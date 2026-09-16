Elecciones 2026: candidatos a alcalde de Lima y los 43 distritos, lista completa

Un grupo de ciudadanos reflexiona con dudas ante las opciones de candidatos para las Elecciones Municipales y Regionales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y los ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir a las autoridades que conducirán los gobiernos regionales, provinciales y distritales durante el periodo correspondiente. En Lima Metropolitana, los electores elegirán al próximo alcalde de Lima y también a los alcaldes de los 42 distritos que cuentan con municipalidad distrital. El Cercado de Lima es administrado directamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que en las ERM 2026 se elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de los respectivos consejeros y regidores. La jornada electoral está programada para el domingo 4 de octubre, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

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En el caso de Lima Metropolitana, la carrera electoral reúne a organizaciones políticas con candidatos que presentan diferentes propuestas para enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana, el transporte, el tráfico, la limpieza pública, la informalidad, la recuperación de espacios públicos y la gestión de servicios municipales.

Para conocer información oficial sobre las candidaturas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispone de su Plataforma Electoral y de Voto Informado, donde los ciudadanos pueden consultar las listas, hojas de vida y planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas.

Un grupo de ciudadanos reflexiona sobre sus opciones frente a un afiche sobre las Elecciones Municipales y Regionales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo serán las Elecciones Municipales 2026 en Perú?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026. La ONPE establece que las mesas de votación funcionarán de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

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En estos comicios, los ciudadanos elegirán a sus autoridades regionales y municipales para el nuevo periodo de gobierno. En el ámbito municipal, la elección comprende tanto a las autoridades provinciales como a las distritales.

El cronograma electoral aprobado por el JNE establece las diferentes etapas del proceso, entre ellas la inscripción de listas, publicación de candidaturas, presentación y resolución de tachas, exclusiones y apelaciones. El organismo electoral mantiene una plataforma específica para seguir las fechas y principales hitos de las ERM 2026.

Por ello, la lista de candidatos debe ser consultada siempre tomando como referencia la información más reciente publicada por el JNE.

Un grupo de ciudadanos en Perú revisa los documentos de votación junto a una mesa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alcaldes se elegirán en Lima Metropolitana?

En Lima Metropolitana se elegirá al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien ejerce funciones de gobierno municipal provincial sobre la capital.

Además, los ciudadanos elegirán a los alcaldes de los 42 distritos que cuentan con municipalidad distrital. El Cercado de Lima no tiene una municipalidad distrital independiente, ya que su administración corresponde directamente a la Municipalidad Metropolitana.

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Entre los distritos que elegirán alcalde se encuentran San Juan de Lurigancho, Ate, Comas, San Martín de Porres, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja, entre otros.

La ONPE confirma que en todo el país se elegirán 1.696 alcaldes distritales en las ERM 2026.

¿Quiénes son los candidatos a alcalde de Lima Metropolitana?

De acuerdo con la información difundida el 7 de septiembre de 2026 a partir de los registros electorales, 26 organizaciones políticas participan en la contienda por la Alcaldía de Lima Metropolitana.

La relación debe entenderse de acuerdo con la situación registrada por el sistema electoral. En dos casos particularmente importantes no existe un candidato con el cargo de alcalde dentro de la fórmula: Perú Libre tiene a Yuri César Castro Romero como primer regidor, mientras que Renovación Popular tiene a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla como primer regidor, luego de la salida de sus respectivos candidatos a la alcaldía.

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Un trabajador electoral ayuda a una persona a emitir su voto en un colegio electoral, después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Esta es la relación:

Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega. Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué. Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza. Alianza para el Progreso: Elio Fernando Riera Garro. Avanza País - Partido de Integración Social: Francis James Allison Oyague. Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero. Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro. Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP): Segundo Valdez Zavala. Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza. Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype. Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar. Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo. Partido Cívico Obras: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli. Partido del Buen Gobierno: Carlos Francisco Gallardo Neyra. Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez. Partido Democrático Somos Perú: Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca. Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay. Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés. Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez. Partido Político Nacional Perú Libre: Yuri César Castro Romero, primer regidor. Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino. Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán de Pomar Vizcarra. Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera. Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo. Renovación Popular: Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, primer regidor. Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León.

Lista de candidatos a alcalde distrito por distrito

Además de la elección de la Alcaldía Metropolitana, los limeños deberán escoger a las autoridades de sus respectivos distritos. La consulta electoral disponible actualmente registra 42 alcaldías distritales además de Lima Metropolitana.

A continuación, esta es la relación de candidatos registrada para cada distrito:

Ancón

Felipe Arakaki Shapiama — Podemos Perú.

Lauro Cristóbal Muñoz Soldevilla — Fuerza Popular.

Oscar Enrique Aliaga Abanto — Partido País para Todos.

Pablo César Ramos Ocaña — Renovación Popular.

Pedro John Barrera Bernui — Partido Democrático Somos Perú.

La relación distrital registra cinco candidatos para Ancón.

Ate

Arturo Jonell Peña Sánchez — Alianza Electoral Venceremos.

Carlos Daniel Cuya Ponce — Partido País para Todos.

