Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido de vóley por tercer lugar de Juegos Panamericanos Universitarios 2026

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido por tercer lugar de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: Instagram FEDUP.

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La selección peruana de vóley tendrá una última oportunidad para cerrar con una medalla su participación en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. Luego de caer por 3-1 frente a Chile en las semifinales, el combinado nacional disputará el partido por el tercer lugar ante Argentina, que también fue derrotada con el mismo marcador por Estados Unidos en la otra llave. El encuentro, que se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, definirá al equipo que se quedará con la presea de bronce en el certamen universitario.

Programación del Perú vs Argentina: partido por el tercer lugar de los Juegos Panamericanos Universitarios

El compromiso entre Perú y Argentina se disputará este sábado 1 de agosto en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, escenario que ha acogido toda la competencia de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios.

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El duelo comenzará a las 15:00 horas de Perú. Estos son los horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE. UU.): 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas

Perú buscará recuperarse tras la derrota sufrida en semifinales frente al conjunto chileno, mientras que Argentina intentará hacer lo propio luego de ceder ante una sólida selección estadounidense.

Perú perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: FEDUP

Dónde ver el Perú vs Argentina por los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

El partido por el tercer lugar entre Perú y Argentina podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de FISU America en YouTube, que transmite todos los encuentros del torneo.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, el minuto a minuto, las incidencias más importantes y las reacciones de las protagonistas una vez finalizado el encuentro.

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Los aficionados que deseen asistir al Polideportivo Lucha Fuentes también podrán hacerlo sin costo, ya que las entradas son gratuitas hasta completar el aforo del recinto.

La participación de Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

La selección peruana llegó a este torneo con un plantel reforzado por varias jugadoras que habitualmente integran el proceso de la selección absoluta. Con el respaldo del técnico Antonio Rizola, voleibolistas como la armadora ’Zezé’ Rojas, la central Elizabeth Braithwaite y otras jugadoras que no fueron convocadas para la Copa Sudamericana tuvieron la posibilidad de sumar minutos de competencia y mantener ritmo internacional.

Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria ante Colombia en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: FEDUP

El desempeño de la ‘bicolor’ en la fase de grupos fue positivo. En su debut superó con autoridad por 3-0 a Colombia y posteriormente consiguió uno de los triunfos más destacados del campeonato al vencer 3-1 a Brasil, uno de los favoritos al título. La única derrota llegó en la tercera jornada frente a Estados Unidos, que se impuso por 3-0.

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Esos resultados permitieron a Perú finalizar en el segundo lugar del Grupo A y avanzar a las semifinales. Sin embargo, en la ronda de los cuatro mejores no pudo frente a una inspirada selección chilena, que dio la sorpresa del torneo al imponerse por 3-1 sobre las anfitrionas y clasificar a la gran final.

Ahora, el conjunto nacional tendrá un último reto ante Argentina con el objetivo de despedirse del certamen en el podio. Una victoria significaría coronar una campaña positiva para el equipo tiene a su cargo Elena Keldibekova y premiar el crecimiento de un grupo de jugadoras que busca seguir ganando experiencia internacional de cara a los próximos desafíos del voleibol peruano.

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Perú se quedó con un dramático partido ante Brasil y sacó boleto a las semifinales de los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

Las jugadoras que conforman la selección peruana en estos Juegos Panamericanos Universitarios 2026

Jeissy Chia

Macarena Zegarra

Moira Zúñiga

Ariana Philipps

María José ’Zezé’ Rojas

Fátima Villafuerte

Amanda Legario

Alondra Villanueva

Elizabeth Braithwaite

Saskya Silvano

Cielo Carrera

Bárbara Rodríguez

Rosa Medina

Camila Pineda