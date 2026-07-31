Minsa: ¿Qué vacunas debe recibir un recién nacido dentro de las primeras 24 horas de vida?

El video presenta una campaña informativa sobre la vacunación para recién nacidos. Una profesional de la salud detalla las primeras dosis de vacunas clave contra la difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B.

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La llegada de un bebé implica una serie de cuidados inmediatos para preservar su salud, y en ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda la aplicación de dos vacunas esenciales dentro de las primeras 24 horas de vida: BCG y hepatitis B. Estas inmunizaciones resultan fundamentales para proteger al recién nacido, cuyo sistema inmunológico aún no ha alcanzado su madurez y lo expone a un mayor riesgo de infecciones.

Según explicó el doctor Rafael Paúcar Zegarra, jefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal, los recién nacidos son especialmente vulnerables a enfermedades infecciosas graves. Por ello, subrayó la importancia de iniciar su esquema de vacunación antes de abandonar el establecimiento de salud.

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¿Por qué es crucial vacunar al recién nacido en las primeras 24 horas?

La vacuna BCG protege contra las formas severas de tuberculosis, en especial la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, que pueden ser letales o provocar secuelas neurológicas graves en los primeros años de vida. Esta inmunización se administra de manera intradérmica, generalmente en el brazo derecho, y ofrece protección durante los primeros cinco años, etapa crítica para el desarrollo infantil.

Por su parte, la vacuna contra la hepatitis B previene una infección viral que puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto o el contacto con sangre y secreciones tras el nacimiento. La hepatitis B es incurable y puede causar daño hepático irreversible, cirrosis o cáncer de hígado en el futuro. La aplicación de esta vacuna en las primeras horas tras el nacimiento reduce drásticamente el riesgo de transmisión vertical, especialmente en hijos de madres portadoras del virus.

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Un profesional de la salud con guantes aplica una vacuna a un bebé recién nacido en una cuna térmica dentro de una sala neonatal, mientras la madre observa en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inmunización especial para recién nacidos de madres con hepatitis B

En los casos en que la madre sea portadora del antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg positivo), el protocolo indica la administración adicional de inmunoglobulina anti-HBs en las primeras 12 horas de vida. Esta medida refuerza la protección del recién nacido, ya que la exposición al virus puede ocurrir durante el parto o por contacto con fluidos maternos.

El especialista del Minsa advirtió que el entorno familiar y social del bebé también puede ser fuente de contagio de enfermedades inmunoprevenibles. “Tras el nacimiento, el niño va a ir después al hogar y puede tener contacto con otros niños o personas y resultar con alguna de estas enfermedades; por ello, la importancia de vacunarlo”, sostuvo el Dr. Paúcar. Además, destacó el impacto de la vacunación en la salud pública, calificando esta estrategia como una de las más costo-efectivas.

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Una mano sostiene una jeringa con un líquido transparente, lista para aplicar, junto a un carnet de vacunación infantil abierto sobre una superficie blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección comienza antes del nacimiento

Para maximizar la inmunidad del recién nacido, la vacunación materna cumple un papel clave. El Minsa recomienda que toda gestante reciba la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) a partir de la semana 20 de embarazo. Esta inmunización permite que la madre transfiera anticuerpos al feto, brindándole protección durante los primeros meses de vida, un periodo de alta susceptibilidad a infecciones.

El Dr. Paúcar remarcó que la protección del binomio madre-niño es prioritaria. “La gestante transmite inmunidad al bebé durante la gestación y luego a través de la lactancia materna, protegiéndolo durante los dos primeros meses de vida, periodo en el cual el niño es más vulnerable, dando el tiempo a que su sistema inmunológico se vaya fortaleciendo”, declaró.

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Un escudo transparente resguarda frascos de vacunas BCG y Hepatitis B, una cuna con manta celeste y un estetoscopio, elementos que simbolizan la protección inmunológica para recién nacidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no vacunar a tiempo

No aplicar las vacunas recomendadas en el momento oportuno expone al bebé a enfermedades potencialmente graves, hospitalizaciones y complicaciones que pueden afectar su crecimiento, desarrollo físico y neurológico. “El no vacunar al bebé lo expone no solo a la posibilidad de adquirir enfermedades, lo cual afecta su crecimiento y desarrollo, sino también a ser hospitalizado, interrumpiendo un desarrollo adecuado del niño que se manifiesta en el peso, la talla y en su neurodesarrollo”, advirtió el jefe de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal.

Además, la omisión de estas vacunas puede derivar en complicaciones como tuberculosis meníngea, hepatitis crónica y secuelas neurológicas, situaciones que impactan tanto en la salud individual como en el sistema de salud pública.

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Recomendaciones para los padres

El Ministerio de Salud exhorta a los padres y tutores a cumplir estrictamente con el calendario de vacunación. La puntualidad en la administración de las dosis es esencial para garantizar la protección efectiva del recién nacido y evitar brechas inmunológicas.

La vacunación en las primeras 24 horas de vida protege al recién nacido de enfermedades graves como la tuberculosis y la hepatitis B. Foto: Ministerio de la Salud

Información práctica para padres y cuidadores:

Las vacunas BCG y hepatitis B se aplican en el establecimiento de salud antes del alta del recién nacido.

Si la madre es portadora de hepatitis B, el personal de salud debe administrar inmunoglobulina anti-HBs al recién nacido en las primeras 12 horas.

La vacuna Tdap para gestantes debe aplicarse a partir de la semana 20 de embarazo.

El seguimiento del esquema de vacunación se realiza en los controles de crecimiento y desarrollo del niño.

Para consultar el historial de vacunación propio o familiar, se puede acceder a https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe

El acceso a la vacunación es gratuito en los establecimientos del Minsa y forma parte de las políticas prioritarias en salud materno-infantil. Cumplir con estas recomendaciones permite reducir la mortalidad infantil y las secuelas de enfermedades prevenibles por vacunas en el país.