Edde Cuellar Alegría — Podemos Perú.

Elizabeth Nancy Cabezas Flores — Renovación Popular.

Enrique Bruno Palma Salinas — Partido del Buen Gobierno.

Gianmarco Valentín Tobalino Castillo — Partido Patriótico del Perú.

Joel José Núñez Mendoza — Perú Primero.

Jorge Antonio Salazar Velásquez — Partido Morado.

José Luis Hurtado Apaico — PPC.

Luis Eusebio Poma Tacuri — Ahora Nación.

Maidy Martí López Casimiro — Frente de la Esperanza 2021.

Manuel Gaudencio Vidal Camargo — Avanza País.

Mel Ian Vilcahuamán Medrano — Progresemos.

Miguel Ángel Malma Valverde — Partido Cívico Obras.

Misael Meneses Flores — FREPAP.

Netzer Alemao Chávez Flores — Visión Perú.

Oscar Ramírez Rojas — Juntos por el Perú.

Simón Ortiz Talaverano — Somos Perú.

Walter Jesús Rivera Guerra — Acción Popular.

Ate registra 19 postulantes.

Barranco

Angélica María Noguerol Sueldo — Avanza País.

Enrique Fernando Delucchi Chueca — Partido Morado.

Felipe Antonio Mezarina Tong — Somos Perú.

Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo — PPC.

José Juan Rodríguez Cárdenas — Libertad Popular.

Manuel Milenco Espinoza Loarte — Renovación Popular.

María Luisa Cardoso Serra — Acción Popular.

Nicole Fiorella Muñoz Zevallos — Progresemos.

Breña

Arturo Omar Maura Alfaro — Perú Primero.

César Israel Pérez Contreras — PPC.

Diana Pilar León Castrillón de Oyakawa — Partido Unidad y Paz.

Henrry Giscard de la Cruz Arana — Fuerza Popular.

Isabel María Rodríguez Vera — Renovación Popular.

Iván Joel Chang del Arroyo — Avanza País.

Jorge Henry Sarmiento Reynoso — Libertad Popular.

José Dalton Li Bravo — Acción Popular.

Luis Alberto Ojeda Samame — Somos Perú.

Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva — Podemos Perú.

Marco Antonio Salazar Sáenz — Partido Patriótico del Perú.

Raúl Alberto Sullca Maquera — APRA.

Rommel Omar Carbajal Muñoz — Fe en el Perú.

Silfredo Virgilio Gamboa Usca — Perú Moderno.

Urso Grajeda Reyes — Juntos por el Perú.

Carabayllo

Alejandro Hipólito Ramos Rivera — Partido Cívico Obras.

Belica Julia Bravo Alcántara — Fuerza Popular.

Carlos Faustino Núñez Calderón — Acción Popular.

Claudio Rodríguez Mansilla — Perú Primero.

Daniel Josué Carbajal Ugarte — Partido Político ADP.

Dennis Antonio Huapaya Bravo — PPC.

Gianfranco Antonie Soriano Linares — Partido Patriótico del Perú.

Ignacio Jorge Sebastián Távara Arroyo — Ahora Nación.

Joe Peter Robles Escobedo — Avanza País.

Juan Carlos Huayanay Mormontoy — Juntos por el Perú.

Juan Ladislao Espinoza Ortiz — Alianza para el Progreso.

Michael Alonso Tineo Mendoza — Perú Moderno.

Nandy Janeth Córdova Morales — Renovación Popular.

Pablo Alejandro González Villanueva — Partido País para Todos.

Pascual Eutiquinio Poma Torrez — APRA.

Renso Evert Aguilar Velarde — PRIN.

Rosario Peláez Ramírez — Somos Perú.

Wilmer Roberto Valverde Valverde — Podemos Perú.

Chaclacayo

Carlos Alberto Ysla Durán — Renovación Popular.

Carmen Rosario Cárdenas Alcarraz — Somos Perú.

Elsa Stephany Álvarez Bonifaz — Fe en el Perú.

Karen Elizabeth Acevedo Salvatierra — Fuerza Ciudadana.

Leonidas Iván Altamirano Matus — Avanza País.

Manuel Javier Campos Sologuren — Acción Popular.

Marco Antonio Tello Castro — Podemos Perú.

Mario Daniel Cubas Romero — Juntos por el Perú.

Rique Danny Aguilar Quispe — Alianza para el Progreso.

Vicente Felipe Castillo Jiménez — Perú Libre.

Víctor Luis Urrutia Condori — Partido Demócrata Verde.

Chorrillos

Augusto Miyashiro Yamashiro — Partido Unidad y Paz.

Dionisio Navarro de la O — Progresemos.

Giuliano Fabrizio Bacigalupo Padilla — APRA.

Henry Hernán Herrera Alemán — Alianza para el Progreso.

Jorge Ignacio Guzmán Niño — Podemos Perú.

Jorge Luis Chicata Moreno — Perú Primero.

Josian Tatiana Calmet León — Juntos por el Perú.

Kruger Kelvin Vidal Quispe — Partido Morado.

Luciano Tuñoque Mori — Partido Demócrata Unido Perú.

