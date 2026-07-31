Fenómeno El Niño: últimas noticias y efectos en el clima en Perú, hoy viernes 31 de julio

El fenómeno El Niño muestra en Perú los efectos de sequías con tierra agrietada, un cráneo de ganado y cultivos perdidos, y de inundaciones con casas anegadas, lluvias intensas y deslizamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y proyecta que el evento se prolongará hasta abril de 2027, con magnitud fuerte como escenario más probable y sin descartar la magnitud extraordinaria hacia finales de 2026. Ese es el marco en el que el Perú enfrenta este viernes 31 de julio una jornada de calor anómalo en toda su costa, con temperaturas entre 6 y 8 grados por encima de sus valores normales y ráfagas de viento de hasta 45 km/h en horas de la tarde.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja para 21 regiones —entre ellas Lima, Piura, Tumbes, Arequipa, Cusco y Puno— por un incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad” que en algunos sectores podría alcanzar los 36 °C, vigente hasta el sábado 1 de agosto.

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Detrás de estas cifras opera un mecanismo oceánico de escala global: aguas de 28 °C, 29 °C y 30 °C avanzan desde el Pacífico occidental hacia el oriental, empujadas por el debilitamiento y la reversión de los vientos sobre la franja ecuatorial.

El meteorólogo Abraham Levy señaló que por primera vez desde 1997 se registra una anomalía de temperatura subsuperficial de +9 °C, señal de que una nueva onda de Kelvin cálida se aproxima a las costas sudamericanas y debería arribar en agosto. Ben Noll, meteorólogo del Washington Post, precisó que la anomalía de temperatura subsuperficial máxima ya alcanzó los +8.6 °C —el valor más alto del evento hasta ahora— y advirtió que podría superar los +10 °C en las próximas semanas.

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Últimas noticias del Fenómeno El Niño

El Comunicado Oficial ENFEN N° 13-2026, emitido el 17 de julio de 2026, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y establece que el evento es probable hasta abril de 2027. El documento precisa que en la región Niño 1+2 —frente a la costa norte y centro del Perú— el escenario más probable es la continuidad de magnitud fuerte, aunque no se descarta la magnitud extraordinaria hacia finales de 2026.

Para el verano diciembre 2026–marzo 2027, las probabilidades de ocurrencia según el ENFEN son: El Niño fuerte, 38%; El Niño extraordinario, 33%; El Niño moderado, 23%; El Niño débil, 6%. La probabilidad de La Niña o condición neutra es 0%.

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El fenómeno El Niño provoca escenarios extremos, desde sequías que generan pérdidas económicas hasta inundaciones que causan desastres ambientales, afectando a comunidades rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi, por su parte, emitió una alerta roja por incremento de temperaturas para las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, vigente del 30 de julio al 1 de agosto. El organismo advirtió que “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)” y que “se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”. El ENFEN informó que el próximo Comunicado Oficial se emitirá el viernes 14 de agosto de 2026.

El miércoles 29 de julio, Piura registró 33.5 °C de temperatura máxima, el mayor valor en esa estación para el mes de julio, con una anomalía de +5.4 °C sobre su media. Lima-Callao marcó 25.6 °C, con una desviación de +6.5 °C sobre la media histórica.

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¿Cuál es la situación actual del Fenómeno El Niño?

El Fenómeno El Niño opera actualmente en dos frentes simultáneos: el Niño Costero, que afecta directamente al Perú, y El Niño del Pacífico central, de alcance global. En la región Niño 1+2 —el área frente al norte del Perú donde se mide el Niño Costero—, las anomalías de temperatura del mar han crecido de manera sostenida durante julio de 2026. La escala ONI registró la semana pasada una anomalía de +3.8 °C, mientras que la escala RONI marcó +3.0 °C. El umbral para catalogar el evento como extraordinario en la clasificación del ENFEN es una anomalía de +3.5 °C o más en RONI, lo que sitúa al Perú cerca de ese límite.

