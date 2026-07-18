Ola de calor activa alerta roja en 19 regiones del Perú: Senamhi pronostica temperaturas de hasta 36 °C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para 19 regiones peruanas, incluidas Lima y Callao, por una inusual ola de calor durante el mes de julio.
El comunicado, publicado en la web oficial del organismo, detalla que el incremento de temperaturas se ubica entre niveles “de moderada a extrema intensidad”. El escenario, más propio del verano, se instala en pleno invierno debido a la influencia del Fenómeno El Niño Costero.
La alerta tendrá vigencia desde este sábado 18 hasta el lunes 20 de julio y afecta a las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.
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El Senamhi explicó que “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”. Además, los especialistas pronostican ráfagas de viento que podrían alcanzar 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.
El reporte oficial señala que el fenómeno obedece a la “presencia del Fenómeno El Niño Costero en nuestro litoral”. Según el último informe del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), se estima que este evento climático persistirá hasta al menos abril de 2027, con alta probabilidad de intensificarse en los próximos meses.
Temperaturas extremas y recomendaciones oficiales
La alerta roja incluye un pronóstico detallado de las temperaturas máximas esperadas entre sábado y lunes. Para el sábado 18 de julio, el Senamhi anticipa registros de entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 26 °C en la costa central, y valores de 23 °C a 31 °C en la costa sur. En la sierra norte, los termómetros oscilarán entre 18 °C y 29 °C, en la sierra central entre 17 °C y 26 °C, y en la sierra sur entre 14 °C y 26 °C.
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El pronóstico para el domingo 19 de julio mantiene la tendencia, con máximas de 30 °C a 36 °C en la costa norte, 24 °C a 26 °C en la costa central, y valores de 23 °C a 31 °C en la costa sur. En la sierra norte se esperan máximas de 18 °C a 29 °C, en la sierra central de 17 °C a 26 °C, y en la sierra sur de 14 °C a 26 °C.
Para el lunes 20 de julio, los valores permanecen elevados: 30 °C a 36 °C en la costa norte, 24 °C a 26 °C en la costa central, y 23 °C a 31 °C en la costa sur. En la sierra norte, el rango será de 18 °C a 29 °C, en la sierra central de 17 °C a 26 °C, y en la sierra sur de 14 °C a 26 °C.
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El Senamhi insiste en la importancia de prevenir la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.
“Las condiciones climáticas, ajenas a la estación invernal en la que nos encontramos, se deben a la presencia del Fenómeno El Niño Costero en nuestro litoral”, reiteró el organismo meteorológico en su comunicado.
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