Luis Alberto Jiménez Caichihua — Acción Popular.

María del Rosario Neyra Onofre — Fuerza Popular.

Ricardo Herminio Bejarano Fernández — Fe en el Perú.

Ricardo Santiago Vásquez Laguna — Somos Perú.

Richard Cortez Melgarejo — Avanza País.

Cieneguilla

Edwin Subileti Areche — Somos Perú.

Ermelinda Lanazca Baltazar de Taype — FREPAP.

Ortensia La Torre Cervantes — Podemos Perú.

Wilber Jorge Ancco Mamani — Alianza para el Progreso.

William Ronald Salazar Mateo — Renovación Popular.

Comas

Ana Yuriko Niño de Guzmán — Somos Perú.

Carmen Mónica Acuña Jara — Podemos Perú.

César Augusto Cosiche Tenorio — Ahora Nación.

Jean Pool Granados Lazo — Renovación Popular.

Jorge Luis Molina Salazar — Alianza Regional por el Perú.

Juan Carlos Condori Chávez — PPC.

Nerio Wilson Sánchez Quiroz — Perú Moderno.

Nicolás Octavio Kusunoki Fuero — Partido Cívico Obras.

Pierre Orlando Apian Castillo — Acción Popular.

Raúl Díaz Pérez — Avanza País.

Rosa Lidia Corzo Saldarriaga — Perú Primero.

Roxana Marylia Ari Acuña — Alianza para el Progreso.

El Agustino

Ana Cecilia Buleje Castillo — Somos Perú.

Carlos Alexander Ramos Amante — Partido Demócrata Verde.

Carlos Manuel Juscamayta Cosme — Perú Primero.

Carmen Carolina Castillo Yataco — Renovación Popular.

Ernesto Mikhajil Colqui Bedregal — Acción Popular.

Irellis Lisbbet Muchaypiña Barriales — Avanza País.

Jackeline Stephany Muñoz Calderón — FREPAP.

Juan David Barrientos Arce — Alianza Regional por el Perú.

Liborio Soria Álvarez — Podemos Perú.

Miguel Hernán García Arias — Ahora Nación.

Víctor Modesto Salcedo Ríos — Alianza para el Progreso.

Independencia

Ángel Demetrio Intor Vega — Partido Morado.

Benigno Roberto Calderón Arones — Renovación Popular.

Edgard Hugo Limaylla Montalvo — Juntos por el Perú.

Evans Rodolfo Sifuentes Ocaña — PPC.

Felicita María Rodríguez Peña — Somos Perú.

Georgina Flores Remigio — Partido Cívico Obras.

Gregorio Bernardino Quispe Alvino — Podemos Perú.

Iván Jesús Aquino Honores — Visión Perú.

Javier Raúl Solís Espinoza — Cooperación, Verdad y Honradez.

Jesús Alfonso Flores Córdova — Partido Demócrata Verde.

José Elgar Espejo Cárdenas — Ahora Nación.

Lucy Balna Falcón Campos — Acción Popular.

María Elena Ríos Suárez — Fuerza Popular.

Sandra Gutiérrez Aibar — Perú Primero.

Yuri José Pando Fernández — Partido País para Todos.

Jesús María

Daniel Ricardo Li León — Renovación Popular.

Ernesto Enrique Delhonte Cagna — Podemos Perú.

Jorge Luis Quintana García Godos — Acción Popular.

José Luis Herrera Urueta — Partido Cívico Obras.

Julissa Rocío Fernández Fernández — PPC.

Luis Enrique Ocrospoma Pella — Avanza País.

Luiz Carlos Reátegui del Águila — Somos Perú.

María del Pilar Albarracín Valverde — Frente de la Esperanza 2021.

María Luisa Lanatta Pino — APRA.

Raphael Christian Valencia Diestra — Ahora Nación.

Renato Aldo Rossini Valenzuela — Alianza para el Progreso.

La Molina

Edmundo del Águila Herrera — Acción Popular.

Edwin Aníbal Mendoza Ramírez — Visión Perú.

Flor de María Tadeo Romero — Ahora Nación.

José Miguel Rodríguez Tasayco — Progresemos.

Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa — Somos Perú.

Julio Adolfo Tovar Uribe — Partido Político ADP.

Lizzi del Rocío Sueldo Matos — Renovación Popular.

María Pía Paz de la Barra Freigeiro — Fe en el Perú.

María Perla Espinoza Aquino — Alianza para el Progreso.

Meisy Blanca Rosa Núñez Ruiz — PPC.

Sergio Joan Castromonte Chaparro — Avanza País.

Víctor Andrés Marroquín-Merino Torres — APRA.

La Victoria

Alberto Fernando Moreno Mejía — Somos Perú.

Aldo Horacio Rosales Pacheco — Perú Primero.

Alejandro Nilo Pérez Moreno — Partido Cívico Obras.

César Rafael Ibarra Nureña — PPC.

Florencio Froilán Fierro Flores — Partido País para Todos.

Joaquín Reynaldo Albarracín Ramos — Alianza para el Progreso.

Joe Zanabria Soberón — Avanza País.

