Mónica Cabrejos revela la culpa que cargó por la muerte de su madre: “Se debilitó tanto porque no comía para darme comida a mí”

En una sincera entrevista con Magaly Medina, Mónica Cabrejos revela los momentos más duros de su vida tras la muerte de su madre, incluyendo el doloroso sacrificio que ella hizo y cómo ha trabajado esos sentimientos en terapia. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La emotiva entrevista que Mónica Cabrejos concedió a Magaly Medina continuó dejando revelaciones profundamente personales. Luego de recordar cómo logró salir adelante tras quedarse sola siendo apenas una adolescente, la psicóloga y escritora confesó que durante muchos años vivió con una intensa rabia hacia la vida y con un sentimiento de culpa que la acompañó desde la muerte de su madre.

En conversación con la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Cabrejos explicó que la terapia psicológica fue fundamental para comprender el origen de ese dolor y transformar las emociones que la llevaron a actuar de manera impulsiva durante su juventud. Además, reveló uno de los recuerdos más difíciles que ha trabajado en consulta: descubrir que su madre dejaba de comer para alimentarla a ella mientras luchaba contra el cáncer.

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Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos admite que durante años vivió con rabia tras perder a su madre

Al recordar esa etapa de su vida, Mónica Cabrejos reconoció que la muerte de su madre la dejó completamente devastada y que esa tristeza terminó convirtiéndose en enojo. “En esa época estaba muy molesta con la vida”, recordó.

Al escucharla, Magaly Medina le preguntó si esa actitud respondía a una especie de deseo de autodestruirse. “O sea, querías una especie de autodestruirte también”, comentó la conductora.

Sin embargo, Mónica aclaró que sus sentimientos iban por otro camino. “No. Discúlpame la palabra, quería joder”, respondió sin rodeos. Magaly añadió: “¿A todo el mundo?” La psicóloga no dudó en responder afirmativamente.

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“Quería joder a todo el mundo. Quería hacer cosas que nadie hacía. Así como la gente me juzgaba, quería que sintieran ese impacto cuando vieran, por ejemplo, la foto de mi calendario. Yo quería provocar”, explicó.

Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

La terapia la ayudó a entender que la rabia escondía un profundo dolor

La conductora quiso saber si, con el paso de los años, había logrado sanar esas emociones. “¿En algún momento esa rabia la has podido trabajar, sanar?”, preguntó. Mónica explicó que precisamente ese fue uno de los primeros temas que abordó cuando decidió acudir a terapia.

Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ha sido lo primero que trabajé. Tú sabes que la rabia es la tristeza disfrazada. Lo primero que trabajé fue el dolor de haberme quedado sola en la vida”, confesó.

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La escritora reconoció que incluso hoy, pese a haber superado gran parte del duelo, todavía se pregunta cómo habría sido su historia si su madre hubiera seguido con vida.

“Hasta ahora digo: ‘¿Cómo hubiese sido mi vida si mi mamá estuviera viva?’. Seguro tendría el doble de las cosas que tengo, porque estar sola y empezar a ganar dinero es muy complicado”, expresó.

Explicó que la falta de una figura que la orientara la hizo vulnerable frente a personas que se aprovecharon de su juventud. “Cuando empiezas a ganar plata sola se acerca mucha gente mala, mucha gente interesada”, señaló. Recordó que, cuando su madre aún vivía, era ella quien administraba el dinero que ganaba.

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“Mi mamá me manejaba el sueldo cuando empecé a trabajar. Me decía: ‘Esto es para esto, esto para tus pasajes’. Estoy segura de que habría seguido haciendo lo mismo”, comentó entre sonrisas. Magaly destacó que todo ese aprendizaje lo obtuvo sola.

“Has tenido un aprendizaje sola”, le dijo. “Sí, totalmente empírico”, respondió Mónica.

Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sentía que era injusto”

Pese a todo el camino recorrido, la comunicadora reconoció que durante mucho tiempo no pudo dejar de cuestionar la forma en que perdió a su madre. “Yo sentía que era injusto. Y hasta ahora sigo pensando que fue injusto, pero ahora lo llevo de mejor manera”, afirmó.

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Magaly reflexionó que la vida muchas veces golpea sin explicación y que no es posible quedarse reclamándole constantemente. Sin embargo, Mónica precisó cuál fue el aspecto que más la marcó. “La forma en que mi mamá murió fue lo que más me dolió”, expresó. La conductora interpretó ese sentimiento.

Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

“La pobreza en la que estabas y que no podías ayudarla”, comentó. Mónica confirmó que esa era precisamente la mayor frustración. “La frustración de saber que, aunque trabajara veinte horas al día, no podía hacer nada por ella”, confesó.

Magaly intentó tranquilizarla recordándole que existen enfermedades que ni siquiera el dinero logra vencer. “Ahora lo sé”, respondió Mónica.

Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

La confesión que más la marcó: “Mi mamá no comía para alimentarme a mí”

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando la psicóloga compartió una revelación que aseguró haber trabajado durante años en terapia. “Mi mamá se debilitó tanto porque ella no comía para darme la comida a mí”, contó con evidente emoción.

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Magaly quedó impactada. “¿Estando enferma?”, preguntó. “Sí”, respondió Mónica. La comunicadora confesó que durante mucho tiempo cargó con esa idea como si fuera una responsabilidad propia.

“Yo llevé eso sobre mí como una especie de culpa”, reveló. La conductora le recordó que no debía responsabilizarse por una decisión tomada por su madre. “La culpa también se trabaja. No hay que vivir con culpas”, comentó.

Mónica aseguró que hoy comprende aquella situación desde otra perspectiva. “Ahora lo entiendo como mujer. Mi mamá quería protegerme. Creo que justamente porque se sentía tan responsable de mí llegó a ese nivel de sacrificio”, reflexionó.

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Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos asegura sentirse orgullosa de su historia

Hacia el final de la entrevista, Magaly invitó a la psicóloga a mirar todo el camino que ha recorrido. “Si haces una evaluación de tu vida debes sentirte orgullosa de todo lo que has logrado”, afirmó.

Cabrejos reconoció que hoy experimenta sentimientos muy distintos a los que tenía años atrás. “Me siento alegre, agradecida y orgullosa de mí. Pero, sobre todo, siento la responsabilidad de compartir lo poco que sé con otras personas que pueden estar viviendo situaciones similares o incluso peores que las mías”, expresó. La conductora coincidió en que quienes han aprendido a base de golpes suelen sentir la necesidad de ayudar a los demás.

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Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.

La solidaridad como forma de agradecer a la vida

Durante la conversación, Mónica explicó que esa experiencia personal la convirtió en una persona mucho más solidaria y empática.

“Yo soy bastante solidaria. No me gusta hablar de eso públicamente, pero no solo en temas económicos. Si veo que alguien necesita compañía, ayuda o está enfermo, voy y lo acompaño. Si puedo llevarlo al hospital, lo hago. No es para las cámaras”, aseguró.

Magaly consideró que esa actitud es una manera de devolver lo mucho que la vida le ha permitido construir. “Es una forma de expresar el agradecimiento que uno siente por haber sido afortunado”, comentó.

Cabrejos coincidió con esa reflexión. “La vida ha sido muy buena conmigo, muy generosa, hasta el día de hoy”, afirmó.

La conductora resaltó entonces otra de las cualidades que observa en ella. “Lo que eres es empática, solidaria y sensible ante el dolor ajeno”, expresó.

Mónica Cabrejos se sincera sobre la rabia, la culpa y el duelo que marcaron su historia. Captura: Magaly TV La Firme.