perú. También participaron representantes de la Policía de Tránsito.

Temas Relacionados

Corredor AzulCarril Bus Bidireccionalavenida ArequipaATUperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Milan también exige justicia: el escolar de 13 años que murió en manos de sus compañeros antes del caso Liceo Naval

Milán tenía 13 años y había cambiado de colegio apenas 15 días antes de morir. El traslado buscaba alejarlo de los episodios de bullying que venía sufriendo, pero el hostigamiento continuó hasta el ataque que le quitó la vida

Milan también exige justicia: el escolar de 13 años que murió en manos de sus compañeros antes del caso Liceo Naval

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán subirse al podio del torneo amistoso luego de caer 3-1 ante Gerdau Minas en su debut. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’, motivada por su reciente triunfo ante Alianza Lima en el clásico, buscará imponerse al ‘pedacito de cielo’ para dar un paso más en la pelea por el título de la segunda fase. Sigue las incidencias

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rosados’ visitarán a los ‘rojinegros’ en el estadio Monumental UNSA en un duelo para mantenerse en las primeras ubicaciones de la tabla. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Giacomo Benavides se pronuncia por el caso del Liceo Naval en medio de críticas contra Zaca TV: “Las autoridades deben investigar a profundidad”

El conductor publicó un mensaje en Instagram, donde expresó solidaridad con el estudiante y su familia, y solicitó que las autoridades esclarezcan los hechos. Sin embargo, evitó pronunciarse en su programa de Zaca TV, pese al pedido de sus seguidores

Giacomo Benavides se pronuncia por el caso del Liceo Naval en medio de críticas contra Zaca TV: “Las autoridades deben investigar a profundidad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos a la alcaldía de Miraflores en las Elecciones 2026: conoce a los postulantes y sus partidos

Candidatos a la alcaldía de Miraflores en las Elecciones 2026: conoce a los postulantes y sus partidos

Rafael López Aliaga lidera la intención de voto en 9 distritos y está cerca de obtener Surco, según CPI

Lista de candidatos a la alcaldía de Surco: Los 15 postulantes que buscan suceder a Carlos Bruce

Defensa de la víctima del Liceo Naval denunciará penalmente a adultos que estuvieron presentes durante agresión sexual

Abogado de la víctima del Liceo Naval pide 8 años de internamiento contra acusados: “Serían 35 años si fueran adultos”

ENTRETENIMIENTO

Giacomo Benavides se pronuncia por el caso del Liceo Naval en medio de críticas contra Zaca TV: “Las autoridades deben investigar a profundidad”

Giacomo Benavides se pronuncia por el caso del Liceo Naval en medio de críticas contra Zaca TV: “Las autoridades deben investigar a profundidad”

Mario Hart resalta su respeto hacia el padre de Alejandra Baigorria y minimiza a su hermano Sergio: “Es un hater más”

Yiddá Eslava es captada en besos y abrazos con empresario en Miraflores: ¿quién es el nuevo galán de la actriz?

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

Christopher Gianotti se pronuncia por caso del Liceo Naval y revela experiencia de bullying con sus hijas: “Tuve que cambiarlas de colegio”

DEPORTES

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026