Rafael López Aliaga lidera la intención de voto en 9 distritos y está cerca de obtener Surco, según CPI

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Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a primer regidor de Lima Metropolitana, encabeza la intención de voto en nueve de los diez distritos medidos en la última encuesta de CPI, difundida por RPP.

El sondeo, realizado entre el 11 y el 16 de septiembre entre hombres y mujeres mayores de 18 años, ubica al actual líder de las encuestas municipales con márgenes que van desde una ventaja mínima hasta diferencias superiores a los treinta puntos, según distrito.

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El único territorio donde López Aliaga no aparece en primer lugar es Santiago de Surco, donde Carlos Bruce, de Somos Perú, lo supera por un margen estrecho: 40% frente a 39,1%. La disputa en ese distrito se explica, en parte, porque Bruce ejerce actualmente el cargo de alcalde de Surco, posición que ocupa desde el 1 de enero de 2023 y de la cual solicitó licencia sin goce de haber para participar en la contienda metropolitana.

Amplio respaldo a López Aliaga

La encuesta de CPI midió la intención de voto en Cieneguilla, Surco, Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, San Juan de Miraflores, San Isidro, San Martín de Porres y San Miguel, con muestras de entre 300 y 450 entrevistados por distrito y un nivel de confianza de 95,5%.

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Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Carlos Bruce aparecen en dos fotografías yuxtapuestas.

En San Isidro, López Aliaga logra su mejor resultado con 47,8% de respaldo, casi el doble que su seguidor más cercano, Carlos Bruce, con 26,7%. Le siguen en intensidad de apoyo Santa Anita (36,6%), San Martín de Porres (35,8%), Los Olivos (33,2%) y Comas (31%).

En los distritos donde su ventaja se reduce, la disputa por el segundo lugar queda abierta entre varios candidatos. En San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores se registra un empate técnico entre Bruce y Daniel Urresti, de Podemos Perú, ambos con 12,5% y 14,4% respectivamente en cada distrito. En Cieneguilla, López Aliaga obtiene 23,4% frente al 19,4% de Urresti, la diferencia más ajustada fuera de Surco.

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López Aliaga podría ser sancionado

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro evalúa un procedimiento sancionador contra Rafael López Aliaga y su partido, Renovación Popular, por presunta difusión de propaganda electoral falsa o engañosa. La agrupación presentó sus descargos el 16 de septiembre y solicitó el archivo definitivo del expediente.

El proceso se originó en una fiscalización del 9 de septiembre en Breña, donde se halló una pinta con el mensaje “PORKY ¡VUELVE! ALCALDE DE LIMA” y un panel con la imagen de López Aliaga junto a la frase “ALCALDE DE LIMA”. Los inspectores verificaron que su candidatura oficial corresponde a Regidor Provincial 1, no a la alcaldía, lo que motivó la apertura del expediente mediante la Resolución N.° 06519-2026-JEE-LICN/JNE.

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El personero legal del partido, Fernando Sandoval Ruiz, sostuvo que el panel también mostraba al candidato Luis Rubio Idrogo, y que la frase cuestionada correspondía a la candidatura de este último. “La propaganda política no puede ser sometida a un análisis meramente fragmentario”, señaló el escrito. La defensa argumentó, además, que la Ley de Organizaciones Políticas no sanciona de forma autónoma la infracción al principio de veracidad, y citó dos resoluciones del JEE Lima Sur 2 que archivaron casos similares.