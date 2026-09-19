Yiddá Eslava es captada en besos y abrazos con empresario en Miraflores: ¿quién es el nuevo galán de la actriz?

Las cámaras de un programa de espectáculos registraron a la actriz peruana junto a Giancarlo Merido Becerra, identificado en redes como Yaco Merido, durante dos salidas consecutivas. Magaly TV La Firme/ ATV

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Yiddá Eslava fue captada en besos, abrazos y caminatas de la mano con Giancarlo Merido Becerra, un empresario de Talara que sería la persona a la que la actriz aludió semanas atrás al hablar de alguien que la estaba conquistando. Las imágenes fueron difundidas por Magaly TV La Firme, que siguió a la pareja durante dos días consecutivos en Miraflores.

El programa mostró a Eslava junto al hombre identificado como Yaco Merido, nombre con el que figura en redes sociales. Según el informe televisivo, su nombre completo es Giancarlo Merido Becerra, tiene 40 años y vive en Talara, en la región Piura.

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Las escenas ocurrieron el 16 de septiembre. Las cámaras registraron a ambos cuando salían de un edificio y recorrían las calles de Miraflores tomados de la mano. En las imágenes no se advierte un intento por evitar la exposición pública, aunque hasta el momento ninguno publicó una confirmación sobre el vínculo en sus redes sociales.

Las cámaras los siguieron durante dos días

El seguimiento continuó al día siguiente. De acuerdo con las imágenes difundidas por el espacio de espectáculos, Giancarlo Merido Becerra condujo el vehículo de Yiddá Eslava antes de compartir otro momento de cercanía con ella en la vía pública.

En ese segundo encuentro, los dos fueron grabados entre besos y abrazos. El informe mostró muestras de afecto durante una parada en la calle, antes de que cada uno continuara con sus actividades. Las imágenes alimentaron las versiones sobre una relación en marcha, aunque no hubo una declaración directa de Eslava acerca de la naturaleza del vínculo.

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La aparición de Merido en las imágenes coincide con comentarios previos de la también productora y actriz. Durante una entrevista en el pódcast Sin más que decir, Eslava habló de una persona que avanzaba de manera gradual en la conquista.

“Estoy conociendo, me están conquistando”, expresó entonces. También enumeró las cualidades que valoraba en esa persona: “Es inteligente, es súper independiente, trabajador, ya me tocaba, es detallista”.

Aunque Eslava no mencionó nombres durante aquella conversación, el programa de Magaly Medina confirmó la información de que la exchica reality y actriz ya tenía nuevo amor. Además de dar detalles sobre la persona que la acompaña de la mano.

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Yiddá Eslava fue vista con empresario de Talara en calles de Miraflores. Magaly TV La Firme

Quién es Yaco Merido, el hombre que acompañó a Yiddá Eslava

Según Magaly TV La Firme, el hombre que aparece con Yiddá Eslava es Giancarlo Merido Becerra, conocido en Instagram como Yaco Merido. Tiene 40 años y reside en Talara, una ciudad ubicada en la costa norte del Perú.

El programa lo presentó como empresario, aunque en sus perfiles públicos no se detalla el rubro específico al que se dedica. Sus publicaciones en redes sociales se concentran, en gran parte, en rutinas de ejercicio, actividades personales y fotografías de su vida cotidiana.

Merido mantiene una presencia activa en Instagram, pero no suele compartir datos sobre negocios, empresas o actividades laborales. Esa reserva también se refleja en su aparición pública junto a Eslava: hasta ahora, ninguna de las cuentas de ambos mostró fotografías de la salida ni referencias explícitas a un romance.

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La diferencia de edad entre ambos es de tres años, de acuerdo con los datos expuestos en el informe. Eslava, que ha desarrollado una carrera como actriz, conductora y creadora de contenido, es mayor que su nuevo amor.

La actriz había dicho que se permitía conocer a alguien

Tras su ruptura con el fotógrafo Ángel Fernández, contó que le había abierto la puerta nuevammente al amor. “Me están conquistando”, sostuvo al describir el momento que atravesaba.

Por ahora, la relación no fue oficializada en redes sociales ni mediante una declaración de los involucrados. Sin embargo, las imágenes emitidas muestran que la pareja está en su mejor momento, en una nueva etapa de sus vidas.

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Las cámaras de un programa de espectáculos registraron a la actriz peruana junto a Giancarlo Merido Becerra, identificado en redes como Yaco Merido, durante dos salidas consecutivas. Magaly TV La Firme