Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

Fernando Cabada asegura que la salida de Hernán Barcos estuvo definida desde antes de que acabara la campaña pasada para mantener a Paolo Guerrero. - Crédito: Difusión

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Durante el tiempo que Fernando Cabada presidió a Alianza Lima no fue ajeno a los temas futbolísticos. Entre ellos surgió uno que, hasta el día de hoy, sigue generando debate: el adiós de Hernán Barcos, acaso el último ídolo de La Victoria, para mantener a Paolo Guerrero, histórico goleador de la selección peruana surgido en Matute.

Durante una charla con Full Deporte, el otrora Gerente General del club victoriano confirmó que a mediados del periodo anterior había un consenso total de que HB9 debía dejar las filas de la institución por cuestiones meramente futbolísticas. Aquella decisión nació por criterio de Néstor Gorosito y fue revalidada por autoridades.

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Hernán Barcos besando el escudo de Alianza Lima en una celebración goleadora. - Crédito: Difusión

“Desde inicios del Clausura 2025 en algún momento el director técnico menciona que si él tuviera que quedarse con uno de los dos, me dicen que por el estado físico, por la disposición y el liderazgo dentro del camerino, se quedaría con Paolo [Guerrero]”, consignó.

Al hilo añadió que “es un hecho que Paolo tiene una condición física que corre, rinde, te cubre la cancha, el tema es que tengas once jugadores en la cancha. Entiendo que hubo algunas situaciones, el área deportiva es la que me plantea la elección y me ponen las razones que hay delante”.

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Paolo Guerrero, a sus 42 años, finalmente levanta un trofeo con Alianza Lima, el club de sus amores. Revive la emotiva celebración del 'Depredador' tras conquistar el Torneo Apertura 2026 y su declaración de que fueron "campeones con justicia".

A la pregunta de que si Guerrero contaba con mayor aprobación y respaldo en el vestuario por encima de Barcos, Fernando Cabada fue muy enfático: “Sí, en su mayoría sí”.

Finalmente, el dirigente insistió en que la campaña pasada no fue bajo ninguna mirada un fiasco. "Yo no podría decir que fue un fracaso. ¿Cuál ha sido la mejor campaña internacional en la historia de Alianza? 2025. Le ganamos a Gremio, a Boca. Creo que las prioridades no se respetaron, la prioridad uno era Liga 1 y la dos era la Copa. Nos empezamos a dejar deslumbrar por el brillo de la Copa y no cumplimos nuestro objetivo principal", cerró.

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Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima. Crédito: Liga 1

Barcos y Guerrero, finales distintos

Aunque Alianza Lima podía presumir que en su plantel contaba con dos goleadores veteranos de enorme peso como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, la realidad dictaba que no lograban sacar adelante al equipo. Para revertir esa situación, la directiva acordó la contratación de Néstor Gorosito para dosificar la presencia de cada uno en escenarios determinados y así aprovechar sus condiciones en beneficio general.

Desde que se instaló en Matute, ‘Pipo’ no tuvo ninguna duda en alinearse con Guerrero, quien empezó ubicándose como titular en sus planificaciones, mientras que Barcos había comprendido que sería una pieza de rotación. Sin embargo, una lesión al tobillo del ‘9’ lo dejó en el dique seco, abriéndole la puerta de la titularidad al ‘Pirata’.

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El delantero puso el empate en La Bombonera con potente cabezazo. (Video: ESPN)

Barcos no desaprovechó su oportunidad y a primeras de cambio se hizo notar con goles constantes, sobre todo en el largo recorrido de la Copa Libertadores. Durante esa andadura destacó con anotaciones memorables como las firmadas contra Boca Juniors, Deportes Iquique y Boca Juniors. También hizo lo suyo en la Fase Eliminatorias de la Copa Sudamericana al asestarle una diana épica a Gremio.

Al tiempo, Paolo Guerrero se recuperó con éxito de su dolencia y se optó que su retorno se diera en la Liga 1, donde dio gratas muestras de su condición goleadora. Por su adecuado avance en el escenario local, Néstor Gorosito le volvió a dar espacio en la Libertadores, pero como recambio. Recuperó el titularato en la Sudamericana, aunque no trascendió como se esperaba.

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Paolo Guerrero ganó la pulseada y se mantuvo en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Ya con la temporada a mitad de camino, y centrando su atención en el campeonato peruano, el estratega argentino volvió a su plan inicial de confiarle el papel de delantero principal a Paolo Guerrero, que retribuyó la confianza con un oficio goleador loable.

Barcos, eso sí, no bajó las revoluciones y cada vez que ingresaba dejaba su huella, pero esa vocación fue decayendo. Su esfuerzo no hizo cambiar de parecer a Gorosito, quien al cierre de año fue echado tras no cumplir con las metas deportivas. Tras esa decisión llegó otra, pero con una carga polémica: el adiós de HB9, que trajo consigo el cierre de una leyenda en La Victoria, para mantener al ‘Depredador’.

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