Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

Nueve candidatos competirán el próximo 4 de octubre por la alcaldía de Miraflores, distrito que cuenta con 141.854 electores, según el padrón del JNE

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Nueve candidatos competirán el próximo 4 de octubre por la alcaldía del distrito limeño de Miraflores, una jurisdicción con 141.854 electores, según el padrón electoral registrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La contienda reúne a un exalcalde distrital que también gobernó Lima, dos integrantes del actual concejo municipal y postulantes con experiencia en los sectores público, privado y académico.

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La lista está integrada por Carlos Alcides Zúñiga Arce, de Acción Popular; Amílcar Alessio Cantella Vega, de Renovación Popular; María Soledad Ferreyros Castañeda, del Partido Popular Cristiano (PPC); Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, de Avanza País; Daniel Rodríguez Zanabria, de Libertad Popular; Ricardo Enrique Giesecke Sara Lafosse, de Ahora Nación; José Ricardo Portugal Quiroz, del Partido del Buen Gobierno; Alexander Enrique Von Ehren Campos, de Somos Perú, y Mario Renato Otiniano Buquich, del Partido Morado.

Jorge Muñoz: el regreso de un exalcalde

Muñoz, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con una maestría en Planificación Territorial y Gestión por la Universidad de Barcelona, vuelve a postular a Miraflores después de haber ocupado dos periodos consecutivos la alcaldía distrital, entre 2011 y 2018. En 2019 asumió la Municipalidad Metropolitana de Lima, cargo que ejerció hasta 2022. Antes de llegar a la alcaldía miraflorina también fue regidor distrital entre 1999 y 2002.

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La contienda incluye a Jorge Muñoz, exalcalde de Miraflores durante dos periodos y exalcalde de Lima, quien busca retornar al municipio distrital.

Alexander Von Ehren: del concejo a la alcaldía

Von Ehren es actual regidor de Miraflores y forma parte del concejo municipal desde enero de 2023. Llegó a la gestión de Carlos Canales tras las elecciones de 2022 y posteriormente pasó a Somos Perú, organización con la que ahora busca la alcaldía. Su hoja de vida declara formación en Administración de Empresas y experiencia en el sector privado.

Mario Otiniano: fiscalización desde el concejo

Otiniano también integra el actual concejo municipal de Miraflores y postula por el Partido Morado. Durante la actual administración municipal ha desarrollado labores como regidor y fiscalizador, antes de convertirse en candidato para suceder a Carlos Canales. Su candidatura representa otra opción proveniente del propio gobierno municipal en funciones.

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Alessio Cantella: candidato de Renovación Popular

Cantella es el postulante de Renovación Popular, organización que actualmente gobierna el distrito. Según la información difundida por su candidatura, es empresario, vecino de Miraflores y esta es su primera postulación electoral. También señala que participó como asesor en gestión deportiva durante la administración de Carlos Canales.

Carlos Zúñiga: un antiguo vínculo con Miraflores

Zúñiga Arce postula por Acción Popular y cuenta con una trayectoria municipal previa. Registros electorales históricos lo identifican como regidor de Miraflores durante el periodo 1990-1993. Su trayectoria declarada incluye estudios de Administración de Empresas, una maestría en esa especialidad y experiencia en entidades públicas, entre ellas el Ministerio de la Producción.

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Ricardo Giesecke: experiencia ambiental y ministerial

Giesecke Sara Lafosse, candidato de Ahora Nación, es físico y especialista en asuntos ambientales. Fue ministro del Ambiente durante el primer Gobierno de Ollanta Humala, en 2011, y ha desarrollado actividades vinculadas con gestión ambiental y proyectos. Su inscripción en Miraflores fue objeto de una revisión del JNE por el requisito de domicilio: el tribunal electoral concluyó que acreditaba residencia continua en el distrito desde diciembre de 2023.

María Soledad Ferreyros: candidata del PPC

Ferreyros Castañeda encabeza la lista del Partido Popular Cristiano en Miraflores. Su candidatura figura entre las nueve inscritas ante el JNE para los comicios municipales. Los registros electorales consultados no muestran, para esta contienda, un cargo de elección popular previamente ejercido por ella, por lo que su postulación se presenta como una candidatura sin el recorrido municipal de Muñoz, Von Ehren u Otiniano.

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La lista reúne candidaturas de Acción Popular, Renovación Popular, PPC, Avanza País, Libertad Popular, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Somos Perú y Partido Morado

Daniel Rodríguez: representante de Libertad Popular

Rodríguez Zanabria es el candidato de Libertad Popular. Su lista distrital fue registrada oficialmente ante los organismos electorales y está integrada por 13 postulantes, con Rodríguez como cabeza de lista. La información electoral disponible lo identifica como candidato a alcalde distrital de Miraflores para el periodo 2027-2030.

José Portugal: candidato del Partido del Buen Gobierno

Portugal Quiroz completa la nómina con el Partido del Buen Gobierno. La documentación oficial de registro de candidatos lo ubica como cabeza de la lista distrital de Miraflores. Su perfil profesional disponible públicamente lo vincula con actividades empresariales y administración de una ferretería, además de estudios en la Universidad Ricardo Palma.

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La elección definirá al sucesor de Carlos Canales Anchorena, actual alcalde de Miraflores, para el periodo municipal 2027-2030.