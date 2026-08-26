El Niño: Más de 9 millones de peruanos bajo gran amenaza ante desbordes de ríos y huaicos

Una zona urbana de la costa peruana se inunda y sufre los efectos de un huaico, con casas anegadas, vehículos destruidos y maquinaria pesada que despeja la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de El Niño Costero mantiene en riesgo muy alto a más de 9 millones de peruanos ante posibles desbordes de ríos, huaicos y deslizamientos, según datos recientes divulgados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Los escenarios de riesgo elaborados por Cenepred advierten que 22 departamentos se encuentran en situación crítica. De acuerdo con Felipe Pérez Tipula, especialista de análisis territorial del Cenepred, “hay 7 millones 951 mil 322 personas expuestas con un nivel de riesgo muy alto ante la ocurrencia de inundaciones derivadas de lluvias intensas que trae consigo El Niño costero”.

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Entre las zonas más comprometidas, Piura lidera con 27 distritos en condición de alerta, sumando un millón 357 mil 582 habitantes dentro de este grupo vulnerable. Otros departamentos con alto riesgo son Lambayeque, La Libertad y Tumbes en la costa norte, mientras que en la selva, Loreto encabeza la lista.

Las cifras recabadas por Indeci señalan que, solo para la temporada octubre-marzo de 2027, se estima que 1’248,412 personas podrían verse afectadas o resultar damnificadas por lluvias, inundaciones y movimientos de masa.

“En Piura, Lambayeque y La Libertad se concentran 667,757 personas en riesgo, especialmente por la presencia de ríos y quebradas propensas a desbordes”, indica el informe citado por Perú 21.

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Lluvias persistirán en la costa peruano por todo el verano. (Foto: Andina)

Movimientos de masa y sequías

El especialista Pérez Tipula también alertó que 16 departamentos, que agrupan a 1 millón 383 mil personas, están en peligro ante huaicos y deslizamientos provocados por las lluvias intensas. En este grupo, Piura vuelve a aparecer con 20 distritos y más de 280 mil habitantes en alto riesgo. La lista incluye a Lambayeque, La Libertad y Áncash.

El impacto de El Niño no se limita a la amenaza de inundaciones. Mientras la costa y parte de la sierra norte enfrentan excesos de agua, en la sierra sur el fenómeno provoca ausencia de lluvias y sequía.

Según un escenario elaborado por Cenepred, hay 76 distritos de ocho departamentos con un total de 622 mil 301 personas bajo riesgo muy alto de sequía. Puno encabeza este grupo, con 29 distritos y 465 mil 890 habitantes expuestos a la escasez de agua.

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El informe de Indeci subraya que actividades económicas como la agricultura, agroexportación, pesca y turismo pueden sufrir daños severos. La producción de cultivos clave como paltas, arándanos, mangos, bananos y arroz está en riesgo por la alteración de los patrones climáticos.

“El fenómeno ya muestra sus efectos en el país, debido al incremento de la temperatura superficial del mar y la migración de especies marinas”, explicó Christian Choque, especialista de Indeci.

Acciones preventivas

Ante este panorama, las autoridades han intensificado la coordinación para mitigar los efectos de El Niño. El gobierno ha declarado en estado de emergencia a 796 distritos por riesgo de lluvias e inundaciones y 607 distritos por déficit hídrico. La vocera de Cenepred, Ana María Jaimes, señaló que “los meses de marzo y abril presentan el mayor riesgo, ya que las lluvias podrían intensificarse en un periodo donde normalmente deberían disminuir”.

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Para enfrentar los peligros, Indeci recomienda que cada familia cuente con un plan de emergencias y una mochila adaptada a los riesgos de inundaciones y movimientos de masa. También sugiere reforzar viviendas con materiales impermeables y mantenerse informados a través de canales oficiales.

El reciente simulacro multipeligro realizado en agosto mostró la importancia de la participación ciudadana y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Expertos como Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura, y Jorge Chávez Cresta, exjefe de Indeci, coinciden: “No hay que esperar a las lluvias, sino que desde ahora hay que tener un plan de acción”, advirtió Benites en declaraciones recogidas por la prensa.

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