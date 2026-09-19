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Giacomo Benavides se pronuncia por el caso del Liceo Naval en medio de críticas contra Zaca TV: “Las autoridades deben investigar a profundidad”

El conductor publicó un mensaje en Instagram, donde expresó solidaridad con el estudiante y su familia, y solicitó que las autoridades esclarezcan los hechos. Sin embargo, evitó pronunciarse en su programa de Zaca TV, pese al pedido de sus seguidores

Giacomo Benavides pide investigar denuncia en el Liceo Naval
Giacomo Benavides pide investigar denuncia en el Liceo Naval
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Giacomo Benavides se refirió a la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise y exigió que el caso sea investigado con “seriedad, severidad y transparencia”. El conductor compartió un extenso mensaje en Instagram luego de que usuarios le pidieran a los integrantes de Zaca TV abordar públicamente el tema en su espacio de YouTube.

La denuncia generó una serie de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios dirigidos al espacio digital, algunos seguidores reclamaron un pronunciamiento de los conductores. Otros usuarios salieron en defensa del programa y recordaron que sus integrantes no suelen comentar noticias de coyuntura ni casos de este tipo en sus contenidos habituales.

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No obstante, Benavides decidió dar su posición de manera individual a través de una historia publicada en su cuenta personal de Instagram. En el mensaje, evitó repetir información sobre los hechos por respeto al adolescente y a su familia, pero cuestionó la versión que habría presentado el colegio.

“Hay situaciones de las que me cuesta muchísimo hablar porque directamente son hechos que no debieron ocurrir”, expresó al inicio de su publicación. El conductor señaló que le resultaba difícil referirse al caso por la gravedad de la denuncia y por el impacto que puede tener sobre el estudiante.

En su pronunciamiento, Giacomo Benavides afirmó que lo denunciado corresponde a una presunta agresión sexual y rechazó que el caso sea presentado únicamente como una agresión física.

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Lo que ha sufrido este adolescente, alumno del Liceo Naval, es una agresión sexual, no una agresión física como nos la quiere vender el colegio”, escribió. El conductor sostuvo que esta situación le generaba mayor indignación.

Benavides también se refirió al impacto emocional que podría atravesar el adolescente tras la denuncia. “No puedo imaginar el infierno que debe estar atravesando en este momento”, manifestó antes de dirigir un mensaje a la familia del estudiante.

Giacomo Benavides se pronunció sobre el caso del Liceo Naval
Giacomo Benavides se pronunció sobre el caso del Liceo Naval

El integrante de Zaca TV pidió que tanto el menor como sus familiares reciban respeto, escucha y acompañamiento. “Hoy mi solidaridad está con él y su familia”, indicó al final de su publicación.

Pide que las autoridades actúen hasta el final

Benavides señaló que no profundizaría en detalles sobre lo sucedido. Explicó que la información ya circuló en diversos medios y que repetirla no era necesario por respeto a la presunta víctima.

No voy a ahondar en detalles sobre lo sucedido porque, si bien ya se conocieron por distintos medios, por respeto a la víctima no encuentro necesario repetirlos”, indicó en la historia que publicó en Instagram.

El conductor solicitó que las autoridades avancen con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. “Las autoridades deben investigar a profundidad este hecho aberrante, con mano firme y hasta el final”, escribió.

Su mensaje se difundió después de que seguidores del programa digital solicitaran que los conductores de Zaca TV se pronunciaran sobre el caso. La respuesta de Benavides fue personal y no incluyó una comunicación conjunta con los demás integrantes del espacio.

Hasta el momento, el pronunciamiento compartido por el conductor se concentró en la necesidad de una investigación y en el respaldo al adolescente denunciante y su familia. No ofreció detalles adicionales sobre el proceso ni señaló tener información directa sobre las diligencias.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

El conductor remarcó que la prioridad debe estar en el adolescente afectado y su entorno cercano. “Merecen, él y su familia, ser respetados, escuchados, acompañados”, escribió.

Para Benavides, la investigación debe garantizar que la denuncia sea atendida de forma seria. Su pedido incluyó una referencia a la transparencia en el manejo del caso, sin adelantar conclusiones ni atribuir responsabilidades individuales.

El pronunciamiento se sumó a las reacciones de figuras públicas que han comentado la denuncia surgida en el Liceo Naval Almirante Guise. En redes sociales, el debate se concentró en las obligaciones de los colegios ante alertas de violencia, la actuación de las autoridades y la importancia de proteger a los menores.

La historia difundida por el conductor tuvo como eje la solidaridad con el adolescente y el pedido de que las autoridades determinen lo ocurrido. “Fundamentalmente, [merecen] tener la seguridad de que su denuncia será investigada con toda la seriedad, severidad y transparencia que corresponde”, sostuvo.

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