El ENFEN proyecta que el Niño Costero continuará con magnitud fuerte entre junio y septiembre de 2026 y se prolongará hasta el verano 2026-2027. Para el Pacífico central (región Niño 3.4), El Niño podría extenderse hasta abril de 2027 y alcanzar magnitud muy fuerte en noviembre y diciembre de 2026. La NOAA confirma un 63% de probabilidad de que el evento alcance magnitud muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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El factor que agrava el panorama es el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, que constituye la principal defensa natural del Perú frente al calentamiento costero. Al haberse profundizado el índice de oscilación del sur a valores muy negativos, el anticiclón se debilitó de manera importante, lo que reduce los vientos alisios del sur y el afloramiento costero.

Abraham Levy advirtió que este fenómeno de acoplamiento —el mar se calienta y la atmósfera responde de manera permisiva, retroalimentándose mutuamente— es precisamente el mecanismo que mantiene el calentamiento extremo y puede intensificarlo. Un tren continuo de ondas de Kelvin cálidas entre 0 y 250 metros de profundidad seguirá llegando al borde costero sudamericano hasta septiembre, por lo pronto.

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Un mapa de Sudamérica y el Pacífico muestra las anomalías térmicas del fenómeno El Niño 2026, detallando la magnitud del calentamiento y los factores que lo agravan en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del Senamhi

El pronóstico estacional del Senamhi para el trimestre julio-septiembre de 2026 establece:

Temperaturas: La costa peruana tendrá temperaturas muy por encima de sus valores normales, tanto de día como de noche, en toda su extensión. La costa norte registraría máximos de entre 30 °C y 36 °C; la costa central, entre 24 °C y 30 °C; y la costa sur, entre 23 °C y 30 °C. En la sierra occidental, las temperaturas diurnas también superarían sus valores habituales. En la sierra norte, los máximos oscilarían entre 18 °C y 30 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 30 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.

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Ciudadanos sudan y buscan refrescarse en las calles de Lima mientras un termómetro digital señala una temperatura de 27°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias: Se prevén precipitaciones entre normales y superiores en la costa norte, la costa centro y la sierra norte occidental. En la vertiente oriental andina y gran parte de la Amazonía norte y central, las condiciones oscilan entre normales e inferiores. La selva sur mantendría precipitaciones dentro del rango normal. Para el verano 2026-2027, el escenario más probable es de lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central, con condiciones normales a inferiores en la región andina central y sur.

Anomalías: Las temperaturas mínimas de la costa registrarán condiciones superiores a lo normal de manera generalizada. Julio de 2026 está siendo, en Lima-Callao, el mes más cálido del año en las temperaturas nocturnas, sin antecedente registrado.

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Vientos: Se esperan ráfagas cercanas a los 45 km/h durante las horas de la tarde en el litoral. El ingreso de vientos del sur previsto a partir del 31 de julio traería mayor cobertura nubosa y posibilidad de lloviznas nocturnas en la costa central.

Reservorios: El ENFEN informó que los reservorios de Poechos y San Lorenzo, en Piura, presentan una capacidad de almacenamiento de 99.9% y 99.8%, respectivamente. Tinajones, en Lambayeque, está al 69.7%; Gallito Ciego, en Cajamarca, al 92.3%; y el Lago Junín, al 93.1%.

Una infografía detallada ilustra los diversos efectos del Fenómeno El Niño en la geografía y sociedad de Perú, incluyendo sequías, inundaciones, problemas de salud y daños económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones que podrían verse afectadas

Costa norte

Piura es la región con la anomalía térmica más documentada del país. El 29 de julio registró 33.5 °C, récord para el mes de julio en esa estación. El Senamhi proyecta máximos de entre 30 °C y 36 °C para el trimestre julio-septiembre, con lluvias localizadas entre normales y superiores. Los reservorios de Poechos y San Lorenzo están prácticamente llenos.

Tumbes, en el extremo norte, comparte el pronóstico de la costa norte con máximos de entre 30 °C y 36 °C y alta probabilidad de superar los valores normales tanto en temperaturas máximas (65%) como mínimas (62%).

