Senamhi advierte: Lima y gran parte de la costa peruana seguirán con un invierno con calor de verano todo el 2026

Dos personas se aplican bloqueador solar y beben agua para protegerse del calor intenso en un espacio público de Lima, donde las temperaturas invernales son elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un invierno con temperaturas hasta diez grados por encima de lo habitual marcará a Lima y a toda la costa peruana durante el 2026, fenómeno que fue advertido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El impacto del fenómeno de El Niño ha modificado por completo el comportamiento climático en la región, generando condiciones propias del verano en pleno invierno.

De acuerdo con información recogida por Infobae, David Garay, meteorólogo de la Subdirección de Predicción Meteorológica del Senamhi, explicó que los valores de temperatura en la capital peruana presentan actualmente un incremento de entre seis y ocho grados respecto a los promedios normales.

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El especialista citó el caso de La Molina, donde el 25 de julio se reportó 29,4 ℃ (84,9 ℉), una cifra que supera en 10,1 grados el valor histórico para la fecha.

Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En promedio tenemos valores entre seis a ocho grados por encima de lo normal, pero habría que resaltar, por ejemplo, un valor que se dio en La Molina el 25 de julio, que fue de veintinueve punto cuatro grados, que son diez punto un grados por encima de lo normal”, precisó Garay en declaraciones recogidas por Infobae Perú.

Alcance de la anomalía

La situación se replica a lo largo de toda la costa peruana, con mayor intensidad en la costa norte, donde la cercanía con Ecuador potencia la radiación solar y la influencia de las aguas superficiales cálidas. Según Garay, el incremento de la temperatura superficial del mar en esa zona contribuye a que los incrementos de temperatura sean más notorios en comparación con otras regiones.

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“Toda la costa en general, pero la costa norte, al estar más cerca de Ecuador, recibe mayor radiación y también, pues, está al lado de una mayor área de incremento de temperatura superficial del mar, lo cual facilita que los incrementos se den en mayor proporción”, detalló el meteorólogo, consultado por Infobae Perú.

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Identificar el fenómeno

El Senamhi utiliza indicadores objetivos para calificar el invierno como cálido. Las mediciones han demostrado que las temperaturas han superado de forma sostenida los valores normales en Lima y otras zonas costeras, lo cual permite catalogar este invierno como “anómalo y cálido”, según lo informado por la entidad.

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El análisis de la situación se sustenta en el monitoreo constante de datos de temperatura y la comparación con los promedios históricos de la estación. El organismo nacional realiza un seguimiento diario que ha permitido identificar la magnitud del fenómeno durante este año.

De acuerdo con el último balance del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el evento climático podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027. Garay indicó a Infobae Perú que se prevé que el Fenómeno El Niño Costero continuará influyendo en la región durante los próximos meses, lo que mantendría las temperaturas elevadas en la capital y en la franja costera.

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“Se prevé que este evento de Niño costero nos acompañe hasta los primeros meses del próximo año”, advirtió Garay al medio.

Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Vientos y nubosidad

El meteorólogo señaló que, durante los días comprendidos entre el 31 de julio y el 2 de agosto, se espera el ingreso de vientos provenientes del sur que podrían atenuar parcialmente el incremento de las temperaturas.

Según explicó a Infobae Perú, este fenómeno favorecería una mayor cobertura nubosa y la ocurrencia de lloviznas durante la noche y las primeras horas de la mañana, aunque no revertirá la tendencia global de un invierno cálido.

El impacto de El Niño también se manifiesta en la sierra y la selva peruana. Para la sierra, Garay anticipó el ingreso de una masa de aire seco que reducirá la cobertura nubosa, lo que resultará en temperaturas más altas y en un aumento de los índices de radiación solar.

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En la selva, el evento ha provocado una disminución considerable de friajes. El Senamhi estima que las regiones amazónicas están por recibir apenas el séptimo friaje del año, un número inferior al registrado en temporadas anteriores.

“Algo que tiene relación con respecto al Fenómeno El Niño es la disminución de ocurrencia de friajes, ya que para este año estamos recién rumbo hacia el friaje número siete. Sin embargo, el año pasado, ya tendríamos esto muy por encima de ese valor”, apuntó Garay en conversación con Infobae Perú.