Somos Perú postula a 215 candidatos sentenciados por violencia sexual, extorsión, secuestro y homicidio

Somos Perú lleva a 215 candidatos con sentencias penales firmes en sus listas para las próximas elecciones regionales y municipales: 12 aspiran a gobiernos regionales, 39 a alcaldías provinciales y 164 a distritales

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El partido Somos Perú, liderado por Patricia Li, lleva en sus listas para las próximas elecciones regionales y municipales a 215 candidatos con sentencias penales firmes, entre ellos aspirantes condenados por delitos de violencia sexual, secuestro, extorsión, homicidio y otros ilícitos.

Según los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), difundidos este domingo por el programa Cuarto Poder, de los 215 candidatos sentenciados, 12 postulan a gobiernos regionales, 39 a alcaldías provinciales y 164 a municipalidades distritales.

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Entre los casos que han generado mayor preocupación figuran candidatos condenados por delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad.

Uno de ellos es Asunción Torrejón Torres, quien busca ser regidor distrital de Levanto (Chachapoyas) y fue condenado a tres años y cuatro meses de pena suspendida por actos contra el pudor en agravio de una menor de 12 años.

Somos Perú defiende la participación de quienes ya cumplieron sus condenas y fueron rehabilitados, aunque su vocero Guillermo Aliaga afirmó que el partido no se siente representado por las conductas que motivaron esas sentencias

Torrejón, también obligado a pagar una reparación civil de 1.000 soles, admitió los hechos y se acogió a una terminación anticipada del proceso, según la información difundida.

Otro caso corresponde a Willerman Muñoz, candidato a regidor provincial de Chachapoyas. En su declaración presentada ante el JNE figura una sentencia por seducción, aunque el expediente judicial consigna una condena por violación sexual de una adolescente de 15 años, quien quedó embarazada. La pena impuesta fue de dos años de prisión suspendida.

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La lista incluye también a Darwin Baique Quevedo, candidato a la alcaldía de San Ignacio, en Cajamarca, quien fue condenado en 2017 a tres años y seis meses de prisión por lesiones leves en un caso de violencia familiar.

De acuerdo con la sentencia, Baique agredió físicamente en dos ocasiones a quien entonces era su conviviente, mediante golpes y patadas, además de intentar ahorcarla.

La nómina de candidatos con antecedentes judiciales incluye asimismo condenas por secuestro, peculado, falsificación de documentos, apropiación ilícita, tráfico ilícito de drogas, extorsión y homicidio.

Otro de los casos más controvertidos es el de Santos Quispe Alvarado, candidato a la alcaldía provincial de Pataz (La Libertad), quien fue condenado a diez años de prisión por los delitos de secuestro, disturbios y entorpecimiento de la vía pública, tras un conflicto registrado en un campamento minero.

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Quispe cumplió alrededor de cinco años de prisión y en 2017 fue declarado rehabilitado.

Somos Perú defiende la participación de quienes ya cumplieron sus condenas y fueron rehabilitados, aunque su vocero Guillermo Aliaga afirmó que el partido no se siente representado por las conductas que motivaron esas sentencias

Ante los cuestionamientos, el vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, defendió la participación electoral de las personas que han cumplido sus condenas, aunque sostuvo que el partido “no se siente representado por las conductas” por las que fueron sentenciados algunos de sus candidatos.

“Si la persona ha cumplido la sentencia, el órgano constitucional, el supremo intérprete, ya ha dicho que esa persona está expedita para poder participar”, afirmó.

Aliaga agregó que, de acuerdo con la interpretación constitucional, tampoco puede impedir la candidatura de una persona que ya cumplió su condena y ha sido rehabilitada.

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Somos Perú fue el partido que llevó al Congreso al exjefe de Estado interino José Jerí Oré, quien en junio pasado anunció su renuncia irrevocable a la agrupación, poniendo fin a 13 años de militancia. Su salida se produjo después de que anunciara públicamente que votaría por Keiko Fujimori en las elecciones generales de 2026.