Luis Álvaro Pletikosic Guzmán — Acción Popular.

María Teresa Rosas García — Frente de la Esperanza 2021.

Mesías Máximo Gonzales Sánchez — Podemos Perú.

Nilda Esperanza Carranza Rodríguez — Ahora Nación.

Susana Liliana Saldaña Ramos — Renovación Popular.

Walter Ciro Pérez Noreña — Batalla Perú.

Lince

Arturo Ronald Bejarano Gurmendi — Perú Primero.

Eduardo Danilo Albarracín Ugarte — PPC.

José Antonio Aliaga Pajares — Somos Perú.

Luis Ernesto Flores Reátegui — Avanza País.

Luis Miguel Alonzo Ramírez — Podemos Perú.

Miguel Ángel Espinoza Saavedra — Partido País para Todos.

Mirtha Sebastiana Uribe Soriano — Renovación Popular.

Nidia Alegría Herrera — Ahora Nación.

Otilia Merino García — Fuerza Popular.

Víctor Manuel Noriega Salazar — Acción Popular.

Yvan Alexis Villavicencio Alvildo — APRA.

Los Olivos

Ángel Solís Vergaray — Libertad Popular.

Arturo Alejandro Cutipa Camac — PRIN.

Carlos Alberto Romero García — Podemos Perú.

Denner Guillermo Romaldo Noblejas — Partido del Buen Gobierno.

Erick Melchor Torres — Somos Perú.

Felipe Baldomero Castillo Alfaro — Avanza País.

Franco Enrique Cortez Gutiérrez — Acción Popular.

Gabriela Huamani Aliaga — Partido Demócrata Verde.

Heidelberger Willians Davis Suyon Díaz — Juntos por el Perú.

Jorge Luis Salinas Paredes — Coalición Transformadora Tierra Verde.

José Aníbal López Gonzales — Alianza para el Progreso.

José Gilberto Oliva Chuman — Partido SíCreo.

Lucio Hernán Cabello Morales — Ahora Nación.

Luis Sigfredo Milla Soto — Renovación Popular.

María Rosario Silvestre Vilchez — Perú Libre.

Miguel Eduardo Figueroa Suárez — PPC.

Ricardo Luis Grados Guevara — Frente de la Esperanza 2021.

Segundo Marcos de la Cruz Vega — Progresemos.

Tony Elbert Rojas Espinoza — Cooperación, Verdad y Honradez.

Wilder Leoncio Torpoco Huayta — Partido Cívico Obras.

Lurigancho-Chosica

Alfredo Javier Mujica Pastrana — Juntos por el Perú.

Carlos Alberto Jesús Paucarchuco — Podemos Perú.

Ilich Iván Pumacayo Palomino — Acción Popular.

Luis Fernando Bueno Quino — Somos Perú.

María Marisol Quinto Rojas — Perú Moderno.

Olimpio López Mañuico — Partido País para Todos.

Rafael David Huaringa Saavedra — Cooperación, Verdad y Honradez.

Ramón Tinta Soriano — Partido del Buen Gobierno.

Timoteo Francisco Nishijima Villavicencio — Renovación Popular.

Víctor Arturo Castillo Sánchez — Alianza para el Progreso.

Lurín

Antonio Caycho Cervantes — Libertad Popular.

Arturo Ñahuero Ybañez — Fuerza Popular.

Bernardo Silva Beck — Somos Perú.

César Ricardo Noa Casas — Frente de la Esperanza 2021.

Diana Vanessa Herrera Zavala — Fe en el Perú.

Esther del Rosario Meza Atuncar — Avanza País.

Honorio César Paredes Gálvez — APRA.

Lizardo Alberto Ramos Rivas — PPC.

Rosa Elva Torrejon Aragón — Renovación Popular.

Walter Yony Valeriano Vivas — Alianza para el Progreso.

Magdalena del Mar

Carla Robbiano Montes de Allison — Avanza País.

Eduardo Roselló Montero — Partido País para Todos.

Franz Teseo Mario Neyra Barreda — Ahora Nación.

Jesús Adolfo Quispichuco Taico — Somos Perú.

Johan Fritz Chávez Sifuentes — Alianza para el Progreso.

José Rafael Haro Zolezzi — Podemos Perú.

Juan José Segura Santisteban — Partido Morado.

Mercedes Victoria Morocho Arias — Acción Popular.

Raúl Madueño Ortiz — PPC.

Víctor Raúl Paulini Sánchez — Renovación Popular.

Miraflores

Alexander Enrique Von Ehren Campos — Somos Perú.

Amílcar Alessio Cantella Vega — Renovación Popular.

Carlos Alcides Zúñiga Arce — Acción Popular.

Daniel Rodríguez Zanabria — Libertad Popular.

Jorge Vicente Martín Muñoz Wells — Avanza País.

María Soledad Ferreyros Castañeda — PPC.

Mario Renato Otiniano Buquich — Partido Morado.

Ricardo Enrique Giesecke Sara Lafosse — Ahora Nación.

Pachacámac

Giancarlos Enrique Zárate Quispe — Frente de la Esperanza 2021.

