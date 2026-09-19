Mario Hart resalta su respeto hacia el padre de Alejandra Baigorria y minimiza a su hermano Sergio: “Es un hater más”

Mario Hart le responde a Sergio, hermano de Alejandra Baigorria: “No me interesa lo que tenga que decir” . YouTube: Sin Que decir.

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Mario Hart decidió no responder al comentario de Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, quien lo calificó de “vividor” en redes sociales. El piloto y exintegrante de realities sostuvo que no le interesa conocer el origen de la molestia y optó por mantener distancia del conflicto debido a los vínculos que conserva con otros integrantes de la familia.

Durante una conversación en su pódcast Sin + que decir, Mario Hart señaló que no tuvo una relación cercana con Sergio Baigorria durante el tiempo que fue pareja de Alejandra Baigorria. Por esa razón, afirmó que le sorprendió el tono del mensaje que recibió de parte del hermano mayor de la empresaria.

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“Voy a preferir no decir absolutamente nada. Lo voy a pasar como si hubiera sido un comentario de cualquier hater, que en las últimas semanas también han habido muchísimo”, indicó Hart, quien resaltó que prefiere evitar una confrontación pública.

Según explicó, su decisión está vinculada con el trato que mantiene con Alejandra, con su padre, el exalcalde Sergio Baigorria, y con Derek Baigorria, el menor de los hermanos.

Mario Hart descarta responder a Sergio Baigorria tras el calificativo de “vividor”

“Por respeto a Alejandra, que si bien no tenemos una relación de amistad y nada, dentro de lo normal siempre se ha referido bien a mí y no hemos tenido ningún tipo de conflicto; por respeto a su papá, que lo veo mucho en las carreras; por respeto a su hermano Derek, con quien también lo veo y le he prestado cosas; por respeto a su familia, voy a preferir no decir nada”, manifestó.

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Hart afirmó que Sergio Baigorria no estuvo presente en su relación con Alejandra

El excompetidor de televisión recordó que, mientras mantuvo una relación con Alejandra Baigorria, tuvo mayor contacto con Derek que con Sergio. De acuerdo con Hart, existían intereses en común con el hermano menor de la empresaria, sobre todo por la afición de ambos a los automóviles y las carreras.

“No había cercanía. Mucha más cercanía había con Derek”, expresó. También señaló que no recuerda que Sergio haya tenido una participación frecuente dentro de su vínculo sentimental con Baigorria.

Hart sostuvo que esa distancia le impide identificar el motivo concreto de la crítica. “Creo que Alejandra no siempre estuvo llevándose bien con él; no recuerdo. Sergio nunca estuvo muy presente en mi relación con Alejandra”, comentó durante la entrevista.

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Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’. YouTube: Sin+ Que decir.

El piloto agregó que su relación con Derek se construyó alrededor de actividades compartidas. “Creo que mucha más afinidad tenía con Derek, que ha sido aficionado a los autos, más cosas en común”, precisó.

Las declaraciones llegaron luego de que Sergio Baigorria, a quien Hart describió como la “mano derecha” de su hermana, utilizara el término “vividor” para referirse a él. El exintegrante de realities no detalló en qué publicación o contexto fue emitido el calificativo, pero dejó claro que no responderá directamente.

El piloto priorizó su vínculo con el padre y Derek Baigorria

Mario Hart explicó que su cercanía con el padre de Alejandra sigue vigente porque coinciden en competencias y actividades vinculadas al automovilismo. Ese vínculo, según señaló, pesa más que una controversia con Sergio.

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“Me quedo con la bonita amistad que mantengo con el papá de Ale, con su hermano Derek y eso es más importante”, afirmó. El exparticipante de programas de competencia evitó extenderse sobre los cuestionamientos y sostuvo que no quiere afectar la relación que conserva con el resto de la familia.

Hart y Alejandra Baigorria mantuvieron una relación que fue pública durante varios años. Tras su separación, ambos continuaron sus carreras en televisión, negocios y proyectos personales. Con el paso del tiempo, han coincidido en espacios televisivos y eventos, sin que se reportaran enfrentamientos recientes entre ellos.

El conductor aseguró que no responderá directamente a Sergio Baigorria por respeto a la familia de Alejandra. YouTube: Sin+ Que decir.

Aunque descartó una amistad actual con ella, aseguró que no hubo conflictos personales que justifiquen una disputa pública con la empresaria o con su entorno familiar.

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“Se siente como una bronca contenida”, señaló el piloto, quien recalcó que no pretende indagar en las razones de Sergio. “Sus razones tendrá, sus motivos, no lo sé, no me interesa tampoco”, expresó. Para Hart, el comentario no modifica sus vínculos con quienes mantiene trato directo dentro de la familia Baigorria.

Al final de su intervención, lanzó una frase dirigida al hermano de Alejandra sin mencionarlo de nuevo por su nombre. “Nunca fue importante, para mí es como leer a un hater más”, concluyó.

Sergio Baigorria sorprendió al llamar 'vividor' a Mario Hart