Lambayeque integra la costa norte bajo alerta roja. El Senamhi proyecta temperaturas superiores a lo normal con probabilidades del 65% en máximas y 62% en mínimas. El reservorio de Tinajones está al 69.7% de su capacidad.

La Libertad también está bajo alerta roja. El pronóstico para la costa norte sitúa los máximos entre 30 °C y 36 °C, con lluvias localizadas entre normales y superiores.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) alerta sobre la radiación ultravioleta extrema y las altas temperaturas en Perú, detallando sus impactos en la salud, educación y agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa central

Lima atraviesa el julio más cálido del que se tenga registro en sus temperaturas nocturnas. El Senamhi proyecta máximos de entre 24 °C y 26 °C en la ciudad, con valores de hasta 27 °C o 28 °C en distritos más alejados del litoral como La Molina, Santa Anita y Ate. Lima-Callao registró el 29 de julio 25.6 °C, con una anomalía de +6.5 °C sobre la media. El modelo europeo ECMWF a 15 días no muestra cambios: los sistemas de baja presión continúan ingresando a Chile y el Anticiclón del Pacífico Sur sigue debilitado.

Callao comparte el pronóstico de la costa central, con temperaturas máximas y mínimas superiores a lo normal (63% y 62% de probabilidad, respectivamente) y lluvias entre normales y superiores.

Ica, en la costa sur, registraría temperaturas máximas de entre 23 °C y 30 °C, con probabilidades del 61% de superar los valores normales tanto en máximas como en mínimas.

Una acuarela conceptual ilustra a familias y trabajadores en la Plaza de Armas de Lima, quienes utilizan abanicos y beben agua bajo el sol, mientras algunos llevan abrigos en la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sierra

Cajamarca integra la sierra noroccidental, donde el Senamhi prevé precipitaciones entre normales y superiores (39% normal y 41% superior) y temperaturas máximas y mínimas superiores a lo normal (54% y 59%, respectivamente).

Áncash pertenece tanto a la costa central como a la sierra centro occidental. En esta última, las precipitaciones se mantendrían dentro del rango normal (48%) y las temperaturas máximas y mínimas presentarían valores superiores a lo normal (49% y 48%).

Huancavelica integra la sierra centro occidental y comparte el pronóstico de precipitaciones normales y temperaturas máximas superiores a lo normal.

Ayacucho pertenece a la sierra sur oriental, donde las temperaturas máximas y mínimas predominarían dentro del rango normal y las precipitaciones presentarían un escenario entre normal e inferior.

Cusco, en la sierra sur oriental, registraría temperaturas máximas dentro del rango normal (55%) y precipitaciones entre normal e inferior. La escasa nubosidad diurna eleva la radiación solar y los valores de temperatura durante las horas centrales del día.

Puno comparte el pronóstico de la sierra sur oriental. Pese a condiciones más moderadas que en la costa, las zonas de mayor altitud mantienen riesgo de temperaturas bajo cero en la madrugada, con umbrales estadísticos de entre -0.7 °C y 0.1 °C.

Selva

Loreto pertenece a la selva norte baja, donde el Senamhi proyecta precipitaciones entre normal e inferior (41% normal y 43% inferior) y temperaturas máximas entre normales y superiores, con umbrales de entre 31.3 °C y 31.8 °C.

Ucayali integra la selva central, donde las precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas se mantendrían dentro del rango normal (40% en cada caso).

Madre de Dios pertenece a la selva sur, donde predominarían precipitaciones dentro del rango normal (46%) y temperaturas máximas y mínimas también dentro del rango normal (41% y 40%, respectivamente).

San Martín integra la selva norte alta y la selva norte baja. El Senamhi proyecta precipitaciones entre normal e inferior y temperaturas máximas entre normales y superiores. El ENFEN señaló que el Fenómeno El Niño reduce la ocurrencia de friajes en la selva: al momento del comunicado, el país registraba apenas el séptimo friaje del año, frente a valores muy superiores en el mismo periodo del año anterior.