Guillermo Elvis Pómez Cano — Somos Perú.

Héctor Javier Quispe Salvador — Renovación Popular.

Javier Fernando Ramírez Guerra Guerra — PPC.

Johnny Walter Auris Olivares — Partido Cívico Obras.

Jorge Alexander Ardiles Quin — Partido Morado.

Luis Fernando Moreno Córdova — Partido SíCreo.

Pedro Quispe Galdos — Avanza País.

Pucusana

Edwin Freddy Cuya Espinoza — Somos Perú.

Enrique Julio Manco Suni — Frente de la Esperanza 2021.

Jhonny Edgardo Calagua Huambachano — Avanza País.

Luis Martin Koc Lem Moya — Fuerza Popular.

Oswaldo Américo Salazar Quispe — Renovación Popular.

Pedro Pablo Florian Huari — Alianza para el Progreso.

Rocío del Pilar del Valle Morales — PRIN.

Sandra Paola Canchanya Espinoza — Perú Primero.

Pueblo Libre

Carlos Enrique Arana Urteaga — Acción Popular.

Cecilia Acosta Cajaleón — Renovación Popular.

Daniel Martín Amaya Carranza — Podemos Perú.

Fabiola Lucero Silva Montero — Frente de la Esperanza 2021.

Fidel Bratzo García Durante — PPC.

Hilgo Antonio Manchego Ormeño — Alianza Regional por el Perú.

Jhonel Jorge Leguía Jamis — Somos Perú.

José Luis Casas Carrión — Avanza País.

Josmell Absalón Muñoz Barranzuela — APRA.

Manuel Augusto Landerer Loli — Partido País para Todos.

Miguel Stefano Ruiz Gutiérrez — Partido Morado.

Oscar Raúl Cabello Acosta — Ahora Nación.

Walter Alfonso Cavero Villanes — Visión Perú.

Puente Piedra

Antonio Germán Rodríguez Jaureguiza — PPC.

Esteban Felizardo Monzón Fernández — Renovación Popular.

Fernando Guillermo Agurto Montesinos — Podemos Perú.

Juan Carlos Merino Huamán — Acción Popular.

Judith Marisol Ramírez Rodríguez — Alianza para el Progreso.

Leonidas Cordero Villarreal — APRA.

Luis Andrés Eustaquio Sánchez — Ahora Nación.

Paulo Aníbal Casas Pinedo — Juntos por el Perú.

Rennan Santiago Espinoza Venegas — Somos Perú.

Virginia Sandy Meza Pucho — Partido Cívico Obras.

Zusan Lizzet Sánchez Ponce — FREPAP.

Punta Hermosa

Antonio Ricardo Díaz Zamalloa — Ahora Nación.

Federico Guillermo Abraham Kajatt Kajatt — PPC.

Héctor Portugal Marín — Avanza País.

Jenny Leila Romero Chaucayanqui — Pueblo Consciente.

Jhon Anderson Ortega Torres — Cooperación, Verdad y Honradez.

Jorge Humberto Olaechea Reyes — Alianza para el Progreso.

Jorge Luis Linares Vera Portocarrero — Renovación Popular.

Luis Felipe Moreno Torres — Fuerza Popular.

Max Andre Ampuero Leandro — Somos Perú.

Mónica Cecilia Mundaca Becerra — Partido Demócrata Verde.

Punta Negra

Guillermo Eduardo Saco Vértiz Schwarz — Progresemos.

Javier Vicente Bustamante Villafuerte — APRA.

José Rubén Delgado Heredia — Perú Moderno.

Josué Jefferson de la Torre Bramon — Renovación Popular.

Luis Lizandro Alvitez Asalde — Somos Perú.

Miguel Ángel Saman Ballarta — Frente de la Esperanza 2021.

Mónica Alicia Huyhua Limachi — Acción Popular.

Rímac

Adelina Rivera Escudero — Fe en el Perú.

Antonio Harry Cocha Camargo — PRIN.

Enrique Armando Peramas Díaz — Avanza País.

Felicidad Emperatriz Salhuana Serna — APRA.

Henry Alex Cifuentes Carrillo — Partido Demócrata Verde.

Isabel del Rocío Ayala Melgarejo — Renovación Popular.

Javier Víctor Revilla Belisario — Acción Popular.

Jerico Edward Mosquera Torres — Frente de la Esperanza 2021.

Jonathan Enrique Seña Manguinury — Ahora Nación.

José Alberto Angulo Domínguez — Somos Perú.

Katherine Angélica de la Rosa Menéndez — Podemos Perú.

Luz Elena Flores Ledesma — FREPAP.

Roberto Abelardo Telles Jaramillo — Partido del Buen Gobierno.

San Bartolo

Fernando Juan Amador Loayza Garate — PPC.

Rufino Enciso Ríos — Somos Perú.

Yliana Elisa Castro Gregorio — Alianza para el Progreso.

Yolanda Chávez Rubio — Renovación Popular.

San Borja

Alberto Tejada Conroy — Acción Popular.

Edgard Núñez Quipuzco — Libertad Popular.

