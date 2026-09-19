Perú

PNP retiene a escolar de 13 años por portar un arma de fuego dentro de un colegio

La Policía acudió al colegio María de Lourdes en Lambayeque tras recibir una alerta y encontró una pistola calibre .22 con el cargador desabastecido.

Fachada del colegio María de Lourdes con un letrero azulejado y un recuadro circular con una pistola sobre una mesa
La entrada de la institución educativa María de Lourdes aparece junto a la imagen de una pistola decomisada a un menor de edad. (Infobae Perú)
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Una escolar de 13 años fue intervenida al interior de la institución educativa N.° 11521 María de Lourdes, ubicada en el distrito de Pomalca, región Lambayeque, luego de que la Policía recibiera una alerta sobre la presunta presencia de un arma de fuego dentro del plantel.

Agentes de la Comisaría de Pomalca acudieron al colegio para verificar la información e intervinieron a la menor. Durante la diligencia, se habría encontrado un arma de fuego marca Stalin, calibre .22, que tenía un cargador desabastecido.

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El caso quedó en manos de las autoridades, que realizan las diligencias para establecer cómo llegó el arma hasta el interior de la institución educativa y determinar las circunstancias en las que se encontraba dentro del plantel.

Escolar fue intervenida dentro del colegio

La alerta movilizó a efectivos de la Comisaría de Pomalca, quienes llegaron hasta la institución educativa María de Lourdes para verificar la presunta tenencia del arma.

La escolar de 13 años fue intervenida dentro del colegio y, de acuerdo con el reporte policial, el arma habría sido encontrada en su poder. El objeto corresponde a una pistola marca Stalin, calibre .22, con un cargador que se encontraba sin municiones.

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Por tratarse de una menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva los datos que permitan identificarla. Las diligencias deberán establecer, entre otros aspectos, cómo ingresó el arma al colegio y si la adolescente conocía su procedencia.

Arma figura registrada a nombre de otra persona

La información consultada en el sistema de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) señala que el arma figura registrada a nombre de Félix Vásquez Estela. Según el reporte, el propietario registrado no tendría una denuncia por pérdida o robo del arma.

El hallazgo generó preocupación entre la comunidad educativa de Pomalca debido a la presencia de un arma de fuego dentro de una institución donde estudian menores de edad.

Violencia escolar en el Perú

El hallazgo del arma ocurre mientras en distintas regiones del país se han reportado recientes casos de violencia dentro o alrededor de instituciones educativas. En las últimas semanas, las denuncias han incluido agresiones sexuales entre estudiantes y enfrentamientos que terminaron con la muerte de un adolescente.

Imagen de niños cubriéndose el rostro y sombras que representan la violencia escolar.

Uno de los casos que generó mayor repercusión ocurrió en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, donde un estudiante de 16 años denunció una presunta agresión sexual durante el traslado de regreso al colegio después de una actividad deportiva. La Fiscalía inició diligencias y el Poder Judicial dispuso posteriormente cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los adolescentes investigados.

Semanas antes, en Huancayo, un escolar de 13 años murió después de ser atacado con un arma blanca durante una pelea entre estudiantes. La investigación identificó a un adolescente de 17 años como presunto responsable, mientras que la familia de la víctima había denunciado previamente episodios de bullying y agresiones que, según su versión, fueron comunicados al colegio.

A estos casos se suman otros reportes relacionados con la presencia de armas en instituciones educativas. En abril, padres de familia de un colegio de Chorrillos expresaron su preocupación luego del hallazgo de un arma de fuego y municiones en el baño del plantel.

El caso registrado ahora en Pomalca se suma a esta sucesión de hechos que involucran a escolares y plantea nuevamente interrogantes sobre los mecanismos de prevención y seguridad dentro de los centros educativos. Sin embargo, las autoridades aún deben determinar las circunstancias específicas en las que el arma calibre .22 llegó al colegio María de Lourdes y por qué se encontraba allí.

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