Senamhi advierte sobre altas temperaturas en la selva norte y centro del Perú. Algunas soportarán temperaturas de hasta 38 °C. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

¿Cómo afectará las lluvias?

El ENFEN precisó que para el trimestre julio-septiembre la costa norte presentaría lluvias de normales a por encima de lo normal, con episodios localizados. Para el verano 2026-2027 —temporada de lluvias que comprende de septiembre de 2026 a abril de 2027—, el escenario más probable es de lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central. En la región andina central y sur, las condiciones serían normales a inferiores.

Abraham Levy advirtió que varios modelos climáticos son muy agresivos en sus proyecciones, tanto con las excedencias de lluvia en la costa como con las deficiencias en la sierra. La previsibilidad de la temporada lluviosa irá ganando certeza en las próximas semanas, particularmente al ingresar la primavera. El riesgo de lluvias costeras importantes en verano es real si el calentamiento del mar continúa. En ese escenario, las zonas de mayor exposición son las quebradas de la costa norte —históricamente afectadas por huaicos e inundaciones durante eventos

El Niño de magnitud fuerte o extraordinaria—, así como los ríos de la vertiente del Pacífico, que según el ENFEN mantendrían caudales dentro de sus rangos normales durante el trimestre actual, pero podrían desbordarse ante lluvias intensas en la temporada siguiente.

Un mapa en relieve de Perú con dinero peruano sobre la zona costera ilustra el efecto del fenómeno El Niño, simbolizado por una ola que una mano acerca a su territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasará con las temperaturas?

Temperatura del aire

Las temperaturas del aire en la costa peruana se mantendrán muy por encima de sus valores normales durante todo el trimestre julio-septiembre de 2026. El Senamhi proyecta máximos de entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, de entre 24 °C y 30 °C en la costa central y de entre 23 °C y 30 °C en la costa sur. Las temperaturas mínimas también superarán sus valores normales en toda la costa de manera generalizada. En la sierra occidental, las temperaturas diurnas también serán más altas de lo habitual, mientras que en la sierra sur oriental los valores máximos y mínimos predominarían dentro del rango normal. El especialista del Senamhi David Garay señaló que las temperaturas se encuentran entre 6 y 8 grados por encima de sus valores normales en Lima metropolitana, con registros de hasta 28 °C en estaciones como La Molina.

Temperatura del mar

La temperatura superficial del mar frente a las costas peruanas presenta anomalías que acercan al país al umbral del Niño Costero extraordinario. La escala ONI registró la semana pasada +3.8 °C y la RONI +3.0 °C, cuando el umbral para la categoría extraordinaria es +3.5 °C en RONI.

Bajo la superficie, la anomalía máxima subsuperficial alcanzó +8.6 °C, el valor más alto del evento hasta ahora, según Ben Noll del Washington Post. Abraham Levy documentó por primera vez desde 1997 una anomalía de +9 °C a nivel subsuperficial, señal de una nueva onda de Kelvin que debería arribar en agosto y prolongaría las semanas de calor anómalo en la costa. El norte de Chile también comenzó a calentarse, lo que debilita aún más el flanco nororiental del Anticiclón del Pacífico Sur.

Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Impacto en la agricultura

El Senamhi advirtió que la persistencia de temperaturas anormalmente elevadas impactará negativamente en la campaña agrícola 2026-2027, alterando los ciclos normales de inducción floral, floración y otras fases fenológicas clave de los principales cultivos. Los frutales de la costa central y norte son los más expuestos.

Arroz y plátano: Los cultivos de la costa norte —Piura, Lambayeque, La Libertad— son los más vulnerables al calor extremo y a las lluvias localizadas superiores a lo normal proyectadas para el trimestre.

Mango y limón: Las anomalías térmicas alteran los ciclos de floración. El Senamhi recomendó optimizar el riego ajustándolo a las anomalías y realizar monitoreo fitosanitario diario para frenar la proliferación de plagas.

Café: Los cultivos de café en la selva alta podrían verse afectados por la reducción de precipitaciones proyectada para la Amazonía norte y central.