Gina Valeria Casanova Mera — Somos Perú.

Javier Martín Diez Gaspard — Renovación Popular.

Joel Edmundo Miranda Villanueva — Partido Político ADP.

Roberth Edwuard Montoya Puente — Avanza País.

Willyans José Soriano Cabrera — PPC.

San Isidro

Carlomagno Chacón Gómez — Acción Popular.

César Enrique Stuart Alvarado — PPC.

Charles Adrián Zapata Vega — Podemos Perú.

Javier Eduardo Paino Scarpati — Renovación Popular.

Rigan Edward Valcárcel Salinas — Visión Perú.

Víctor Hugo Bazán Pastor — Somos Perú.

San Juan de Lurigancho

Alex Gonzales Castillo — Partido Demócrata Verde.

Antonio Flores Cáceres — FREPAP.

Armengol Sánchez Sandoval — PRIN.

Carlos Jaime de la Torre Mendoza — Partido del Buen Gobierno.

César André Usquiano Maldonado — Somos Perú.

Edwin Mejía Cerdán — Partido Cívico Obras.

Elsa Virginia Alarcón Suárez — Ahora Nación.

Héctor Joaquín Alejandro Bustamante — Avanza País.

José Fernando Mendoza Ramírez — PPC.

José Luis Luna Morales — Podemos Perú.

Juan Valentín Navarro Jiménez — Alianza para el Progreso.

Luis Gino Blanco Aldama — Acción Popular.

Noe Zender Mamani Espinoza — Partido Demócrata Unido Perú.

Sabina Alarcón Solís — Alianza Regional por el Perú.

Víctor Jhonatan Romani Medina — Visión Perú.

Walter Jacobo Gutiérrez Vaisman — Fe en el Perú.

San Juan de Miraflores

Alan Freddy Mendoza Ramos — Partido Morado.

Alex Fabio Trujillo Uscamayta — Acción Popular.

Andy Alan Vilca Huamán — Visión Perú.

Christian Marco Gutiérrez Guzmán — Partido Patriótico del Perú.

Edgar Wuillington Mejía Rodríguez — Frente de la Esperanza 2021.

Edilberto Lucio Quispe Rodríguez — PRIN.

Eloy Chávez Hernández — Somos Perú.

Jaime Javier Frías Reymundo — Partido Cívico Obras.

Jessica Loren Alcántara Silva — FREPAP.

Joaquín López Chiroque — Alianza Regional por el Perú.

Luis Dante Mendieta Flores — Alianza para el Progreso.

Mabel Karina Leandro Melgarejo — Renovación Popular.

Michel Melchor Sanabria Ruiz — Perú Primero.

Olis Yaranga Jacinto — Ahora Nación.

Oswaldo Graviel Taype Gutiérrez — PPC.

Ricardo Rodrigo Salvatierra Paucar — Partido del Buen Gobierno.

San Luis

César Roberto Mendoza Valencia — PPC.

Christian Israel Pardo Reyes — Visión Perú.

Diego Alejandro Hernández Huambachano — Acción Popular.

Germán Anselmo Chirinos Quispe — Perú Primero.

María Rosario López Solano — Renovación Popular.

Napoleón Gonzales Castillo — Partido Demócrata Verde.

Ricardo Fidel Castro Sierra — Somos Perú.

Ronald Eulogio Fuertes Vega — Podemos Perú.

Víctor Antonio Alegría García — Avanza País.

Zee Carlos Corrales Romero — Alianza para el Progreso.

San Martín de Porres

Adolfo Israel Mattos Piaggio — Avanza País.

Alan Rudy Vásquez Dávila — Partido País para Todos.

Anndy Miguel Durán Núñez — Progresemos.

Aquiles Cirilo Collasos Villanueva — Ahora Nación.

Carlos Alberto Albujar Corazón — Partido Demócrata Verde.

César Augusto Vargas Gutiérrez — Fe en el Perú.

César Efraín Sifuentes Chávez — Cooperación, Verdad y Honradez.

Diego Armando López Jara — Podemos Perú.

Enrique Amador Escalante Carpio — Perú Libre.

Jiulliana Paola Herrera Moscoso — Partido SíCreo.

Julio Abraham Chávez Chiong — Acción Popular.

Luis Alberto Flores Roldán — Partido Morado.

Luis Paul Cárdenas Sánchez — Somos Perú.

Peter Omar Jaime Cori — Renovación Popular.

Sadith Hurtado Vela — FREPAP.

Víctor Vicente Santander Salvador — Perú Primero.

Yuri Luis Medina Barrios — PPC.

San Miguel

Carolina Mannucci Arámbulo — Somos Perú.

Jorge Luis Moreno Morán — Perú Moderno.

Juan José Guevara Bonilla — Acción Popular.

Karin Noemí García Juárez — Avanza País.

Marcos Enrique Cabrera Porras — Renovación Popular.

Michael Alberto Paredes Torres — Partido del Buen Gobierno.

Napoleón Roberto Martínez Merizalde Huatuco — Progresemos.

Santiago Nicolás Barreda Arias — APRA.

Santa Anita

Antero Maurine Pickmans Arenaza — Renovación Popular.

