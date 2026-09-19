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Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán subirse al podio del torneo amistoso luego de caer 3-1 ante Gerdau Minas en su debut. Sigue todas las incidencias

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10:26 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima enfrentará hoy, sábado 19 de septiembre, a Fluminense en el partido por el tercer lugar de la Brasil Cup de Vóley 2026. El encuentro se disputará desde las 14:00 horas de Perú en el Arena Guilherme Paraense, conocido como Mangueirinho, en Belém.

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Horarios del Alianza Lima vs Fluminense

Este partido está programado para las 14:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 15:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Chile y Venezuela; y a las 16:00 horas de Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Así quedó Alianza Lima vs Gerdau Minas

Alianza Lima cayó por 3-1 ante Gerdau Minas en el Arena Guilherme Paraense, conocido como Mangueirinho, en Belém, durante las semifinales de la Brasil Cup de Vóley 2026. El partido representó el primer ensayo oficial de pretemporada para el cuadro ‘blanquiazul’, que se alista para el inicio de la Liga Peruana de Vóley y su participación en el Mundial de Clubes.

El equipo dirigido por Alejandro Schneider perdió con parciales de 16-25, 25-21, 23-25 y 14-25. Pese al resultado, dejó aspectos positivos, entre ellos las actuaciones de las incorporaciones Daniela Bulaich y Taylor Fricano, quienes tuvieron participación en el encuentro. Ysabella Sánchez también aportó al equipo en este primer desafío ante uno de los principales clubes del vóley brasileño.

El cuadro peruano perdió el set clave y quedó sin chance de alargar el partido - Crédito: América.
10:26 hsHoy

Alianza Lima se reencuentra con Facundo Morando

El duelo tendrá un matiz especial para Alianza Lima, ya que Fluminense es dirigido por Facundo Morando, técnico argentino muy identificado con la hinchada blanquiazul tras conquistar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

Esta vez, desde el otro lado, Morando buscará llevar al ‘Flu’ al tercer lugar de la Brasil Cup. El equipo brasileño llega a este encuentro luego de perder 3-0 ante Osasco Voleibol Clube, uno de los candidatos al título. Los parciales terminaron: 25-18, 25-23 y 25-20.

Facundo Morando vivió una etapa exitosa al mando de Alianza Lima.
Facundo Morando vivió una etapa exitosa al mando de Alianza Lima. Crédito: LPV
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Dónde ver Alianza Lima vs Fluminense

Los partidos de Alianza Lima en la Brasil Cup 2026 serán transmitidos en Perú por América Televisión, a través de las señales 4 y 704 HD. También estarán disponibles en América TVGO, la plataforma digital del canal, sin un costo extra para sus usuarios.

Los hinchas podrán seguir la participación del cuadro ‘blanquiazul’ por señal abierta o desde celulares, tabletas y computadoras. La cobertura contempla los encuentros del equipo peruano en el cuadrangular amistoso, que sirve como preparación para la siguiente temporada.

Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)
Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)

Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro, con la previa y el desarrollo punto a punto en su sitio web. El portal también reunirá las principales jugadas, declaraciones e incidencias del partido.

10:26 hsHoy

Las convocadas de Alianza Lima para la Brasil Cup

La única ausencia de Alianza Lima para la Brasil Cup es Diana de la Peña, quien sufrió una lesión durante los entrenamientos de la selección peruana y estará alejada de las canchas por algunas semanas. Conoce el equipo ‘blanquiazul’ que afronta el cuadrangular internacional, a continuación:

  • Cristina Cuba (armadora)
  • Maria Alejandra Marin (armadora)
  • Ioana Baciu (opuesta)
  • Taylor Fricano (opuesta)
  • Sandra Ostos (punta)
  • Esmeralda Loroña (punta)
  • Daniela Bulaich (punta)
  • Nayeli Yábar (punta)
  • Ysabella Sánchez (punta)
  • Clarivett Yllescas (central)
  • Flavia Montes (central)
  • Allie Holland (central)
  • Zahira Quiñe (líbero)
  • Esmeralda Sánchez (líbero)

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