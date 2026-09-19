INPE frustra intento de fuga de interno procesado por robo agravado en penal de Cusco

El ciudadano extranjero permanece procesado por robo agravado en grado de tentativa - Créditos: Contraloría/Captura de pantalla de RPP.

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Un interno de nacionalidad colombiana intentó escapar del Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones durante el desencierro de los reclusos, pero fue detectado por agentes de seguridad cuando se encontraba sobre el techo de uno de los pabellones, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado. El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre y provocó la activación inmediata de los protocolos establecidos para responder ante este tipo de situaciones.

La entidad indicó que el intervenido fue identificado como Cristian Farid Romero Álvarez, de 30 años, quien permanece recluido en el pabellón 1 de máxima seguridad del centro penitenciario. El ciudadano extranjero se encuentra procesado por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

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Según la información oficial, el personal encargado de la vigilancia advirtió la presencia del recluso en la parte superior de los pabellones durante el desencierro. Esta detección permitió impedir que avanzara con su propósito de abandonar las instalaciones sin autorización.

Cristian Farid Romero Álvarez, de 30 años, está recluido en el pabellón 1 de máxima seguridad - Créditos: INPE.

Activaron los protocolos de seguridad

Luego de advertir la situación, los agentes penitenciarios desplegaron las acciones previstas para controlar la emergencia. La intervención permitió poner bajo custodia a Romero Álvarez antes de que pudiera concretar su salida del establecimiento.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), instituciones que deberán participar en las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el intento de evasión.

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El INPE señaló que, después de la intervención, el ciudadano colombiano fue evaluado por personal de salud. Posteriormente, se dispuso su ubicación en un ambiente separado del resto de la población penitenciaria, como parte de las medidas adoptadas tras el incidente.

Un interno colombiano intentó escapar del penal de Cusco durante el desencierro de los reclusos - Créditos: Captura de pantalla de RPP.

Esta disposición busca mantener bajo control al involucrado mientras las autoridades determinan las acciones que correspondan de acuerdo con las circunstancias del caso y las normas que regulan el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.

Además de las diligencias comunicadas a las autoridades competentes, el Instituto Nacional Penitenciario informó que evalúa la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes contra el recluso. También se analiza la posibilidad de trasladarlo a otro establecimiento penitenciario, teniendo en cuenta la normativa vigente y las condiciones de seguridad que correspondan.

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Funciones del INPE

Administrar los establecimientos penitenciarios del país y garantizar su funcionamiento conforme a las normas del sistema penitenciario nacional.

Vigilar y controlar a las personas privadas de libertad, con el objetivo de preservar la seguridad dentro de los centros de reclusión.

Ejecutar medidas de seguridad durante el ingreso, permanencia, traslado y salida de los internos.

Aplicar programas de tratamiento penitenciario orientados a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el régimen penitenciario y las condiciones de reclusión.

Coordinar con la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones en situaciones que involucren la seguridad de los establecimientos.

Investigar administrativamente incidentes ocurridos dentro de los penales y determinar las responsabilidades que correspondan.

Aplicar medidas disciplinarias a los internos cuando se acrediten infracciones previstas en la normativa penitenciaria.

Gestionar los traslados de internos a otros establecimientos cuando existan razones de seguridad, tratamiento o cumplimiento de disposiciones legales.