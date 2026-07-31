Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido de vóley por tercer lugar de Juegos Panamericanos Universitarios 2026

El representativo nacional cayó en semifinales ante su similar de Chile y ahora buscará subirse al podio frente a la ’albiceleste’. Conoce todos los detalles del encuentro

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido por tercer lugar de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.
Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido por tercer lugar de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: Instagram FEDUP.
Guardar

La selección peruana de vóley tendrá una última oportunidad para cerrar con una medalla su participación en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. Luego de caer por 3-1 frente a Chile en las semifinales, el combinado nacional disputará el partido por el tercer lugar ante Argentina, que también fue derrotada con el mismo marcador por Estados Unidos en la otra llave. El encuentro, que se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, definirá al equipo que se quedará con la presea de bronce en el certamen universitario.

Programación del Perú vs Argentina: partido por el tercer lugar de los Juegos Panamericanos Universitarios

El compromiso entre Perú y Argentina se disputará este sábado 1 de agosto en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, escenario que ha acogido toda la competencia de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios.

PUBLICIDAD

El duelo comenzará a las 15:00 horas de Perú. Estos son los horarios en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE. UU.): 16:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas
  • España: 22:00 horas

Perú buscará recuperarse tras la derrota sufrida en semifinales frente al conjunto chileno, mientras que Argentina intentará hacer lo propio luego de ceder ante una sólida selección estadounidense.

Perú perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026.
Perú perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: FEDUP

Dónde ver el Perú vs Argentina por los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

El partido por el tercer lugar entre Perú y Argentina podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de FISU America en YouTube, que transmite todos los encuentros del torneo.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, el minuto a minuto, las incidencias más importantes y las reacciones de las protagonistas una vez finalizado el encuentro.

PUBLICIDAD

Los aficionados que deseen asistir al Polideportivo Lucha Fuentes también podrán hacerlo sin costo, ya que las entradas son gratuitas hasta completar el aforo del recinto.

La participación de Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

La selección peruana llegó a este torneo con un plantel reforzado por varias jugadoras que habitualmente integran el proceso de la selección absoluta. Con el respaldo del técnico Antonio Rizola, voleibolistas como la armadora ’Zezé’ Rojas, la central Elizabeth Braithwaite y otras jugadoras que no fueron convocadas para la Copa Sudamericana tuvieron la posibilidad de sumar minutos de competencia y mantener ritmo internacional.

Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria ante Colombia en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.
Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria ante Colombia en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: FEDUP

El desempeño de la ‘bicolor’ en la fase de grupos fue positivo. En su debut superó con autoridad por 3-0 a Colombia y posteriormente consiguió uno de los triunfos más destacados del campeonato al vencer 3-1 a Brasil, uno de los favoritos al título. La única derrota llegó en la tercera jornada frente a Estados Unidos, que se impuso por 3-0.

Esos resultados permitieron a Perú finalizar en el segundo lugar del Grupo A y avanzar a las semifinales. Sin embargo, en la ronda de los cuatro mejores no pudo frente a una inspirada selección chilena, que dio la sorpresa del torneo al imponerse por 3-1 sobre las anfitrionas y clasificar a la gran final.

Ahora, el conjunto nacional tendrá un último reto ante Argentina con el objetivo de despedirse del certamen en el podio. Una victoria significaría coronar una campaña positiva para el equipo tiene a su cargo Elena Keldibekova y premiar el crecimiento de un grupo de jugadoras que busca seguir ganando experiencia internacional de cara a los próximos desafíos del voleibol peruano.

Perú se quedó con un dramático partido ante Brasil y sacó boleto a las semifinales de los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

Las jugadoras que conforman la selección peruana en estos Juegos Panamericanos Universitarios 2026

  • Jeissy Chia
  • Macarena Zegarra
  • Moira Zúñiga
  • Ariana Philipps
  • María José ’Zezé’ Rojas
  • Fátima Villafuerte
  • Amanda Legario
  • Alondra Villanueva
  • Elizabeth Braithwaite
  • Saskya Silvano
  • Cielo Carrera
  • Bárbara Rodríguez
  • Rosa Medina
  • Camila Pineda

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyJuegos Panamericanos UniversitariosVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

El antiguo Gerente General del club de La Victoria reconoció que la suerte del ‘Pirata’ se encontraba echada desde mediados de la campaña pasada para mantener al ‘Depredador’, quien contaba con un amplio apoyo en el vestuario

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

¿Cuándo arranca el Masters 1000 de Montreal? El primer gran desafío de Ignacio Buse en su gira rumbo al US Open 2026

El tenista peruano debutará directamente en la segunda ronda del torneo canadiense tras ingresar como cabeza de serie, en el inicio de una exigente calendario sobre pista dura antes del último Grand Slam del año

¿Cuándo arranca el Masters 1000 de Montreal? El primer gran desafío de Ignacio Buse en su gira rumbo al US Open 2026

El contundente mensaje de Rodrigo Ureña a Piero Quispe tras su retorno a Universitario que emocionó a los hinchas ‘cremas’

La presentación en redes disparó una cadena de reacciones y una de las más comentadas llegó desde Colombia, en una señal de respaldo que rápidamente circuló entre los hinchas merengues

El contundente mensaje de Rodrigo Ureña a Piero Quispe tras su retorno a Universitario que emocionó a los hinchas ‘cremas’

Florencia Giglio recordó su paso por la Liga Peruana de Vóley y elogió la pasión de los aficionados: “Es una locura”

La deportista chilena pasó por las filas de Túpac Amaru y Regatas Lima en el torneo doméstico. La ahora punta del Heidelberg de España no dudó en reconocer y alabar la intensidad con que se vive este deporte en el país

Florencia Giglio recordó su paso por la Liga Peruana de Vóley y elogió la pasión de los aficionados: “Es una locura”

Perú se quedó sin final: perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026

La ‘bicolor’ no pudo sostener la reacción que mostró en el segundo set y terminó superada por las chilenas en Lima. Ahora buscará despedirse del torneo con la medalla de bronce frente a Argentina

Perú se quedó sin final: perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

Captan a Vladimir Cerrón bailando en fiesta de Huancayo mientras sigue sin ejecutarse el fallo que anuló su prisión

Ministro del Interior César Astudillo detalla las medidas que tomará para enfrentar la criminalidad

Diputado Julián Pérez detenido: qué revela la nota policial sobre su arresto por agresión a abogada

Ejecutivo alista pedido de facultades legislativas para enfrentar crísis en el país: Miguel Torres espera unidad del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos revela la culpa que cargó por la muerte de su madre: “Se debilitó tanto porque no comía para darme comida a mí”

Mónica Cabrejos revela la culpa que cargó por la muerte de su madre: “Se debilitó tanto porque no comía para darme comida a mí”

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles, y no tenía con qué enterrarla”

Jaime Bayly responde por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su esposa Silvia Núñez: “Muchas cosas me las invento”

Leslie Echevarría aclara por qué asistió con Mark Vito a Palacio de Gobierno y la Parada Militar

DEPORTES

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

¿Cuándo arranca el Masters 1000 de Montreal? El primer gran desafío de Ignacio Buse en su gira rumbo al US Open 2026

El contundente mensaje de Rodrigo Ureña a Piero Quispe tras su retorno a Universitario que emocionó a los hinchas ‘cremas’

Florencia Giglio recordó su paso por la Liga Peruana de Vóley y elogió la pasión de los aficionados: “Es una locura”

Perú se quedó sin final: perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026