Papa y maíz: En la sierra, las condiciones de precipitación entre normales e inferiores en la vertiente oriental podrían afectar la disponibilidad de agua para los cultivos de secano.

El Senamhi recomendó mantener un manejo agronómico riguroso y una nutrición vegetal balanceada para mitigar el estrés térmico y asegurar la supervivencia de los cultivos.

Familias y personal de emergencia caminan por calles anegadas en una ciudad del Perú debido a las intensas lluvias generadas por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la pesca

El ENFEN señaló que, de mantenerse las condiciones cálidas anómalas, la anchoveta seguirá replegada hacia el litoral y más profunda que lo normal, con un mayor gasto de sus reservas energéticas. Este comportamiento limita la eficiencia de la pesca industrial y encarece las operaciones de captura.

El comunicado precisó que se prevé que continúen ingresando especies indicadoras de aguas ecuatoriales —pez sierra, ayamarca, samasa— así como especies de aguas oceánicas: barrilete, atún aleta amarilla, melva, picudos y tiburones. La pota, el jurel y la caballa también ven alteradas sus distribuciones habituales ante el calentamiento del mar. El trastorno del ecosistema marino es uno de los efectos prácticos más inmediatos del calentamiento extremo que describe el ENFEN, con consecuencias directas sobre la industria pesquera nacional y el abastecimiento de proteína animal para el mercado interno.

Impacto en el transporte

El escenario proyectado por el ENFEN y el Senamhi para la temporada de lluvias 2026-2027 —con precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y central— implica riesgos para la infraestructura de transporte del país, en particular en las zonas que históricamente han sufrido daños durante eventos El Niño de magnitud fuerte.

Carreteras y puentes: Las vías que atraviesan quebradas de la costa norte —como las de Piura, Lambayeque y La Libertad— son las más expuestas a cortes por huaicos e inundaciones durante lluvias intensas. El ENFEN recomendó a los sectores de gestión del riesgo de desastres (Cenepred e Indeci) reforzar las acciones de preparación y respuesta ante peligros hidrometeorológicos.

Aeropuertos: Las lluvias localizadas y las ráfagas de viento de hasta 45 km/h pueden afectar las operaciones aéreas en aeropuertos de la costa norte durante los episodios de mayor intensidad.

Puertos: El calentamiento del mar y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur pueden generar condiciones de oleaje irregular en el litoral, con efectos sobre las operaciones portuarias y la pesca artesanal.

Permitió superar una barrera natural clave, facilitando la conexión terrestre entre Cusco, Puno, Madre de Dios y Puerto Maldonado. Infraestructura peruana

Recomendaciones

Armar o actualizar la mochila de emergencia familiar con documentos, medicamentos, agua, linterna y radio a pilas, ante la proximidad de la temporada de lluvias (septiembre 2026–abril 2027).

Limpiar techos, canaletas y desagües para facilitar el drenaje ante lluvias localizadas, especialmente en la costa norte y central.

Evitar acercarse a quebradas, ríos y zonas de huaicos durante episodios de lluvia intensa, en particular en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad.

Revisar diariamente los avisos meteorológicos del Senamhi y los comunicados del ENFEN, disponibles en sus páginas web oficiales.

Seguir las instrucciones del Indeci y el Cenepred, organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), que son las entidades competentes para la respuesta ante emergencias.

Protegerse de la radiación UV en horas del mediodía: usar protector solar, sombrero y ropa de manga larga al salir a espacios abiertos.

Mantenerse bien hidratado ante las temperaturas superiores a lo normal previstas en toda la costa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Fenómeno El Niño?

El Fenómeno El Niño es un patrón climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Se origina por el debilitamiento de los vientos alisios del este, lo que permite que las aguas cálidas del Pacífico occidental avancen hacia el oriental. Sus efectos sobre el clima son globales, pero en el Perú se traducen principalmente en calor extremo en la costa, alteración de las precipitaciones y trastorno del ecosistema marino.

¿Qué diferencia hay entre El Niño y El Niño Costero?