Celia Laura Jorge — Partido País para Todos.

David Elías Alegría Liberato — Alianza para el Progreso.

Eduardo Rimachi Martínez — Avanza País.

Flora Maribel Fernández Rengifo — Acción Popular.

Ingrid Alcarraz Guía — Juntos por el Perú.

José Eleuterio Horna Saavedra — Frente de la Esperanza 2021.

José Luis Nole Palomino — Somos Perú.

Judith Soledad Agüero Tinco — FREPAP.

Leonor Chumbimune Cajahuaringa — Podemos Perú.

Manuel Edgardo Mamani Rodríguez — Perú Primero.

Maribel Albornoz Rosas — Partido Cívico Obras.

Marissa Melo Llaullipoma — Perú Libre.

Santa María del Mar

Jorge Patricio Vásquez Nemi — PPC.

Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo — Alianza para el Progreso.

Yessica Rosselli Amuruz Dulanto — Avanza País.

Santa Rosa

Evelyn Elizabeth Ramírez Ocaña — Avanza País.

Ever Félix Rojas Caja — Partido Demócrata Verde.

John Porfirio Robles Soto — Podemos Perú.

Oscar Alex Dolorier Mori — Renovación Popular.

Tanus Barraza Calvo — Acción Popular.

Santiago de Surco

Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza — Somos Perú.

Betty Fani Fernández Gallarday — Partido Morado.

David Ignacio Vera Trujillo — PPC.

Gardo Antonio Gómez Jiménez — Integridad Democrática.

Hugo Roberto Encalada Chumbile — Partido Unidad y Paz.

Jean Pierre Combe Portocarrero — Alianza para el Progreso.

Jhon Cautivo Hancco Chumpitaz — APRA.

José Carlos Bolívar Mejía — Partido País para Todos.

José Manuel Fernández Chávez — Ahora Nación.

Juan Alejandro Palma Aurazo — Renovación Popular.

María Luisa Meneses Martínez — Partido Demócrata Verde.

Oscar Mario Aco Miranda — Progresemos.

Oswaldo Martín Moreno Rivera — Acción Popular.

Surquillo

Jessica Ofelia Barrera Mendoza — Partido País para Todos.

José Luis Huamaní Gonzales — Avanza País.

Miguel Ángel Ccamac Ortiz — Podemos Perú.

Phil Dempster Barriga Vásquez — Acción Popular.

Renzo Jesús Gutiérrez Portillo — PPC.

Sandra Liz Gutiérrez Cuba — Somos Perú.

Villa El Salvador

Alberto Luis Peralta Huatuco — Renovación Popular.

Clodoaldo Kevin Yñigo Peralta — Somos Perú.

Edgard Asunción Cordero Marichini — APRA.

Genaro Soto Mendoza — Ahora Nación.

José Elías Marín Reque — Frente de la Esperanza 2021.

José Luis Flores Llauca — Acción Popular.

Juan José Díaz Ayquipa — FREPAP.

Lucero Echevarría Quispe — Partido Patriótico del Perú.

Marcelino Huamán Cano — Alianza para el Progreso.

Migman Pinchi Caro — Partido Morado.

Milton Tomás Lluque Sosa — Perú Primero.

Nils René Antonio Siccos — Partido Cívico Obras.

Paul Dino Carrasco Salazar — PPC.

Sugey Tatiana Bernuy Cueva — PRIN.

Walter Quispe Vilcas — Podemos Perú.

William Dwight Vargas Matos — Juntos por el Perú.

Villa María del Triunfo

Carlos Armando Chávez Montoya — Perú Primero.

Carlos Walter Mejía Escajadillo — Fuerza Popular.

Cresencio Gonzales Ccapcha — PPC.

Daniel Fernández Núñez — Cooperación, Verdad y Honradez.

David Andrés Morales Cárdenas — Avanza País.

Edgard Freddy Paucar Calero — Perú Moderno.

Franklin Villarruel Álvarez — FREPAP.

Guido Íñigo Peralta — Somos Perú.

Juan Carlos Medina Morillo — Partido País para Todos.

Juan José Castillo Ángeles — Partido Cívico Obras.

Luis Ángel Yaya Kuba — Partido Demócrata Unido Perú.

Magaly Rosy Copez Gutiérrez — Salvemos al Perú.

René Alfredo Yucra Verástegui — Juntos por el Perú.

Robert Joel Ludeña Guerra — Renovación Popular.

Roger Edinsson Parra Taboada — Acción Popular.

Víctor Edward Colán Huamán — Partido Patriótico del Perú.

Willy Alberto Ruelas Oropeza — Frente de la Esperanza 2021.

¿Cómo consultar la hoja de vida de cada candidato?

Una de las herramientas más importantes para los electores es Voto Informado, plataforma del Jurado Nacional de Elecciones que permite conocer información oficial de los candidatos y las organizaciones políticas.

El JNE señala que esta plataforma permite revisar las hojas de vida de los postulantes, así como los planes de gobierno de las organizaciones políticas. También permite acceder a información electoral y comparar determinados contenidos para facilitar una decisión informada.

