A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en el Alberto Gallardo por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Crédito: Difusión.

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Hoy, sábado 19 de septiembre, Sporting Cristal vs Atlético Grau protagonizarán uno de los partidos que puede modificar el panorama de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan igualados en puntos y ubicados en el sexto y séptimo puesto de la tabla, por lo que una derrota podría alejarlos de los puestos de avanzada en un campeonato con diferencias reducidas.

El encuentro se jugará en el estadio Alberto Gallardo, donde el conjunto ‘rimense’ buscará sostener el impulso tras su última presentación fuera de casa. Atlético Grau, por su parte, intentará repetir el resultado que obtuvo frente a los ‘celestes’ durante el Torneo Apertura y sumar una victoria que le permita escalar posiciones.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau se disputará en el estadio Alberto Gallardo, por la décima jornada del Torneo Clausura 2026.

El pitazo inicial está previsto para las 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el compromiso comenzará a las 16:30 horas.

Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Los seguidores ubicados en Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguir las acciones a partir de las 17:30 horas. La programación contempla los horarios de los distintos países de la región para quienes acompañen el encuentro desde el extranjero.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de Sporting Cristal y Atlético Grau estará disponible por televisión y plataformas digitales para los abonados del servicio oficial de la Liga 1.

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L1 MAX emitirá el partido por televisión. Los usuarios suscritos a esa señal podrán seguir el encuentro desde sus hogares sin contratar una plataforma digital adicional.

La opción para ver el duelo en directo por internet será L1 Play. El servicio requiere una suscripción y permitirá acceder desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS SC.

La cobertura de Infobae Perú incluirá información previa al inicio, actualizaciones minuto a minuto, el resumen del resultado y el registro de los goles.

Sporting Cristal y Atlético Grau llegan tras ganar sus últimos partidos

Los ‘cerveceros’ llegan a esta cita en San Martín de Porres luego de imponerse por 2-1 en su visita a Moquegua. Ese resultado le permitió recuperar terreno en la tabla acumulada tras los puntos que había dejado en jornadas anteriores.

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Atlético Grau también llegará después de una victoria. El conjunto piurano derrotó por 3-1 a Alianza Atlético en Piura, pese a que comenzó el encuentro en desventaja.

Atlético Grau goleó a Sporting Cristal en el Torneo Apertura

Sporting Cristal fue goleado 4-1 ante Atlético Grau en el estadio de Sullana por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Duro resultado para los ‘celestes’, quienes no tendrán tiempo para lamentos, ya que el fin de semana deben visitar a Comerciantes Unidos y luego chocarán con Junior por Copa Libertadores.

El cuadro rimense cayó goleado 4-1 ante los piuranos en el intenso calor de Sullana - Crédito: L1MAX.

José Ataupillco (34′), Raúl Ruidíaz (52′), Nicolás Delgadillo (67′) e Issac Camargo (90′+5) anotaron los goles del cuadro piurano. Felipe Vizeu (57′), que entró desde el banco de suplentes, puso el único tanto de los rimenses.

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El duelo en el Alberto Gallardo ofrecerá a Sporting Cristal la posibilidad de responder después de aquella caída en Sullana, mientras que Atlético Grau buscará extender su dominio reciente en el enfrentamiento directo.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 18 de setiembre

- Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Sábado 19 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Domingo 20 de setiembre

- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs CD Moquegua (15:30 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 30 de setiembre

- Cienciano vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)*