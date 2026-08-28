Perú

Keiko Fujimori niega salida de Alberto Beingolea pese a contratación de exmilitantes del PPC en el Mincul

Presidenta también descartó las renuncias de los ministros Ernesto Álvarez y Rafael Belaúnde. “Son parte de la especulación y de los rumores que la oposición quiere sembrar”, dijo

La presidenta Keiko Fujimori desmiente los rumores sobre una posible reorganización de su gabinete ministerial, calificándolos como especulaciones de la oposición. Además, respalda a sus ministros frente a cuestionamientos y anuncia que no habrá renuncias. - Canal N
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La presidenta Keiko Fujimori descartó hoy viernes 28 de agosto cualquier cambio en su gabinete ministerial y respaldó al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien enfrenta cuestionamientos por la contratación de dos exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC) en el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

“El ministro ha dado explicaciones ayer en el Consejo de Ministros y nos hemos quedado satisfechos. Me imagino que habrá ciertas cosas que corregir, pero no ha incumplido ni ha tomado acción en ningún tema de ilegalidad. Así es que seguimos firmes, no hay renuncias”, afirmó la mandataria en declaraciones a la prensa durante su visita a Tacna, al ser consultada sobre la continuidad de Beingolea, quien fue dirigente del PPC entre 2017 y 2021.

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Los señalamientos al ministro se originaron tras una reportaje del portal Lima Gris que reveló la designación de Sofía Aguayo Morales como gerenta general de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y la contratación de su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, en el despacho ministerial. Ambas son exmilitantes del PPC y habrían sido favorecidas, según el referido medio, por su cercanía política con el ministro.

Keiko Fujimori con anteojos y saco azul de rayas finas habla frente a un micrófono
Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)

Según la publicación, Aguayo Morales asumió el cargo el 6 de agosto con una remuneración mensual de 15.600 soles, tres días después de registrar una visita personal al despacho de Beingolea. Su madre, Morales Morote, fue contratada mediante una orden de servicio por 32.500 soles por 145 días de trabajo, pese a no registrar grados universitarios en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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El miércoles 26 de agosto, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó diligencias en las sedes del Mincul y la BNP.

Por otro lado, la presidenta Keiko Fujimori también rechazó los rumores sobre una posible salida del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. “Rechazo ese tipo de afirmaciones. Acá está el ministro de Justicia. De ninguna manera hemos hablado de eso. Yo creo que son parte de la especulación y de los rumores que la oposición quiere sembrar, pero eso no está en evaluación”, sostuvo la mandataria.

Ernesto Álvarez suena como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Fue magistrado del TC.
Ernesto Álvarez se mantiene como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Facultades legislativas

Keiko Fujimori viajó a Tacna un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas, que este viernes será remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

Según informó el premier Luis Galarreta, el paquete consta de 66 pedidos en ocho materias y contempla un plazo de 120 días para la formulación de los correspondientes decretos legislativos. El ministro de Justicia, Álvarez, explicó que el eje central del pedido es la seguridad ciudadana.

“No significa que vamos a solucionarlo con decretos legislativos, sino que vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas: el problema del hacinamiento de los penales, el problema de juntar reos primarios con reos muy avezados, qué capacidad real tiene la policía para detener a una persona, qué capacidad tiene para desarrollar la investigación preliminar”, señaló Álvarez.

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