El Niño global se mide en la región Niño 3.4, en el Pacífico ecuatorial central, y sus efectos son de alcance mundial. El Niño Costero, en cambio, se mide en la región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del Perú, y es el que impacta directamente sobre el territorio peruano con calor extremo en el litoral, lluvias costeras y alteración de la pesca. Un evento puede ser fuerte en el Pacífico central y moderado en la costa peruana, o viceversa.

¿Qué regiones del Perú serán afectadas?

Según el ENFEN y el Senamhi, toda la costa peruana —norte, centro y sur— experimentará temperaturas muy por encima de sus valores normales durante el trimestre julio-septiembre de 2026. La costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad) es la zona de mayor exposición al calor extremo y a las lluvias localizadas. La sierra occidental también registrará temperaturas diurnas superiores a lo normal. La selva verá reducida su ocurrencia de friajes.

¿Cuándo terminará El Niño?

El ENFEN proyecta, en su Comunicado Oficial N° 13-2026, que El Niño Costero continuará hasta abril de 2027, por lo pronto. El Niño en el Pacífico central podría extenderse también hasta abril de 2027, con su pico de intensidad en noviembre y diciembre de 2026.

¿Qué dice el Senamhi hoy?

El Senamhi mantiene una alerta roja por incremento de temperaturas para 21 regiones del país, vigente del 30 de julio al 1 de agosto de 2026. El organismo proyecta máximos de entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, escasa nubosidad al mediodía con aumento de la radiación UV y ráfagas de viento de hasta 45 km/h en horas de la tarde. Para el trimestre julio-septiembre, prevé temperaturas muy por encima de lo normal en toda la costa y lluvias entre normales y superiores en la costa norte y central.

¿Qué dice el ENFEN?

El ENFEN, en su Comunicado Oficial N° 13-2026 del 17 de julio de 2026, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y proyecta la continuación del evento hasta abril de 2027 con magnitud fuerte como escenario más probable, sin descartar la magnitud extraordinaria hacia finales de 2026. Para el verano diciembre 2026–marzo 2027, la probabilidad de un Niño fuerte es del 38% y la de un Niño extraordinario es del 33%. El próximo comunicado oficial se emitirá el 14 de agosto de 2026.

¿Qué cultivos serán afectados?

El Senamhi advirtió que la persistencia de temperaturas anormalmente elevadas impactará la campaña agrícola 2026-2027, alterando los ciclos de floración y otras fases fenológicas de los principales frutales de la costa central y norte. El arroz, el mango, el limón y el banano de la costa norte son los más expuestos al calor extremo y a las lluvias localizadas. El café de la selva alta podría verse afectado por la reducción de precipitaciones en la Amazonía.

¿Cómo afectará a Lima?

Lima atraviesa el julio más cálido del que se tenga registro en sus temperaturas nocturnas. El Senamhi proyecta máximos de entre 24 °C y 26 °C en la ciudad, con valores de hasta 27 °C o 28 °C en distritos alejados del litoral. Lima-Callao registró el 29 de julio 25.6 °C, con una anomalía de +6.5 °C sobre la media. A partir del 31 de julio, el ingreso de vientos del sur traería mayor nubosidad y posibilidad de lloviznas nocturnas y de madrugada.

¿Habrá más lluvias?

Para el trimestre julio-septiembre, la costa norte presentará lluvias entre normales y superiores con episodios localizados. Para el verano 2026-2027, el escenario más probable es de lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central. Abraham Levy advirtió que varios modelos climáticos son muy agresivos en sus proyecciones de excedencias de lluvia en la costa, aunque precisó que no es posible afinar esos números hasta ingresar en la primavera.

¿Cómo prepararse?

El ENFEN recomendó a las autoridades y la ciudadanía tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, adoptar medidas para la reducción del riesgo de desastres y preparar acciones de respuesta ante peligros inminentes. La temporada de lluvias se extiende de septiembre de 2026 a abril de 2027. El organismo exhortó a mantenerse informados a través del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).