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Para revisar la información de un candidato, el elector debe ingresar a Voto Informado y seleccionar la circunscripción correspondiente. La plataforma permite buscar candidatos según la región y ámbito electoral.

Esto resulta especialmente importante en las elecciones municipales, debido a que muchas candidaturas corresponden a personas con menor exposición pública que los postulantes a la Alcaldía de Lima.

La hoja de vida permite revisar información proporcionada por el propio candidato y presentada ante el sistema electoral. Antes de compartir información sobre estudios, experiencia laboral, bienes, rentas o cualquier otro dato de un postulante, es recomendable verificar directamente la ficha oficial.

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La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde ver los planes de gobierno de los candidatos?

Los planes de gobierno también pueden ser consultados a través de Voto Informado del JNE. El organismo electoral indica que la plataforma reúne los planes de gobierno y sus respectivos resúmenes.

Esta información es especialmente relevante para comparar propuestas entre candidatos de un mismo distrito.

Por ejemplo, un elector de San Juan de Lurigancho puede revisar qué propone cada candidato sobre seguridad ciudadana, transporte, comercio, limpieza pública, infraestructura, espacios públicos o servicios municipales.

La misma metodología puede aplicarse en distritos como Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Los Olivos o San Martín de Porres.

La recomendación es revisar el documento completo y no basar la decisión únicamente en publicaciones de redes sociales, declaraciones de campaña o piezas publicitarias.

Ciudadanos con equipaje votan en una mesa de la ONPE para ilustrar el voto golondrino en las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

El JNE cuenta con una Consulta de Listas y Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde se puede filtrar la información por departamento, provincia, distrito y organización política.

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Esta herramienta resulta especialmente útil para los electores que no conocen todavía a los candidatos que competirán por su municipalidad.

También se puede utilizar Voto Informado para acceder a información sobre los postulantes. La plataforma está orientada precisamente a facilitar el acceso ciudadano a las candidaturas y promover un voto informado.

Es importante diferenciar entre una candidatura presentada, una candidatura admitida y una candidatura inscrita definitivamente, porque cada etapa del proceso electoral puede producir modificaciones.

Por esa razón, si un elector encuentra información diferente entre una publicación periodística y la plataforma del JNE, debe tomarse como referencia la información oficial más reciente del organismo electoral.

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¿Qué se necesita para votar en las elecciones municipales?

Para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el ciudadano debe acudir al local de votación que le corresponda y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La ONPE es la institución encargada de organizar y ejecutar la jornada electoral, mientras que el JNE tiene entre sus funciones la administración de justicia electoral y la fiscalización de los distintos aspectos del proceso.

La jornada electoral del 4 de octubre se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los electores pueden consultar información oficial sobre su local de votación, miembros de mesa y otros aspectos de la jornada a través de las plataformas habilitadas por los organismos electorales.

Además, la ONPE ha puesto a disposición materiales informativos y cédulas de simulación para que los ciudadanos puedan conocer cómo será la votación y practicar antes del día de los comicios.

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

¿Por qué es importante conocer a los candidatos antes de votar?

Las elecciones municipales tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los alcaldes distritales intervienen en asuntos como la seguridad ciudadana dentro de sus competencias, mantenimiento de espacios públicos, limpieza, fiscalización, infraestructura local, tránsito y otras funciones vinculadas con la gestión municipal.

Por ello, conocer únicamente el nombre o el partido político de un candidato no resulta suficiente.

Los electores pueden revisar tres elementos antes de decidir su voto: la hoja de vida, el plan de gobierno y la situación electoral de la candidatura.

La primera permite conocer la trayectoria declarada del postulante; la segunda permite analizar sus propuestas; y la tercera permite confirmar si continúa formalmente en carrera.

El JNE ha puesto a disposición de la ciudadanía tanto la Plataforma Electoral como Voto Informado para facilitar este proceso.

Elecciones 2026: consulta la información oficial antes de votar

La carrera electoral en Lima Metropolitana y sus distritos continuará durante las semanas previas al 4 de octubre. Por ello, la lista de candidatos debe entenderse como información que requiere actualización permanente.

El JNE dispone de la Consulta de Listas y Candidatos, mientras que Voto Informado permite acceder a hojas de vida y planes de gobierno. La ONPE, por su parte, concentra información relacionada con la organización de la jornada electoral y los materiales que permitirán a los ciudadanos prepararse para votar.

Para los electores de Lima, la elección tendrá dos niveles principales: la decisión sobre quién conducirá la Municipalidad Metropolitana y la elección del alcalde del distrito donde reside cada ciudadano.

Jóvenes peruanos depositan su voto en el marco de las elecciones que exigen un mínimo de 20 % de candidaturas juveniles para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de votar, revisa quiénes son los candidatos, qué organización política representan, qué experiencia tienen, qué proponen y cuál es su situación oficial en el sistema electoral.

Actualizado: 8 de septiembre de 2026. La situación de las candidaturas puede variar por resoluciones de los órganos electorales; para confirmar el estado vigente de cada postulante, se recomienda consultar directamente la Plataforma Electoral del JNE.